三峽北大新開幕的「耀武羊威自助火鍋 三峽北大店」，菜單提供羊肉爐吃到飽價格599元，不收服務費，除了羊大骨、羊腳筋、羊排、羊腿、羊嫩筋、羊心、手撕羊肉等七種羊肉吃到飽，自助吧還有多種新鮮蔬菜、豬肉、牛肉和火鍋料，飲料跟飯後甜點的選擇也很豐富。

耀武羊威自助火鍋是間適合各種年齡層來用餐的新北羊肉爐吃到飽餐廳推薦，最特別的就是全台獨創新疆手撕羊肉。

三峽北大美食 耀武羊威羊肉爐吃到飽 交通

耀武羊威目前在新北市、桃園市、 新竹縣、新竹市、台中市、雲林縣和台南市都有羊肉爐吃到飽分店。

耀武羊威自助火鍋 三峽北大店地址位在三峽國立台北大學大門對面，附近好停車，除了前面廣場可停機車，路邊有很多停車格外，旁邊也有停車場，騎車或開車都方便，未來附近還有新北捷運台北大學站。

耀武羊威自助火鍋 三峽北大店

地址：新北市三峽區大學路150號2樓

營業時間：16:00–23:30

電話：02-86718672

粉絲團：耀武羊威自助火鍋 三峽北大店

官方網站：耀武羊威羊肉爐

食記：【三峽北大餐廳】耀武羊威羊肉爐，菜單599元新北羊肉爐吃到飽推薦

用餐不收服務費，限時120分鐘

三峽北大美食 耀武羊威羊肉爐吃到飽 環境

「耀武羊威自助火鍋 三峽北大店」內用環境寬敞舒適，座位數還不少，不過還是建議大家提前預約訂位。

耀武羊威自助火鍋 三峽北大店新開幕就有許多三峽在地人、北大學生來吃羊肉爐



自助區提供超多食材自取吃到飽，羊肉有羊排、羊腿、羊心、羊嫩筋、手撕羊、羊腳筋和羊大骨等七種，蔬菜跟火鍋配料的選擇也相當豐富，還有好幾種麵食、主餐可以無限吃。

自助吧提供的食材豐富，但拿取食物一定要量力而為，以吃的完為主，若留鍋底，需要外帶回家，自助區都有清楚標示價錢，主要是希望客人不要浪費食物，這點一定要注意。

我最愛的羊大骨，和朋友拿了好幾盤

其它部位的羊肉也很優秀，手撕羊一定要拿，口感鮮嫩Ｑ彈好吃

自助區旁的冷凍冰箱還有牛肉片、豬肉片、雞肉片和火鍋料。

用餐不收服務費，需要加湯採自助式

好幾壺湯頭擺在自助區，可以自行拿取

飲料自助區有可樂、汽水、咖啡、奶茶、無糖茶…等都有，也有霜淇淋和熱茶，想喝啤酒也可以付費單點。

除了多種麵食還有滷肉飯

滷肉還有滷蛋跟油豆腐

醬料區有蒜蓉醬、薑絲、辣跟不辣的豆腐乳

三峽北大美食 耀武羊威羊肉爐吃到飽 菜單價錢

耀武羊威羊肉爐吃到飽 菜單價錢

耀武羊威菜單吃到飽每人599元，兒童半價，不另收服務費服務費

單人開鍋650元

羊肉爐湯頭共有六種選擇

藥燉、清燉、成吉思漢、山神種子（全台獨創）、川味香辣和鮮蒜羊肉湯

鴛鴦鍋需加價100元可以一次品嚐到兩種湯頭

特別要注意的是如留有鍋底需另秤重外帶購買，所以拿食材的時候一定要量力而為，避免浪費食材

耀武羊威羊肉爐吃到飽消費方式

成人價

599元自助吧吃到飽

用餐不收服務費，限時120分鐘



孩童價

140公分以上成人價

100~140公分半價

100公分以下免費

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三峽北大美食 耀武羊威羊肉爐吃到飽 評價

入座選好湯底就可以到自助區拿食材，朋友分工拿了羊肉和蔬菜

要小心這個，太邪惡了吧！

滷鍋裡不只有滷肉還有滷蛋跟油豆腐

盛碗白飯、淋上滷肉，加顆滷蛋跟油豆腐

香噴噴的滷肉飯就完成了

我和朋友選了鴛鴦鍋可以吃到兩種湯頭

川味香辣跟鮮蒜羊肉湯

喜歡吃辣可以試試川味香辣，又麻又香，和羊肉很搭

鮮蒜羊肉湯也很特別，有淡淡的蒜味，煮蔬菜和肉片都很推薦

吃羊肉爐必拿的羊大骨，單點一根不便宜，來這吃到飽可以超滿足。

除了啃肉也可以拿吸管吸骨髓，我和朋友拿了兩盤羊大骨

煮好沾點醬料或吃原味都很可以，煮川味香辣湯也很推薦

而且我發現這裡的羊大骨，羊肉很多，帶筋又Ｑ，好吃呢

其它的羊肉部位也很優秀，尤其是耀武羊威獨創的手撕羊，很Ｑ很好吃，我們拿了好幾次。

手撕羊是老闆遠赴新疆特別請教當地人做法

回台灣後不斷試做，才煮出這散發迷人香氣的手撕羊

吃起來香甜滑嫩又Q彈的口感，讓人印象深刻，真的很好吃

除了多種羊肉部位吃到飽

這裡也有牛肉片、豬肉片和雞肉片可以拿來涮火鍋

讓我們在用餐的過程轉換一下口味，等等繼續吃羊

牛肉軟嫩好入口，搭配不同羊肉爐的湯頭，有著不一樣的風味。

豬肉片也不錯

蔬菜種類也不少，吃太多肉一定要來盤蔬菜均衡一下。

吃火鍋都一定要很多主食搭配

我拿了蒸煮麵、寬王子麵和鍋燒意麵

甜點跟水果的種類也不少

幾種蛋糕、點心和新鮮水果都很適合飯後享用

喜歡吃羊肉爐嗎？

這間新開幕的耀武羊威有多間分店

新開幕的耀武羊威自助火鍋三峽北大店

羊肉爐吃到飽價錢599元就可以大口吃肉囉

耀武羊威自助火鍋 三峽北大店

地址：新北市三峽區大學路150號2樓

營業時間：16:00–23:30

電話：02-86718672

粉絲團：耀武羊威自助火鍋 三峽北大店

官方網站：耀武羊威羊肉爐

食記：【三峽北大餐廳】耀武羊威羊肉爐，菜單599元新北羊肉爐吃到飽推薦

用餐不收服務費，限時120分鐘

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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