新竹最新打卡美食聚落！「莘莘南洋料理」為「陸伍村」新進駐的餐飲品牌，南洋風格的裝潢，搭配歐風圓拱落地窗，不只餐點好吃，整體也很好拍！竹北必吃～

新竹最新打卡景點！就是竹北新開幕的美食聚落「陸伍村」，真的是好吃好喝又好拍！小小美食市集包羅了南洋料理、葡萄牙式燒烤餐廳、Pizza外帶店，更還有銅板價的地瓜球、鯛魚燒嘟嘟車及手搖飲料店，「陸伍村」正餐、下午茶通通有，讓你從早待到晚都不是問題！中央廣場不定期還會舉辦活動，晚上搖身變成燈光美、氣氛佳的約會首選場所！這回初訪來到「陸伍村」二樓新開幕的「莘莘南洋料理」用餐，這裡提供泰國、新加玻、越南、馬來西亞各國定食料理，不能錯過湯頭濃郁的「新加波海鮮叻沙麵」以及超開胃的「馬薩拉燉牛腩飯」，「莘莘南洋料理」南洋風格的裝潢搭配歐風圓拱落地窗，真的不只餐點好吃，整體都很好拍照！絕對是竹北必吃的南洋料理，下次聚餐就來「莘莘南洋料理」吧！

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「陸伍村」位在竹北高鐵站附近，周遭公寓大廈林立，白皙文青的美食市集，走過、路過不易錯過。

「陸伍村」是由多種異國料理、小吃、手搖飲料組成的小小聯合國美食聚落，寬敞的戶外座位區很適合三五好友坐在一起享用美食、喝杯飲料打屁聊天，白天是文青的舒適空間，晚上搖身變成浪漫氛圍的美食聚落。

「陸伍村」一樓的外帶店，每到下午就會聚集不少人潮，有Pizza、地瓜球、雕魚燒以及手搖飲料，非常適合點東西坐在戶外聚餐聊天，相當愜意。

🔺柳橙多多 $75

🔺鐵觀音奶蓋 $70

🔺鹿野紅寶石 $80

「陸伍村」也有一間手搖「珀町飲料店」，推薦可以試試「鐵觀音奶蓋」，挺順口好喝的，喜歡純茶的朋友，可以試試「鹿野紅寶石」，雖然這杯單價較高，但選用台東鹿野厲害的茶葉，喝起來回甘不苦澀，帶有自然的蜜香！喜歡果茶系列可以點「柳橙多多」，酸酸甜甜，沁涼又好喝。

「陸伍村」一樓的「披仨微食」專賣麵包以及長方形Pizza，買來當正餐或是點心都很適合，Pizza拿到會分切成八塊，食用更方便。

🔺黑金墨魚披薩 $280

🔺羅馬風味烤豬披薩 $240

當天點的「黑金墨魚」、「羅馬豬肉」配料都給的蠻多的，整體味道上也都很不錯。

「陸伍村」一樓還有「FORMEAT 炙熱直火」，是一間新式原民料理餐廳，以火烤料理為主，原汁原味呈現新鮮食材火烤後的美味。

這回初訪「陸伍村」，就直上二樓新開幕的「莘莘南洋料理」用餐，木質色調裝潢、竹藤吊燈以及歐式圓拱落地窗，讓你隨便拍、隨便美！莘莘是「艸+辛」所構成，代表著大量辛香料的南洋料理。

「莘莘南洋料理」裝潢真的很有異國風格，還沒吃飯就讓人拍個不停，不說還以為來到國外呢。

🔺新加坡海鮮叻沙麵 $280

當天最喜歡的餐點之一就是「新加坡海鮮叻沙麵」，橘紅色的湯頭是以蝦膏、多種辛香料、椰奶熬煮出來的，搭配蝦子、花枝、炸豆腐、洋蔥、丸子等等豐富配料，看起來更誘人食欲！湯頭非常濃郁且帶點辣度，但完全不膩口，不禁會讓你一口接一口。

