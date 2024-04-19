這家真的是跟朋友在湯城旁邊意外發現的寶藏小店，

其實就有一天我們是要去吃另一家泰式料理店(之後再介紹那家也好吃)結果沒開，

就在湯城旁邊的小路發現一家生意不錯的泰式料理店決定就進去試試看，

沒想到這家 湯城泰式料理 小店竟然讓我們流連忘返，

我其實都來了三次才寫完這篇，

他們家的泰式料理就是百元上下的泰式家常簡餐算是CP值很高，

我很推薦他們家的打拋脆皮五花豬飯、紅咖哩椰奶飯、甚至他們酥皮多汁的炸雞翅根本在泰國吃一模一樣，

最推薦是他們的酸辣海鮮湯，

非常濃郁酸酸微辣真的非常開胃很好喝，

想念在泰國玩的時候就可以來吃一下喔，

真的一秒立馬到泰國～

對了！畢竟他們是泰國老闆開的，

每一份料理都是精心製作所以可能會稍微等一下喔，

大家災淹淹不要急喔～

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阿米泰式料理 ร้านอาหารไทยลุงหมี เทพธารทองไต้หวัน 店家環境

▲ 我們經過的時候發現他們沒有大的招牌，

有的就是門口有許多人，

他們應該是等外帶吧～

▲ 牆壁上有許多菜的照片，

如果不知道什麼菜就來這邊看看吧～

▲ 他們的公休時間好像每個月不太一樣要注意喔~

▲ 店內布置算是簡樸有個性，

位子不算多如果客滿就稍微等一下吧～

▲ 牆上這個感覺就蠻有東南亞風味的

▲ 醬料碗筷湯池都在這邊拿取喔

▲ 飲料除了泰式奶茶類的其他都可以自取，

最後結帳在算錢喔～

阿米泰式料理 ร้านอาหารไทยลุงหมี เทพธารทองไต้หวัน 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/03/26，一切以店內現場為主喔！)

他們這裡很適合1~4個人來吃，

平均一個餐都在百元上下，

真的非常划算～

阿米泰式料理 ร้านอาหารไทยลุงหมี เทพธารทองไต้หวัน 餐點推薦

打拋脆皮五花豬飯 NT.100

在台灣打拋豬肉飯應該是很普遍的，

這裡竟然可以吃到打拋脆皮五花豬飯真是太特別了，

脆皮豬五花和打拋一起去炒之後會比較溼溼的口感，

味道算是重口味的，

吃的時候還是可以吃到脆皮五花的脆和打拋的香和其他辛香料的味道，

我個人是非常喜歡的～

紅咖哩椰奶豬飯 NT.180

他們的紅咖哩也是非常濃郁的，

加上椰奶更是香滑順口，

他們家的紅咖哩其實不見得是不辣的喔，

在點菜的時候老闆娘就會問要不要辣，

想吃辣的紅咖哩也可以試試喔～

炒飯(海鮮) NT.100

這是我第二次去的時候點的炒飯，

他們家的炒飯是比較濕潤的不是像台灣的炒飯炒乾的，

但我覺得非常合我的胃口，

濕潤的米飯很容易入口，

他們給的海鮮也是不手軟有好幾隻蝦和不少的花枝，

我個人也蠻喜歡這道的～

魚露炸雞翅(4隻) NT.100

這個我也是推薦必點，

跟在泰國大街小巷吃的根本一模一樣，

薄皮多汁的炸雞翅平均下來才25元，

真的也是非常推薦喔～

酸辣海鮮湯 NT.200

這道酸辣海鮮湯真的是讓我們驚豔的，

不管是酸味辣味都是一切恰到好處，

而且他們給的料真的還不少，

我覺得這道大概夠2~3個成年男子喝，

如果是女生的話大概四個人差不多，

超級推薦的～大推～

羅望子水 NT.35 & 椰子水 NT.35 & 泰式奶茶 NT.40

他們家除了需要單獨用杯子盛的泰式奶茶系列，

其餘都可以自己去冰箱拿，

只不過他們家的泰式奶茶沒有像在泰國的那種碎冰，

少了那種碎冰泰式奶茶的fu，

真的是缺少一點感覺，

只能算是中規中矩～

阿米泰式料理 ร้านอาหารไทยลุงหมี เทพธารทองไต้หวัน 店家資訊

阿米泰式料理 ร้านอาหารไทยลุงหมี เทพธารทองไต้หวัน

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550146722832

營業時間：週一到週五 10:00–14:00、17:00–21:00，週六日 10:00–21:00​(1,16日休息，其他休息日請看店內公告)

店家電話：0979687078

店家地址：241新北市三重區中興北街28號

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