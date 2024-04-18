為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

2024-04-18 17:17:00 齊媽 人氣：107
share
窩客好文

齊媽

發表篇數：111篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 二水鄉

113. 4. 15 (一)                                   二水花旗木鐵道

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

每年3～4月是花旗木盛開的季節，網路分享的照片非常迷人

心動不如馬上行動，趁平日衝一波賞花趣

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

位於彰化二水源泉派出所對面的花旗木鐵道是熱門打卡點

沿著鐵道種植整排花旗木，綿延數百公尺非常壯觀

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

我們抵達不久就聽到火車鳴笛聲，趕緊卡位錄影兼拍照

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

哇！火車進站了，如願拍到花旗木與火車同框的畫面

內心的喜悅難以言喻，夢想解鎖真的太開心了

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

身旁的小朋友興奮喊著火車Bye Bye～童言童語真可愛

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

花旗木原產於泰國、越南、緬甸一帶，別名"泰國櫻花"

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

剛開花的時候是粉白色，再逐漸轉為粉紅色，略帶清香味

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

無論什麼姿態都很美，讓我陶醉不已

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

數大就是美，如花瀑般傾瀉而下的美景，讓人快門停不了

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

走著走著...遇見一位大哥在這裡作畫，一筆一畫勾勒出眼前的景色

真心佩服會畫畫的高手，這也是記錄生活很棒的方式

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

粉粉嫩嫩的花旗木深得我心，以花為框留下到此一遊的足跡

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

一整排花旗木中，這一棵"最粉"，吸引很多遊客在樹下拍照留念

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

花朵和花苞的數量眾多，美不勝收

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

其中有一棵黃色的花旗木特別顯眼，意外的收穫又驚又喜

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

黃色花旗木較少見，金黃耀眼...閃閃惹人愛

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

近距離賞花拍照的快樂，久久難以忘懷

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

花旗木與鐵道為這一季增添不少美麗色彩，不虛此行

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

離去之前在另一個方向又有火車緩緩駛來，趕緊再拍一張留念

彰化二水．花旗木鐵道 (源泉派出所對面)

期待明年再訪其他景點，邂逅美麗的花旗木

 

＜二水花旗木＞彰化縣二水鄉員集路1段410之1號 (對面)

 

文章標籤
花旗木鐵道 二水花旗木 花旗木
創作者介紹
創作者 齊媽 的頭像
齊媽

齊媽愛的記事簿




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#花旗木
morechevron_right
文章關鍵字
二水鐵道花旗木 二水花旗木 花旗木
檢舉
share
chevron_left

新店裕隆城．TOK盡興食光/AI靈感大師「澳洲3D光
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up