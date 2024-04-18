2024-04-18

母親節來臨，你想好帶媽媽吃什麼了嗎? 今天女王要來替大家介紹我在台中文心家樂福最新發現的，超狂火鍋「二鍋台中文心店」，這間台中火鍋近期為了歡慶母親節即將到來祭出了一系列的超好康活動、除了4人同行就可以拿到免費的肉瀑布(大仙肉盤)，還可以吃到高達50種以上的不同料理自助吧，就連夏日必吃的剉冰、熔岩巧克力都有! 身為愛吃火鍋的人絕對不能錯過的台中美食，現在就讓女王立馬帶大家來探訪這間2024​台中美食推薦吧!

⏏文章摘要

鬥牛士二鍋台中文心店在哪裡?

首先照慣例線來介紹鬥牛士二鍋台中文心店的位置與用餐空間，二鍋台中文心店位於台中文心路的家樂福1F，店內用餐空間非常寬廣基本上容納下擺人用餐完全沒問題，不管是家庭用餐或公司聚餐都非常適合，而店內最出名的就是無限吃到飽的自助吧，還有剉冰、熔岩巧克力、現切肉片等多種美食，話不多說現在就讓我們快來看看這些豐盛的美食吧~



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鬥牛士二鍋菜單價格

首先我們先來了解一下鬥牛士二鍋菜單價格，二鍋的餐點方式是以火鍋吃到飽無限量自助吧作為主要供應，價格為$388-$628依肉類升級做定價，店內提供了各種蔬食青菜、火鍋料、以熟食小吃、剉冰、飲料甜點等等多樣的豐富食材，高達將近50種自助吧餐點點任你吃到飽，非常適合大胃王們來，店內的用餐時間限制為100分鐘非常充足，大家可以隨意享用這些美味喔~

平日午餐 $388+10%（6種肉）

晚餐及假日 $428+10%（8種肉）

精選升級 $528+10%（11種肉）

老饕特選 $628+10%（14種肉）

★ 查看：鬥牛士二鍋菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

話說鬥牛士二鍋台中文心店與一般吃到飽餐廳最不同的就是，超多種特色甜點小物，像是這款熔岩巧克力以及剉冰，還有現切肉片以及爆多種中西式美食，反正來這吃飯基本上，是不用擔心吃不到你想吃的美食喔~

台中吃到飽推薦｜鬥牛士二鍋台中文心店

來到鬥牛士二鍋首選鍋底就是壽喜鍋，鹹甜回甘的醬汁配搭上店家的現切多樣的現肉片，絕對會讓你吃到上癮! 但如果你是喜歡基本鍋物的，也可以選擇豚骨鍋、川味麻辣鍋等等鍋物，反正選擇超多樣大家就依自己喜好點餐囉!



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鬥牛士二鍋現切肉品吃到飽

如果你是想來鬥牛士二鍋吃肉的人，建議直接選擇$628吃到飽，美國極上霜降牛、紐澳嫩煎牛、紐西蘭小莎朗、美國Choice雪花牛、紐西蘭特選羊五花、台灣黑毛豬、板腱牛、宜蘭櫻桃鴨等等11種肉品等你吃到飽，光用看就讓人超級滿足! 女王已經流口水到不行啦~

鬥牛士二鍋台中文心店5折優惠

看完店內豐盛的美食後，最後就是拿優惠的時候啦! 鬥牛士二鍋台中文心店 常常不定期推出許多優惠，最近最狂的就是那4人同行就可以免費拿到瀑布肉盤(隱藏版大仙肉盤)，還有5折生日優惠以及長青優惠，大家看這超狂的肉盤，肉香四溢的模樣，是不是也心動啦! 喜歡吃肉的老饕們，絕對不能錯過這極致的限定優惠喔!



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《生日優惠內容》

當日壽星→當日壽星來店內用餐

結帳前出示有效證件

立即享有【壽星本人消費用餐半價優待】乙次

《長青優惠內容》

長青優惠→65歲以上長者來店內用餐

結帳前出示有效證件

立即享有【長者本人消費用餐85折優待】乙次

《隱藏版大仙肉盤(免費送)》

4位大人以上同行用餐

需至少提前一天以上打電話預約訂位

電話中說出通關密語，通關密語：「鬥牛士二鍋好好吃喔」

《 每組限訂一盤 / 每日限量5盤，送完為止 》

※優惠皆有時效性，請以官方資訊為主!

2024台中美食推薦

介紹完鬥牛士二鍋台中文心店豐盛的吃到飽美食，女王最就把這間給大胃王的最大福音的2024台中火鍋店推薦給大家，大家快點去預定這間2024台中美食推薦吧~晚了就被搶光啦!

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鬥牛士二鍋台中文心店-店家資訊

鬥牛士二鍋台中文心店FB粉絲團

鬥牛士二鍋壽喜燒官網

地址：台中市南屯區文心路一段521號1樓

電話：04-22545758

營業時間：11:00–22:00