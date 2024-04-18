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店家介紹網頁無法紀錄電話號碼 所以我寫在這裡囉
海港之前都有陸續造訪好幾次了
最近造訪一次是幾個月前 不過那個時候的感覺是還好
因為招牌菜色變不好吃 不過這次來有改善不少 👍
以下是食後感想:
這一次去的時候 牛肉居然都換成紐澳牛肉了 (д) ﾟﾟ
真的是大大加分不少 這樣我就可以吃烤牛排還有牛肉湯了（個人不喜歡美國牛）
不過個人還是覺得德國豬腳略勝一籌 ✨
這次德國豬腳這次皮烤的酥脆 肉質滑嫩剛好 非常好吃 不輸給牛排
紅糟肉 牛肉片的口感跟味道也不錯 不過就是單吃太油膩 (,,•́ . •̀,,)
不過老頭子更喜歡烤牛肉 應該說這次的肉類料理他都喜歡 -.-
炒蛋也很香 滑嫩 好吃~~~~
xo醬滑蛋 會越吃越辣 0-0"
我愛的笑牛起司還有三種口味
旁邊也還有一種是片狀的跟包裝切開小塊的
反正只要是起司我都覺得好吃 連起司也有好幾種選擇 超幸福 ｡^‿^｡
就連生菜沙拉也有
大碗公起司 (輪狀乾酪) 可以加
下次再來試試吧~
這次來居然多了紅白酒類
這個不清楚要不要加價
反正我又不能喝...
下面啤酒也是看看就好@@"
這次來多了涮牛肉 魚片 豬肉片(壽喜燒)
松葉蟹腳湯普通 蛤仔很鮮
龍蝦丸子沒啥龍蝦味 但肉丸味道不錯
老頭子說生魚片依然好吃
我則覺得壽司有進步 之前米飯不是過硬就是過軟
還有肝醬也不錯吃 很久以前來有吃到腥味
但是現在只有上面裝飾魚卵的魚腥味
肝醬本身是偏鹹 口感細緻 配餅乾應該很不錯吃
不過這應該不是鵝肝醬 是綜合肝醬？？
要再去拿的時候已經沒了 🙄
芋頭麻糬球跟燻鮭魚(裡面有奶油?奶油起司?)也不錯唷
炸蝦的話還是一樣皮太厚 太油膩 ( ´･ω･)ﾉ(._.`)
海鮮區那邊的鮮蝦 總共有三大盤 可以一直吃到爽
推薦的還有機新鮮生菜沙拉 去油解膩
這個一定要來一份 醬料裡面有看起來不錯的幾種優質油 醋可以選唷
這次選的蜂蜜醋真的很不錯 醋裡面有加百花蜜 ꙮ
聞起來帶有花香很喜歡 可惜我的胃還要塞更多東西 就沒辦法做更多嘗試了
甜點的話都很不錯 只是小山慕斯騙到我了 裡面還是有蛋糕
雖然麩質減量 盡量不吃 還是有很多的甜點可以選擇
像是造型可愛的羊羹 生巧克力 還有哈根達斯冰淇淋
冰淇淋這次我選擇抹茶和蘭姆葡萄
不知道為什麼最近很想吃蘭姆葡萄冰淇淋 久久沒吃還不錯吃啦
烤布蕾也推薦~
法式軟糖爆甜 ><"
總之這一次吃的很飽足又滿意 而且飽到連晚餐也一起省起來了
不過就是一個人大概要八-九百塊錢（平日午餐）
品項豐富 有很多的選擇 而且是吃到很過癮 大致上不用擔心只能拿一次就沒有了
空間也很舒適寬闊
不會有人擠人或是座位狹窄的不適感
環境造景也很清心自然 舒適宜人
雖然品項跟幾年前的菜品樣式都大同小異
不過如果可以一直保持在這樣的水準上 個人認為還是很值得再次造訪的 (๑`꒳´๑)