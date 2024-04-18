新竹麻辣鍋推薦！「六野鴛鴦鍋物」不能錯過超浮誇頂級豪華巨無霸貝殼海鮮船，整體食材新鮮，重點是湯頭好喝，鴨血、豆腐、酸菜都能無限續！

最近聚餐跟朋友相約來到新竹北大路這間「六野鴛鴦鍋物」用餐，以浮誇大份量海鮮打響名號，重點是湯頭很厲害！前陣子「六野鴛鴦鍋物」推出了六人頂級豪華套餐，竟然需要兩個人才搬得動那巨無霸貝殼海鮮船，裝了數十種海鮮，其中還包含一隻巨大龍蝦，套餐還有五份肉盤、兩份蔬菜火鍋料盤、飲品，另有四款麵食隨你吃，飯後還有泰國明果冰淇淋可以吃到飽！當然也有雙人、四人套餐可以選擇，「六野鴛鴦鍋物」的「手工蝦Q滑」推薦必點，是海底撈同款食材，價格卻只要他們的一半，真的超划算！湯底不能錯過自己醃漬的酸菜白肉鍋，以及豆腐鴨血無限續的川蜀麻辣鍋，整體吃下來，食材新鮮，湯頭又好喝！想要找新竹份量大又浮誇的海陸火鍋大餐嗎？來這間「六野鴛鴦鍋物」準沒錯！

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「六野鴛鴦鍋物」位於新竹市北大路上，鄰近新竹市政府、新竹棒球場、新竹城隍廟，開車族可以停在附近的北大路停車場或市府後地下停車場，那附近也很多路邊收費停車格，重點是離新竹火車站也不遠，所以地理位置其實還蠻好的。

「六野鴛鴦鍋物」店裝潢走的是中式風格，古色古香很有特色，店內座位以6-10人座位為主，2樓是可容納70人的大場地，附有投影機設備，很適合包場辦活動，另外也有20人的私人包廂可以預訂。

▲六野鴛鴦鍋物6人套餐價格

🔺六人頂級豪華套餐 $4999

🔺酸菜白肉鍋 $128

🔺川蜀麻辣鍋 $268

🔺油條 $49

🔺手工蝦Q滑 $99

🔺滷三寶 $380 (大份)

六人頂級豪華套餐肉盤六選四當天點了澳洲和牛、美國牛小排、台灣盤克夏黑豬梅花、丹麥松阪豬，每份肉盤都有200g，份量真的非常夠。

《六野鴛鴦鍋物優惠活動報你知》 優惠一：Google 五星評論或臉書打卡按讚就送好禮6選1：霜降牛、板腱牛、五花豬、松阪豬、大文蛤、甜白蝦。(每桌限一次優惠不與宵夜時段優惠並用) 優惠二：壽星優惠，當日壽星來用餐，幾歲就送幾顆蛤蜊(需提前三天預約)，或者當月壽星來用餐，不需預約，壽星多高，就送你多少克重的肉量(牛五花、豬梅花2選1)，每桌限使用一次優惠。 優惠三：宵夜時段用餐優惠，Google五星評論或臉書打卡按讚👍，20:00後來店消費，麒麟、百威、海尼根、金牌啤酒(不限優惠，讓你喝到滿足)，或者21:00後來店消費，澳洲和牛、牛五花、豬梅花、豬培根與啤酒買一送一，每桌限優惠一次。 ⚠️以上優惠只能擇一使用。

這是我在新竹吃過最浮誇沒有之一的海鮮拼盤，端上桌直接變成全場焦點。

鴛鴦鍋湯底有川蜀麻辣鍋、酸菜白肉鍋、藥膳白湯鍋、黃金昆布原鍋四選二，「酸菜白肉鍋」是使用自家醃漬的酸白菜，搭配大骨湯底下去熬煮，酸得很夠味，湯底酸度及辣度還能調整，這點很加分。

超推薦「川蜀麻辣鍋」，是主打可以喝的麻辣鍋，裡頭的鴨血、豆腐都很入味，吃不夠都能無限續！

套餐包含兩份「菜盤」以及乙份「火鍋料」，整體青菜都很新鮮，火鍋料也都有精心挑過。

「油條」也不要錯過．麻辣鍋必備！真的很喜歡那吸了飽滿湯汁又帶點酥脆感的口感。

麻辣鍋必點「滷三寶」，牛筋、牛肚和大腸一次滿足，另外也有販售小份的。

每一種都滷得很入味，軟嫩中保有口感，加上麻辣鍋的香氣，真的很香很好吃。

麵食類都是無限供應，想吃多少就點多少，絕對吃得飽。

「手工蝦Q滑」推薦一定要點，跟知名麻辣火鍋店選用同一家廠商，價格卻只要一半，真的超划算！Q彈鮮甜的口感，一口一顆好滿足。

巨無霸貝殼海鮮拼盤，裡頭包含龍蝦、天使紅蝦、白蝦、日本生蠔、生食級干貝、鮭魚菲力、鱸魚菲力、九孔鮑魚、蛤蠣以及透抽，真的非常豪華豐盛，吃完海鮮就先飽一半了吧！。天使紅蝦、白蝦加起來共有18隻，蝦肉口感非常彈牙且又好剝殼，相當新鮮。

來自宮城縣生食級的肥美生蠔，每一顆都有手掌大小，顆顆碩大肥美又鮮甜多汁。

「日本干貝」可是貨真價實的生食級干貝，免沾醬就很好吃，蛤蠣多達30顆，煮完湯頭都變鮮甜了，而且蛤蠣都還蠻大顆飽滿的，「六野鴛鴦鍋物」是新竹地區相當有水準的火鍋店。

「季節性龍蝦」一隻就有超過一斤的重量，龍蝦還都幫你處理好，吃起來更方便，蝦頭裡還有滿滿蝦膏，龍蝦肉質非常鮮甜彈牙好吃。

蝦控可以點這盤「極品鮮蝦盤」，20多隻蝦子滿足你對蝦的口腹之慾。

「CAB背肩雪花牛」選用有安格斯認證的牛肉，切的超大一片，軟嫩中帶點韌度。

「美國牛小排」油花交織的霜降大理石紋路，光看色澤就先口水直流，肉質也相當嫩口，香氣、甜度也是一極棒。「澳洲和牛」肉澤鮮紅，均勻分布的油脂，涮個幾秒就能享用，咬起來肉香四溢，口感又軟嫩，涮麻辣鍋最對味。

「牛五花」肥瘦相間，口感豐腴滑順，搭配酸爽的酸菜鍋很對味。肉色較淺的「丹麥松阪豬」很讓我們驚艷，獨有的Q脆口感，真的讓人愛不釋口，好吃程度完全不輸給牛肉！

飯後還有無限供應的明果冰淇淋！想吃幾球就吃幾球，冰淇淋自由好快樂。

「六野鴛鴦鍋物」真的是新竹地區好吃麻辣鍋店之一，整體不管肉片、海鮮、湯頭都有兩把刷子，六人套餐有超浮誇的貝殼海鮮盤可以打卡拍照，整體套餐份量還不少，而且內用王子麵、寬冬粉、手工麵、烏龍麵四款麵食、泰國明果冰淇淋都是任你吃到飽的，所以絕對能讓你吃得飽飽飽！「六野鴛鴦鍋物」絕對是新竹必吃火鍋推薦！