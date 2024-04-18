喜歡吃燒肉眾的朋友看這裡！

燒肉眾周年慶，超多好禮等你拿🎁

中山區燒肉推薦燒肉眾，一定必吃啊！

之前朋友吃過燒肉眾吃到飽推薦 ，

說燒肉眾評價優良、很推薦我們去吃～

到了我的生日月，當然要吃一頓好料🎉

來到燒肉眾-台北吉林店，跟姐妹聚餐～

燒肉眾吃到飽橘黃色的招牌很搶眼，

剛好遇到燒肉眾周年慶，玩遊戲送好禮

吉林店還有平日限定啤酒喝到飽！

馬上就進去店裡面看看啦😋

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店家風格溫馨舒適，很日系的風格

座位數大概有10桌，以多人數為主～

燒肉眾也很適合包場、聚餐、慶功喔！

我們一入座店員就很親切的帶位介紹，

燒烤店推薦燒肉眾，五星級的服務呢👏🏻

座位旁邊還有醬料，可以搭配烤肉喔！

《燒肉眾菜單》

599元吃到飽+50元銅板價大升級

799元吃到飽+50元銅板價大升級

999 元吃到飽 +200元銅板價大升級

還有全價位任食的主食、

壽喜燒丼飯、韓式泡菜丼，

跟日式丼飯店的一樣美味呢👏🏻

解膩小菜、沙拉、蔬菜、甜點

解膩小菜的泡菜超好吃，媲美韓國的！

旁邊還有自助飲料、冰淇淋可以享用

冰淇淋是Niseko北海道十勝乳源🍦

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Kitty和妹妹體驗的是「799豪華饗宴+50元七品海陸大升級」✨

先來介紹+50元七品海陸大升級，

🥣北海道松葉蟹味噌湯

不到1000元能吃到松葉蟹，太浮誇！

而且還有兩隻腳跟一隻天使紅蝦，超狂

店員還有剝蝦服務，超級貼心呢！

✨北海道干貝、碳烤東石蚵、天使紅蝦、

北海道扇貝簡直是人間美味啊！

光是上烤網就好驚艷，好想趕快開動😂

碳烤東石蚵也很大顆，還能無限供應！

還有香烤牛勒條跟煙燻香烤豚，太讚👍🏻

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接下來介紹799元豪華饗宴的食材

🐔雞肉

檸香烤雞翅、義式香烤雞、吮指香雞翅、黑醬嫩丁雞，還有軟嫩香雞柳、椒鹽雞軟骨，多種口味一次滿足呢😋

檸香烤雞翅還是店家自製，十分的入味

🐮牛肉

香烤嫩牛排、和牛漢堡排、極上霜降牛、特級雪花牛、燒烤小肥牛～

牛肉的花色很紅潤漂亮，讓人垂涎三尺

而且肉品本身有醃漬，鹹香誘人且豐富

喜歡吃牛的朋友絕對讓你體驗不同風味

🐷豬肉

椒鹽豚大腸、厚切豚五花、脆口黃金豚、BBQ香豬排、燒烤豚梅花

豬肉軟嫩不乾柴，油脂豐富可口，

刷上特製的醬汁，讓口味更加濃郁呢！

🐟海鮮

炭烤天婦羅、炙燒海花枝、鮮甜美白蝦、竹莢魚一夜干、日式蒲燒鯛～

燒肉眾的海鮮真的超鮮美，種類多元

尤其是竹莢魚一夜干，

真的超大尾呢！

有如在海邊撈的，完全是海鮮控的最愛

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飯後可以來個甜點，日式烤年糕、千層一口酥、冰火布朗尼一次滿足，太幸福

店員幫我們烤的超好吃，完美收尾😋

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中山區燒肉推薦燒肉眾，燒肉推薦👍🏻

最狂的是有宵夜場免費升級，

讓你吃到飽又滿足的烤肉推薦呢！

《生日號碼對對碰》

只要生日剛好有這三個數字的，

IG分享就可以拿到好禮喔🎁

《村民挑戰賽》

跟店員選牌比大小，數字大就贏啦！

依照撲克牌的花色兌換好禮🎁

（若禮物沒了會依照店家有的兌換，

以店家現有的商品為主喔）

我們拿到金牌啤酒，太過癮了啦！

還有扭蛋+99元的活動可以加購喔👏🏻

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燒肉眾吃到飽真的CP值超高，很划算

吃到飽推薦燒肉眾，絕對讓你超滿足😍

燒肉眾評價真的很棒，讓人會想二訪，

很適合舉辦慶生會的燒肉餐廳🍴

燒肉眾周年慶活動，當然要趕快來吃！

豐富美味、食材新鮮、服務親切呢👏🏻

燒烤店推薦燒肉眾-台北吉林店✨

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📍燒肉眾-台北吉林店

☎️電話：02-2536-8787

✨Instagram：sioumazang_2011

✨FB粉絲團

✨地址：台北市中山區吉林路181號1F

✨官網

🚇捷運行天宮站4號步行8分鐘