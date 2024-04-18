上信饌玉夏威夷豆塔｜花漾春月。不只健康，還豆你開心｜6種口味堅果塔｜台北伴手禮推薦｜健康零食｜母親節禮盒

上信饌玉｜花漾春月。不只健康，還豆你開心

▎我想買買 ▸ 上信饌玉春日限定禮盒

四月迎接溫暖氣息，璀璨春花為大地染上繽紛色彩，正適合與家人好友來場春遊野餐趣！堅果名家-上信饌玉也於這浪漫季節，捎來一份健康祝福與幸福味蕾，

鬱金香插畫禮盒裡，除了高人氣夏威夷豆塔，還有五種自創口味的美味堅果塔，用心連結天然與美味，這盒春日限定不只健康滿分，還豆你開心

上信饌玉｜品牌介紹

來自用心和天然，秉持良善理念的上信饌玉，透過食材的真原味，烘焙出有特色的堅果點心，將台灣這塊土地上的美味瑰寶，透過手中的用心烘焙傳遞而出，讓多重美好感受一口齊綻放！品質也獲iTQi 風味絕佳獎章肯定。

之前就有吃過上信饌玉的堅果塔，口感真的很不錯！優質堅果除了天然可口，也是良好的營養來源，尤其果實飽滿大顆的夏威夷豆，更兼具了美味與高營養價值，是全家大小公認最愛的健康系零嘴！養生系母親節禮盒、內行伴手禮底加

上信饌玉｜我想買

▎MENU：春日限定活動

◍━━ 上信饌玉｜優惠活動 ━━◍

▎【春季限定活動】至05/01 00:00截止｜每單最多僅能領取一階段之贈品，不累贈

▎第一階：於門市/官網消費滿$999（折扣後）送丹堤15號饗宴掛耳式咖啡*2+丹堤33號神曲掛耳式咖啡*2

▎於門市/官網消費滿$1250（折扣後）即贈春日午茶組1盒，內容物：丹堤15號饗宴掛耳式咖啡*1+丹堤33號神曲掛耳式咖啡*1+太妃糖8入

▎第三階：於門市/官網消費滿$1499（折扣後）即贈送春日托特包（不累贈、數量有限送完為止，送完後改送夏威夷豆塔2入盒）

◍━━ 上信饌玉｜抽抽樂 ━━◍

到門市消費或是到官網消費，即可免費玩刮刮樂，獲得免費的咖啡包喲

(取自 上信饌玉 官方)

◍━━ 上信饌玉｜禮盒介紹 ━━◍

✿ 春日限定-綜合堅果塔 10入｜＄500

▎夏威夷豆塔x5

▎海苔｜柚香｜咖啡｜椒香豆塔｜巧克力胡桃塔

▎蛋奶素｜常溫保存30-40天請閱包裝

粒粒渾圓飽滿且數量超有誠意的夏威夷豆，以天然麥芽糖輕輕包裹，每口皆是鮮脆扎實的豆感，同時內蘊魅力奶香，而甜酸Q的蔓越莓果乾適時的增添亮度，口感極佳也不黏牙，不愧是扛起上信饌玉名聲的招牌經典！

除了一致好評的夏威夷豆塔，也包含了五款創意口味，分別為柚香、咖啡、海苔、椒香豆塔與巧克力胡桃塔。

其中印象最深刻莫屬這枚柚香，柚子皮有著明亮果香，日式白柚醬令甜香更顯著，搭配堅果塔飽滿的脆香，這款輕盈滋味好適合春日！

將咖啡的醇香渲染入塔皮，搭上焦糖苦甘，濃香溫醇還能感受到繽紛脆感，鍾情咖啡的米也愛極了這焙香滋味；

而巧克力愛好米也超推這枚巧克力胡桃塔，極濃的黑巧香氣，層疊上鬆脆胡桃，還咬得到可可醇滑，這略苦微甜的濃情脆塔，怎能不愛呢

另外兩款為鹹味豆塔，椒香豆塔的迷人花椒辛香與糖衣蜜甜交纏，堅果的硬實爽脆，豐富了整體口感，微餘麻勁在尾韻，愛不釋手的零嘴是他

海苔天然的鹹甜甘美，搭上豆塔的療癒聲響，一口接著一口，我想這唰嘴滋味，大人小孩攏a尬意，這盒拿來送禮超有面子。

✿ 夏威夷豆塔 10入｜＄560

▎蛋奶素｜常溫保存30天

打開包裝，看到滿滿碩大圓滾的果實，還以為來到夏威夷豆度假村！

天然的麥芽糖甜香，與鮮脆夏威夷豆譜出動感歡樂的交響樂，共舞酥香塔皮且好咬不黏膩，搭上減醣配方，原料輕盈美味不減，母親節送這盒麻金讚！

✿ 蔓越莓義式脆餅 10入｜250

▎常溫保存60天

義式脆餅裡嵌入滿滿健康寶石，以蘭姆酒點亮了蔓越莓的果香魅力值，

搭配上核桃的甜香柔脆，不只色彩繽紛，滋味也多彩。

✿ 夏威夷潛艇-緞帶束口軟袋｜＄490

▎280g｜常溫保存25天

滿載輕盈美味的夏威夷潛艇，是上信饌玉的超魅力巨星！頂級椰棗就好比一艘潛艇，完好的乘入兩顆渾圓無比的夏威夷果，入口棗皮薄裏肉軟，嫩甜椰棗緊緊相擁著天然豆香與脆感，這枚萌萌雙豆號，長輩超喜愛！

✿ 太妃糖-緞帶束口軟袋｜＄350

▎200g｜常溫保存30天

以優質鮮奶油，相融入甜美焦糖，最後mix爽脆杏仁果，

口口濃香帶著療癒脆勁，乳香與焦糖相纏後的獨特甜美，叫人醉心不已，一枚深得米心的迷人太妃糖磚！

上信饌玉｜品牌資訊

上信饌玉 永康店

評分： / 4.9

地址：106台灣台北市大安區永康街12巷4號1樓A室( 地圖 )

電話：02 2321 5589

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00,



星期二: 11:00 – 20:00,



星期三: 11:00 – 20:00,



星期四: 11:00 – 20:00,



星期五: 11:00 – 20:00,



星期六: 11:00 – 20:00,



星期日: 11:00 – 20:00

星期一: 11:00 – 20:00, 星期二: 11:00 – 20:00, 星期三: 11:00 – 20:00, 星期四: 11:00 – 20:00, 星期五: 11:00 – 20:00, 星期六: 11:00 – 20:00, 星期日: 11:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎官方：上信饌玉

┺ 全台門市：點我

🅿️ 鄰近收費停車場：Times 永康街第3停車場、泰碩大安永康停車場

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