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桃園免費景點推薦》【雅聞魅力博覽館】的玫瑰花已經盛開了！隱身桃園楊梅鬧區的玫瑰花園，目前正值玫瑰花季，這裏免門票、不限時、免費停車，還能暢遊萬紫千紅的玫瑰花園與倘佯在南洋風情的花園之中，真的是很chill 的景點，賞花之餘也品嚐美味的餐點飲品，同時又可以用優惠的價格買到實用的日常生活保養用品，一舉數得啊，這裡距離交流道不用10分鐘而已，非常適合情侶約會或親子出遊。趕快把握花況來個讓身心靈都放鬆的一日遊吧

延伸閱讀 ▾桃園熱門住宿: 石門水庫福華渡假飯店｜喜來登酒店｜南方莊園 ▾桃園優惠票券:







雅聞魅力博覽館 資訊

地址：桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號

營業時間：08:30~17:00

電話：03 488 3800

FB、IG、雅聞LINE 好友

相關資訊：免費入園、提供DIY手作活動（預先報名）

雅聞 相關景點 ： 桃園楊梅 雅聞魅力博覽館】 雅聞香草植物工廠 、苗栗頭屋 雅聞七里香玫瑰森林 、雲林斗六 雅聞峇里海岸觀光工廠 ，詳細日期都會公布在 雅聞魅力博覽館粉絲團 ，重點是這裏通通免門票，非常佛心啊

相關景點 桃園楊梅 、苗栗頭屋 、雲林斗六 ，詳細日期都會公布在 ，重點是這裏通通免門票，非常佛心啊 夢幻的玫瑰花李又要來囉雅聞玫瑰季 即日起〜4月30日春理花開伴随著微展经请的图·漫步 在玫瑰花海中,欣管美策的玫瑰花丰资 〜【與玫瑰有約】拍照打卡活動開跑~ 按费广雅园魅力博景馆」粉辞满及本篇易文一 及在園區任一角落拍下您與玫瑰的情影! 並上傳置頂貼文·1ag一個好友並留言, #雅闻夢幻放瑰季快来赏花,即可预得增物 南量有居茉真族耳

