喜歡吃燒肉眾的朋友看這裡！
燒肉眾周年慶，超多好禮等你拿🎁
中山區燒肉推薦燒肉眾，一定必吃啊！
之前朋友吃過燒肉眾吃到飽推薦 ，
說燒肉眾評價優良、很推薦我們去吃～
到了我的生日月，當然要吃一頓好料🎉
來到燒肉眾-台北吉林店，跟姐妹聚餐～
燒肉眾吃到飽橘黃色的招牌很搶眼，
剛好遇到燒肉眾周年慶，玩遊戲送好禮
吉林店還有平日限定啤酒喝到飽！
馬上就進去店裡面看看啦😋
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店家風格溫馨舒適，很日系的風格
座位數大概有10桌，以多人數為主～
燒肉眾也很適合包場、聚餐、慶功喔！
我們一入座店員就很親切的帶位介紹，
燒烤店推薦燒肉眾，五星級的服務呢👏🏻
座位旁邊還有醬料，可以搭配烤肉喔！
《燒肉眾菜單》
599元吃到飽+50元銅板價大升級
799元吃到飽+50元銅板價大升級
999 元吃到飽 +200元銅板價大升級
還有全價位任食的主食、
壽喜燒丼飯、韓式泡菜丼，
跟日式丼飯店的一樣美味呢👏🏻
解膩小菜、沙拉、蔬菜、甜點
解膩小菜的泡菜超好吃，媲美韓國的！
旁邊還有自助飲料、冰淇淋可以享用
冰淇淋是Niseko北海道十勝乳源🍦
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Kitty和妹妹體驗的是「799豪華饗宴+50元七品海陸大升級」✨
先來介紹+50元七品海陸大升級，
🥣北海道松葉蟹味噌湯
不到1000元能吃到松葉蟹，太浮誇！
而且還有兩隻腳跟一隻天使紅蝦，超狂
店員還有剝蝦服務，超級貼心呢！
✨北海道干貝、碳烤東石蚵、天使紅蝦、
北海道扇貝簡直是人間美味啊！
光是上烤網就好驚艷，好想趕快開動😂
碳烤東石蚵也很大顆，還能無限供應！
還有香烤牛勒條跟煙燻香烤豚，太讚👍🏻
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接下來介紹799元豪華饗宴的食材
🐔雞肉
檸香烤雞翅、義式香烤雞、吮指香雞翅、黑醬嫩丁雞，還有軟嫩香雞柳、椒鹽雞軟骨，多種口味一次滿足呢😋
檸香烤雞翅還是店家自製，十分的入味
🐮牛肉
香烤嫩牛排、和牛漢堡排、極上霜降牛、特級雪花牛、燒烤小肥牛～
牛肉的花色很紅潤漂亮，讓人垂涎三尺
而且肉品本身有醃漬，鹹香誘人且豐富
喜歡吃牛的朋友絕對讓你體驗不同風味
🐷豬肉
椒鹽豚大腸、厚切豚五花、脆口黃金豚、BBQ香豬排、燒烤豚梅花
豬肉軟嫩不乾柴，油脂豐富可口，
刷上特製的醬汁，讓口味更加濃郁呢！
🐟海鮮
炭烤天婦羅、炙燒海花枝、鮮甜美白蝦、竹莢魚一夜干、日式蒲燒鯛～
燒肉眾的海鮮真的超鮮美，種類多元
尤其是竹莢魚一夜干，
真的超大尾呢！
有如在海邊撈的，完全是海鮮控的最愛
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飯後可以來個甜點，日式烤年糕、千層一口酥、冰火布朗尼一次滿足，太幸福
店員幫我們烤的超好吃，完美收尾😋
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中山區燒肉推薦燒肉眾，燒肉推薦👍🏻
最狂的是有宵夜場免費升級，
讓你吃到飽又滿足的烤肉推薦呢！
《生日號碼對對碰》
只要生日剛好有這三個數字的，
IG分享就可以拿到好禮喔🎁
《村民挑戰賽》
跟店員選牌比大小，數字大就贏啦！
依照撲克牌的花色兌換好禮🎁
（若禮物沒了會依照店家有的兌換，
以店家現有的商品為主喔）
我們拿到金牌啤酒，太過癮了啦！
還有扭蛋+99元的活動可以加購喔👏🏻
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燒肉眾吃到飽真的CP值超高，很划算
吃到飽推薦燒肉眾，絕對讓你超滿足😍
燒肉眾評價真的很棒，讓人會想二訪，
很適合舉辦慶生會的燒肉餐廳🍴
燒肉眾周年慶活動，當然要趕快來吃！
豐富美味、食材新鮮、服務親切呢👏🏻
燒烤店推薦燒肉眾-台北吉林店✨
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☎️電話：02-2536-8787
✨Instagram：sioumazang_2011
✨地址：台北市中山區吉林路181號1F
✨官網
🚇捷運行天宮站4號步行8分鐘