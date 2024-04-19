吃心絕對 49 分鐘 ago 在〈高雄美食 – 中華老滷 x 特色滷汁一吃就上癮！獨門手炒辣醬很對味〉中留言功能已關閉

關於中華老滷兩三事

最近在夜市發現這台古早味攤車，專門乾滷味，老闆原本是一位專業的廚師，為了陪伴年幼的孩子，他四處拜師學藝，最後獨創自行研發滷味。他每天都會嚴選溫體肉品和新鮮的時蔬，並用獨家比例的滷汁來烹飪。他堅持不加任何一滴醬油，只用糖來上色，而且不添加味精和防腐劑。這樣的滷味吃起來清爽、甘醇，而且不會鹹膩。

中華滷味有超過45種品項，青菜和滷味是分開烹煮的，每一份都是現點現拌特調醬汁加醬菜。你可以根據自己的喜好挑選自己喜歡吃的肉品、蔬菜、麵食。如果你敢吃辣，強烈推薦加老闆手工炒的辣椒醬，它的香氣十足，而且充滿辣勁。

中華老滷位置與出攤時間



▲今天來逛位於鳳山的海洋夜市，海洋夜市位於海洋路上，現在也滿多點的了耶，不只市區吃的到，其他如大樹、仁武、大寮也都有哦。



▲▼今天跟朋友來到鳳山的海洋夜市，隨著太陽下山，天色漸漸昏暗起來，夜市的攤車也陸續就定位囉。



▲好滋味的中華老滷，一開店客人就陸續上門了，五星級飯店主廚的好味道，在夜市就吃的到用心製作的料理。

中華老滷價目表



▲在這裡都可以清楚的看到價格。

中華老滷特色



▲▼中華老滷的醬汁特色稱之為山東白滷，不加醬油，僅用中藥材來來增加提增，看似樸素，但一入口味就能會現其味道清新，香氣撲鼻，而且不會掩蓋食材的風味，讓人一試成主顧。



▲▼挾完餐點後給老闆結帳，處理好食材後，會再加入自家炒的酸菜與水果醋的醬汁，讓整個滷味更為清爽又開胃，看的我口水都快流出來了。

中華老滷餐點介紹

火攻鴨頭40元/1隻 | 110元/3隻



▲▼老饕必吃鴨頭，鴨頭是用火烤的方式去毛，處理的超乾淨，滷的入味皮滑肉嫩，鴨頭好吃在於有不同變化的肉質，有細緻的骨邊肉，也有腦髓那充滿野性的獨特的香味。



▲▼鴨脖子的部位，可以享受其，輕輕的用牙齒讓脖子在口中骨肉分離，鹹香滋味迷人，重點也不油膩，超好吃！

招牌脆腸 30元

脆腸



▲▼獨特的滋味，說是招牌真的不過頭，選用台灣的溫體豬，經過仔細的挑選與清洗，掌握最好的火候和時候，保留了脆腸的爽脆口味，又能充分入味，而且沒有其他的雜味與腥味。

香酥鴨肉130元



▲▼除了滷味外，香酥鴨更是必點必吃，先滷過後再炸，這香酥鴨吃起來完全不會油膩，而且外酥內嫩，鹹香入味，而且完全不乾柴，就算放進冰箱，隔天冰冰的吃也很美味，真是神奇了，現場只有賣單份的，也可以直接預定半隻回家大快朵頤。

水煮蔬菜 50元/3份



▲▼夏日炎炎，就要來些蔬菜健康一下啦！



▲▼水煮蔬菜吃加點鹽巴調味，呈現蔬菜本身的風味，微微的滲入滷汁與水果醋，口感清爽鮮甜。

下酒菜系列

除了有水煮蔬菜外，另有一系列的下酒菜，幸苦工作下班後，打開一瓶啤酒，再搭配這一道道的下酒菜，讓家享受著這料理帶來的小確幸。

腸豆包 30元



▲▼腸豆包是腸狀的豆皮，讓愛吃豆皮的我們讚不絕口，帶有豆汁的清甜，還吸收了滷汁的鹹香，入口爆汁，充滿了平淡且滿足的滋味。

隱藏版干連肉 50元



▲▼肝連肉是指豬的橫隔膜，看起來像瘦肉，但實際上算是內臟，所以熱量滿低的。

隱藏版豬肝



▲▼含豐富的維也命A及鐵的豬肝，處理的很乾淨，吃起來沒有腥味，而且很新鮮，每日限量供應哦！

王生明總店限定雞腳燒 50元/小 | 100元/大



▲▼王生明總店就在鳳山鄰近捷運大東站，跟夜市一樣有滷味，但比較特別的是多了個雞腳燒的攤位。



▲要到總店才買的到雞腳燒，有原味跟麻辣口味。



▲還附有一次性手套，但個人覺得是不太需要啦，直接捉起來啃比較過癮。

獨門辣醬



▲▼愛吃辣的朋友，別忘了跟老闆索取這獨門辣醬，是老闆用辣椒、山椒、朝天椒炒出來的，不只蘸滷味好吃，也可以買整罐的回家，拌麵、做菜調味都很適合，連不吃辣的我都愛上那具有層次的滋味！