🔺馬薩拉燉牛腩飯 $260 (加價$168升級套餐，包含六道風味小菜以及飲品)

升級套餐，就有美美的木盒六宮格小菜，還附一杯飲料，配色豐富，美味又好拍！

「馬薩拉燉牛腩飯」是屬於辛香料味較重的咖哩，但有加入番茄、酸奶來平衡味道，可以配飯或是烤餅一起吃，牛腩肉口感相當軟嫩入味，算是最具代表性的印度美食之一。

🔺越式牛肉河粉 $220

「越式牛肉河粉」湯頭使用烤過的牛大骨再加入辛香料下去熬煮4小時，比起外面喝到的湯頭顏色來的較深且牛肉香氣更足，喝完不會口乾舌燥，搭配白色米香十足的道地河粉，以及用熱湯沖熟的超嫩牛肉片，還以豆芽菜、九層塔、洋蔥當作佐料，另外附上檸檬可自行調整酸度，整體口味很清爽且用料很實在。

🔺參峇辣蝦 $200

「參峇辣蝦」叄巴辣醬是使用蝦膏、辣椒以及辛香料調配出的，是印尼、馬來西亞很家常的醬料之一，加入鮮蝦去拌炒出這道料理，可以搭配麵包一起吃，香香辣辣且帶有蝦子鮮甜的豐富滋味。

🔺薑黃雞翅 $140

「薑黃雞翅」使用新鮮的薑黃醬料醃製，還吃得到一絲絲的薑黃纖維帶來的獨特風味，整體口感外脆內嫩，跟台式、美式炸雞比起來吃起來更香，風味更有層次。

🔺金錢蝦餅 $140

「金錢蝦餅」一顆顆原型肉球形狀，造型相當可愛，外皮酥脆，餡料使用蝦漿、花枝漿以及豬肉，滋味鮮甜又多汁，搭配梅子醬、泰式酸辣醬吃更爽口美味。

🔺咖椰奶油吐司 $140

「咖椰奶油吐司」是以全麥土司夾入整塊奶油、手炒椰糖醬，內餡口感絲滑濕潤，每一口都帶來滿滿的幸福感。

🔺泰式奶茶 $130

🔺斑蘭奶蓋 $180

🔺菠蘿蘋果 $150

🔺摩摩喳喳 $80

最後甜點當然少不了「摩摩喳喳」，加入芋頭、鳳梨、地瓜、紅毛丹、亞達子、手工西谷米，最後淋上椰奶，香甜可口的東南亞甜點。

飲料「泰式奶茶」就跟我在泰國喝到的一樣道地好喝，比較有特色的是這杯綠色的「斑蘭奶蓋」，獨特的斑蘭香氣加上鹹甜奶蓋，順口好喝，「菠蘿蘋果」就是酸酸甜甜的鳳梨蘋果汁，老少咸宜的一款飲料。

這次到「陸伍村」二樓的「莘莘南洋料理」用餐，整體不僅裝潢美，餐點也都有一定水準，重點是價格不會太貴，兩百多元就能吃到一份南洋定食料理，絕對是竹北必吃的南洋餐廳。

後續「陸伍村」還會進駐全台第一間「溫弟熱狗堡」與快閃店「揉PAin烘焙坊」、「小笠方奶酥厚片」、「寶弟花生醬」、「滯在咖啡所」…超多自有品牌，等你們來逛吃一波。四月開始村內還會舉辦「春季郊遊趣」活動，會用大量可愛的花花地貼來佈置整個園區，快來拍下你最愛的花花角落跟我分享吧！到時會有更多異國餐品可供選擇，就是一個小小的聯合國美食市集，「陸伍村」有正餐、點心，讓你從早吃到晚都沒問題，絕對是竹北最新打卡拍照約會的首選推薦！