雅聞魅力博覽館 交通停車

自行開車： Google導航輸入 雅聞魅力博覽館

Google導航輸入 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

雅聞魅力博覽館 環境地圖

賞玫瑰花的主要地點，在於進門後的高爾夫果嶺區、宮廷玫瑰花園區、花卉庭園區

雅聞魅力博覽館 玫瑰花季

高爾夫果嶺區

高爾夫果嶺這一區，周圍也有很多不同種類顏色的玫瑰花可以欣賞，還有一整排四時變化的落羽松，這裡很適合帶小朋友來草地奔跑放電

桃園楊梅熱門的觀光工廠【雅聞魅力博覽館】最近正值玫瑰花季

每年有兩次的玫瑰花季，一次在春天的四月，一次在秋天的11月，目前全台四館都是玫瑰季的季節

每年到了玫瑰花季這時候便吸引無數旅人前來賞花

其實從一開始進了園區大門，就有無數爭相競艷的玫瑰花在風中搖曳生姿呢

光是玫瑰花的品種及顏色，就有好幾十種了呢!! 因為正值時節，玫瑰花朵朵盛開

可惜我們來的前兩天，剛好一陣大雨把玫瑰花都打壞了，不過，聽說過幾天新的花苞就會重現生機了

這時候的玫瑰花開得好美，有的已經盛開，有的正含苞待放，但無論如何姿態萬千、風姿綽約的玫瑰花還是非常引人入勝

整個園區花團錦簇，讓人陶醉在賞心悅目的美景中，流連忘返啊

宮廷玫瑰花園

宮廷玫瑰花園中有美麗的雕像、拱門跟噴水池，大大小小的花朵佈滿整座花園

真的是花開盛美啊，讓人開心拍照按個不停

嗯，用點想像力，屆時盛開的玫瑰拱門浪漫指數一定破表啊

花園中的噴水池也是拍照熱點，要是天公作美，藍天白雲搭配各色鮮豔玫瑰花，絕對是張張精采啊

這一區的白玫瑰開的好夢幻

我們家妹妹在地上揀拾掉落的花瓣仔細的賞玩一番，雖然不是黛玉葬花，但這樣也是很浪漫啊

這麼多品種的玫瑰花，讓園區充滿著浪漫氛圍感，不過還是以這種白玫瑰高雅的氣質取勝啊

穿梭其間就像是走入愛麗絲夢遊仙境裏

除了玫瑰花之外，這裏還有其他花朵可以欣賞呢

園區很貼心，有些花卉旁還陳列品種介紹牌，這樣更能了解花卉小知識

可愛小童雕像多了幾分歐洲宮廷風，加幾分想像真的就彷彿置身在凡爾賽玫瑰花園

光是在這一小區我們就停留好久，真的太美太好拍了，真的很適合留下美麗的倩影

花卉庭園區

我們也看到不少同好和我們一樣專程來拍美麗的玫瑰花

這裏也很精采，巧妙的利用多肉來做成花裙!!

這區也很好好拍，茅草、拱門，繽紛的花卉點綴其中，還有滿眼綠意搭配，非常悠閒的舒適感

雖然來的時候是陰天，但看了這麼多萬紫千紅的花兒，心情還是很美麗

美麗的花朵與含苞待放的蓓蕾在綠葉襯托下格外的嬌嫩

這裏的玫瑰花鞦韆真的好美，我們可是小排了一下，來訪的旅人每個都拍的很開心呢

雅聞魅力博覽館 療癒多肉區

這裏的茅草屋，帶給人渡假放鬆的感覺，這裏其實也是個讓旅人休息的空間哦

和唯美的玫瑰花圈相連的就是這個充滿南洋風情的區域，這裏的茅草小屋讓人想到雅聞峇里海岸觀光工廠

這裏除了大片綠色草地花草植物外，也有很多療癒的多肉植物呢



這裏展出七座世界知名的城堡，搭配多樣的多肉植物，創造出一種小人國的感覺呢

這樣的組合真的很有意思吧!!! 同時也考驗花匠的功力呢

這本質感很棒的多肉大書本盆栽，也在其他雅聞園區都可以看的到哦

雅聞魅力博覽館 香氛步道走廊

雅聞魅力博覽館裏的香氛步道走廊也是我們很喜歡的一區



這裏充滿濃濃的南洋風情，步道兩側的植栽散發出天然的芬多精，感覺心靈也被淨化了呢

也有好多小巧可愛的多肉食物盆栽，讓這裡有種迷幻森林的錯覺

上方的水霧多了幾分迷霧森林裏的感覺，夏季也多了幾分清涼感

這裏有一些五顏六色的小房子，聽說裏面會擺放不同的精油香氛呢!

雅聞魅力博覽館 熱帶雨林玻璃屋咖啡廳

這裏充滿南洋風情的茅草屋其實算是餐廳的一部份呢

現在主要的是茅草涼亭，一旁的玻璃屋作為餐廳及下午茶之用

這裏天花板掛滿了充滿綠意的花草盆栽，原意是以熱帶雨林意象打造的會呼吸的餐廳

環境真的很chill 啊

逛累了有個休息的地方，可以補充體力真的很不錯

彷彿大自然園區的環境裏當然會有些小蚊子之類，這裏也貼心的準備的防蚊液可以使用

菜單價位

雅聞魅力博覽館內提供的餐點品項也不少，主要是提供簡單的輕食料理、小點心為主，也有手沖咖啡，吃飽也能吃巧

超級推薦這裡的餐點，好看又好吃啊!

