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探索苗栗通霄必訪景點：秋茂園《媽，別鬧了！》拍攝場景之一，免費入場

2024-04-18 22:50:00 饅頭弟 人氣：104
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2135篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 通霄鎮

通霄的秋茂園就像是一個被大自然擁抱的秘境，佔地約四公頃，坐落在海濱沙灘附近

這裡是由留日博士、現居日本的華僑黃秋茂先生所打造，園區裡綠樹成蔭，並有許多涼亭供人們休憩

那些彩色雕像藝術品，它們栩栩如生，展現出動物、人物和神話故事等多樣的姿態，為園區增添活潑的氛圍

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 秋茂園不僅是一個美麗的休閒勝地，還是台灣知名電視劇《媽，別鬧了！》的拍攝場景之一

這裡曾經見證了許多戲劇情節的發生，為劇中角色們的故事增添了更多的色彩和生動

  平日造訪秋茂園人潮稀少，停車場寬廣舒適，也不用跟人擠人的拍照

 秋茂園

地址：苗栗縣通霄鎮通灣里20-1

電話：03-7792648

 開放時間：8:0017:00

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這平交道怎麼好眼熟，哈!!好像灌籃高手的場景(不小心透漏年紀了XD)

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秋茂園的椅子設計真是獨具匠心！椅子造型酷似五指山，都有其獨特的魅力

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秋茂園的設施真是貼心周到！園區裡擁有許多涼亭，走道兩旁種植著許多扁柏

讓人置身其中彷彿走進了一片樹林，不僅能感受到自然的氣息，還能聞到清新的氣味

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烏龜拿著書，寫著秋茂園華僑黃秋茂先生心情

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西遊記

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八仙過海

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烏龜揹著飲水思源的牌子，彷彿在提醒著我們，不忘初心，牢記感恩

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這是老鼠在幫同伴抓背嗎

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愛您小天使

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園區環境整理得十分乾淨，就像在一個公園裡散步一般輕鬆愉快

有機會到苗栗玩的話，不妨來這裡走一走，回味一下，懷舊的氛圍也是相當不錯的呢

這種輕鬆愉快的氛圍，讓人不由得想要多停留一會兒，享受一下這份美好

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