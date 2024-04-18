113. 4. 15 (一) 二水花旗木鐵道

每年3～4月是花旗木盛開的季節，網路分享的照片非常迷人

心動不如馬上行動，趁平日衝一波賞花趣

位於彰化二水「源泉派出所」對面的花旗木鐵道是熱門打卡點

沿著鐵道種植整排花旗木，綿延數百公尺非常壯觀

我們抵達不久就聽到火車鳴笛聲，趕緊卡位錄影兼拍照

哇！火車進站了，如願拍到花旗木與火車同框的畫面

內心的喜悅難以言喻，夢想解鎖真的太開心了

身旁的小朋友興奮喊著「火車Bye Bye～」童言童語真可愛

花旗木原產於泰國、越南、緬甸一帶，別名"泰國櫻花"

剛開花的時候是粉白色，再逐漸轉為粉紅色，略帶清香味

無論什麼姿態都很美，讓我陶醉不已

數大就是美，如花瀑般傾瀉而下的美景，讓人快門停不了

走著走著...遇見一位大哥在這裡作畫，一筆一畫勾勒出眼前的景色

真心佩服會畫畫的高手，這也是記錄生活很棒的方式

粉粉嫩嫩的花旗木深得我心，以花為框留下到此一遊的足跡

一整排花旗木中，這一棵"最粉"，吸引很多遊客在樹下拍照留念

花朵和花苞的數量眾多，美不勝收

其中有一棵黃色的花旗木特別顯眼，意外的收穫又驚又喜

黃色花旗木較少見，金黃耀眼...閃閃惹人愛

近距離賞花拍照的快樂，久久難以忘懷

花旗木與鐵道為這一季增添不少美麗色彩，不虛此行

離去之前在另一個方向又有火車緩緩駛來，趕緊再拍一張留念

期待明年再訪其他景點，邂逅美麗的花旗木

＜二水花旗木＞彰化縣二水鄉員集路1段410之1號 (對面)

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