這裏的脈輪咖啡也很有意思



仔細看一下告示牌上的解說，再來挑選適合自己的口味吧



這次我們點的餐點，香烤墨魚燉飯、青醬蛤蜊義大利麵、瑪格麗特pizza 和飲料

青醬蛤蜊義大利麵一向是我們的心頭好，只要有到義大利麵店，一定都會挑這款的

這裏的青醬滋味濃郁，麵體彈牙可口，滿好吃的

這隻香烤中卷真的烤的恰到好處，香Q可口，軟嫩適中。墨魚燉飯風味強烈，有特殊的海洋風味~~

瑪格麗特pizza，餅皮Q彈，濃郁的 cheese搭配番茄片與九層塔葉加熱後散發出的濃濃香氣，經典好吃的口味

脈輪能量雞肉沙拉

這裏的牛肉也很嫩，很好入口。雞肉也不柴不澀，搭配不同的沙拉醬，清爽好吃，口感豐富

而且這樣的烹調方式絕對健康，也很有飽足感呢

藍珊瑚可爾必思氣泡飲、夏日風情水果茶、精品拿鐵咖啡

這三杯的飲料都是香甜可口，特別是藍珊瑚可爾必思氣泡飲，充滿漸層的藍色，好像冰山一樣的美，這杯真的很不錯啊

現在憑園區內消費的發票，就可以用特價50元，吃到特別的玫瑰口味霜淇淋哦

雅聞魅力博覽館 DIY活動

我們來體驗做香氛娃娃

香氛娃娃就是利用襪子和棉花做成的娃娃，完成再噴上自己喜愛的香氛味道，就是個療癒又可愛的香氛娃娃，放在自已的床頭櫃上或包包上都很適合

先將棉花塞住襪子中塑形，然後用繩子做出她的手腳

再幫她裝上眼睛、鼻子、嘴吧，讓她變的活靈活現的

最後再噴上自己喜愛的香氛味道，就大功告成了，很有成就感呢

日後要是香水味變淡了，也可以拿家中的香水來噴一下，補充一下香氣

看一下可愛的成品～非常卡哇伊啊

雅聞魅力博覽館 商品伴手禮館

這一區是介紹雅聞魅力博覽館歷史沿革的資料館，門口的雕像有 I LOVE U 的字樣，人物的造型也是和字面一樣哦

這裡展示雅聞生技所產品的相關機器與相關保養品、化妝品、塑身衣、內衣的製造過程~

雅聞公司生活和美麗保養類的產品，一直深受國人喜愛

有機會來這裏的話一定要嚐這裏的脈輪咖啡

當然，這裏的商品區則是這裏必買必逛的地方！

這裡有各式保養品跟化妝品及日用品，有雅聞的明星香皂、各種口味顏色的冰淇淋洗面皂、最新的脈輪系列商品，內衣，保健用品~~等，重點是，價格也都很平價，同時又可以試用，產品品質摸的到、看的到，難怪這裏人手一袋

女人們最愛香水區

這個冰淇淋潔顏霜好有趣，真的很像冰淇淋啊，逢年過節當做交換禮物，拿來送人一定很好玩

很多商品都可以試用試洗，實際感受它的好處再下手啊

這個DIY保養品也很棒耶，完全按照個人的需求來組合

雅聞自有品牌的化妝品、保養品也是用採用玫瑰花為產品研發的主軸，每個都讓人愛不釋手

非常暢銷的雅聞芬多精透明皂，它不會像一般香皂一樣，愈放愈軟爛，泡沫質地細緻，洗完清爽不緊繃

洗臉洗澡一顆全搞定! 我們可是一試成主顧呢

我們家妹妹小榛果愛上精油這區了

把精油滴幾滴在玫瑰石膏片上，讓香氣自然的釋放出來，就立馬成了香氛產品

【與玫瑰有約】拍照打卡活動開跑~園區任一角落拍下與玫瑰的情影，並上傳留言，得玫瑰擴香石一個

最後再來個網美花牆做個美好的ending

桃園 【雅聞魅力博覽館】真的很有魅力，除了一年二季的玫瑰花季，平時也可以前來感受都市中的心靈綠洲，非常有出國渡假的感覺，值得一訪再訪

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