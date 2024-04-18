2024最新 台中餐酒館推薦》90後餐酒館 I 一間如開濾鏡般網美級台中美食餐廳，餐點平價好吃，更有自家精釀啤酒廠提供的獨家啤酒

說到台中聚餐餐廳，理智派今天來聊聊「90後餐酒館」。這間餐酒館還真是讓理智派一吃上癮，榮登理智派台中聚餐餐廳的口袋名單前幾名。雖然看了一下地圖資訊，他們家好像剛營業不久，還真的是第一次開箱台中美食就上手(?。

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【初訪心得】台中餐酒館探訪

會找台中聚餐餐廳，主要是因為同事要離職，而理智派打算找一個適合歡送即將離職同事的地方時，偶然發現了這家新開的餐廳「90後餐酒館」。

整家店以鮮明的橘色為主調，走進店裡就像進入了Instagram的濾鏡世界，每一角都超級網美！餐點價位相當合理，我們三個人吃不到兩千。每道料理都令人驚豔，完全是聚餐的絕佳選擇。但必須得說實話，由於同事沒特別愛喝酒，我們來到這間餐酒館點的都是扎扎實實的餐點和啤酒，實在有點抱歉(汗顏。如果下次粉絲來，請記得要多留一些胃點一下他們家的調酒來喝喝。

P.S. 他們自己有釀酒廠，啤酒都是自家釀的，即便喝啤酒也無損餐酒館的定位吧XD(幫自己解釋。

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【餐點開箱】台中美食必吃，餐酒館也有美食

。巨霸醬燒豬肋排 (小份)

這份豬肋排的大小剛好適合三兩好友共享。它們將豬肋排炸到外酥內嫩，再淋上自製的巨霸醬，這個神秘配方融合了多種香料和獨家調味，吃一口肉質的鮮嫩和醬料的香氣就會讓你忍不住連吃。而且擺盤也很考究，讓人看了就想拍照分享。

。蒜香酒蛤蜊麵

蒜香酒蛤蜊麵是這家餐酒館的一大亮點。選用新鮮酒蛤搭配手工製作的麵條，為了增強風味，他們還加入了蒜片和一些秘製白酒醬汁。即使是冷掉之後，這麵條仍舊保持彈牙，醬汁完美包裹每一根麵條，是那種會讓你忍不住一口接一口的美味。

。南洋軟殼蟹咖哩炒飯

提到這道菜，必須說這真的是視覺與味覺的雙重享受。軟殼蟹炸得恰到好處，外酥內軟，放在一碗香濃的咖哩炒飯上面，是那種一看到就會讓人驚喜的料理。咖哩炒飯裡混合了多種香料和鮮美的海鮮，讓整體風味層次分明，每一口都能感受到咖哩的醇厚和海鮮的鮮甜。

※說真的，理智派真的無法分出到底要你們來點義大利麵還是炒飯，這兩道主食都非常強，各自有自己的特色。義大利麵在台灣雖不少見，但要能夠冷掉還好吃，這就著實令人驚艷了。

。剝皮辣椒炒時蔬

這道菜將新鮮的季節蔬菜與剝皮辣椒一同炒製。辣椒提前經過特殊處理，去皮後的辣椒香氣更為濃郁，加入輕快的炒工，保持蔬菜的爽脆口感，搭配辣椒的微辣，讓人胃口大開，是開胃佳作。不過名稱與其叫做剝皮辣椒炒時蔬，倒比較像是剝皮辣椒「佐」時蔬。

。焦糖脆餅

這道甜點使用的是類似餛飩皮的材料，外酥裡嫩，表面淋上自製的焦糖醬，甜而不膩，是那種會讓你一口接一口的好吃。特別適合與冰涼的啤酒或一杯淡酒一起享用，完美收尾。

。大麥精釀啤酒

他們家的啤酒理智派喝了一口，立刻舉手詢問服務員啤酒的品牌。相較於市面上常見的啤酒，90後餐酒館的啤酒酒精感更重，甜度稍低，麥味直逼威士忌。一口飲下有種瞬間長大的感覺，超級過癮。問了才知道，原來他們家的精釀啤酒是自家酒廠，不是市面上那些常見的大廠，難怪喝起來稍微不同。

P.S. 他們家的精釀啤酒酒精濃度偏高，喝的時候請注意速度，一不小心就像理智派的同事一樣立刻喝醉XD。這邊也再提醒一下，喝酒不開車開車不喝酒。請善用代駕，便宜安全又經濟實惠。

【價位一覽】餐酒館的平價，令人驚艷

三個人點五道菜，價格在兩千元以下，對於如此有格調且充滿創意的台中餐酒館來說，絕對值得拍手叫好。不含酒水的話，這價格在台中這樣的地段可以說是相當親民了！

。肉品的價位落在598-728左右，最貴的是大份的豬肋排為1280元。但理智派推薦，點小份的分著吃，這樣才能一次品嘗多種餐點。

。主餐的價位落在288-498，份量、質量上來說，完全過關阿!!!

。其他小點的價位大概都在120-350左右，尤其焦糖脆餅，超適合點來搭配啤酒的，完全不蓋你XD。

。精釀啤酒2L大概都在900-1000左右，只能說來這裡務必要留些胃來喝酒，好便宜XD。

【台中美食餐廳】90後餐酒館資訊

名稱：90後餐酒館

時間：17:30-00:00 (無公休時間)

電話：04-22065177

地點：404台中市北區文化街10號

【如何前往】台中美食的前往方式

老樣子，看了理智派的生動介紹讓你垂涎欲滴了嗎XD，如果想前往台中90後餐酒館，理智派這邊一樣提供兩種方式給大家參考。請注意，自行開車的朋友務必要有朋友不喝酒，或者要找代駕哦。

。搭乘大眾交通工具

到達台中高鐵站後，你可以選擇搭乘計程車直達餐酒館，大約15至20分鐘的車程；或者搭乘公車（如台中市公車159號），然後步行幾分鐘到達餐酒館。

。自行開車

沿國道1號（中山高）往南行駛至台中市區。在台中交流道下高速公路，行駛中清路約莫15-20分鐘即可抵達。

【停車資訊】隨處可停的方便

90後餐酒館位於台中中清路一段轉文化街街旁，附近的停車場有博客停車場等。但其實理智派肉身實測，附近的小巷或是中清路上都非常多停車格，完全不用特別跑到收費停車場停車。

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