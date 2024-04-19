酉時
地址：台南市北區長榮路四段76巷17號
營業時間：二~四：１５：００~２３：００
五~六：１５：００~２３：３５
日：１２：3０~１８：００
IG：https://www.instagram.com/yushih_coffee/
酉時一直是Liz的口袋名單，那天，在附近吃完晚餐後，特地彎來這裡吃甜點放空，享受一下一個人的自由。
入夜的酉時在燈光的照耀下，老房子的氛圍還蠻棒的耶！忍不住多拍了幾張！
咖啡店裡的座位不多，但氣氛還蠻棒的耶~
像這樣的深夜甜點，很適合晚睡晚起的我，近期愈來愈多深夜甜點，真的超開心的，
比起白天，能在夜晚寧靜的時候與甜點邂逅，更能沉醉於甜點的世界。
來的時候只有我一個人，很自在的邊吃甜點邊閱讀，身體及腦袋都吸收了滿滿的能量！
來洗手間時發現了這個小空間，光看就覺得好放鬆了！
好喜歡這角落，跟姐妹在這裡放鬆聊心事真的很棒啊！
看看菜單囉~低消一杯飲品，用餐時間150分，很寬裕耶！真的好適合放空閱讀。
咖啡系列，本來有點想喝手沖，但看到瑪黑茶就變心了！
牛奶系列茶飲～
瑪黑茶好多款~對於瑪黑迷來說馬上變心愛瑪黑！
點了紅馬可波羅配上焙茶生乳捲蛋糕，選了個喜歡的角落坐下來～好喜歡燈光帶來的溫暖。
焙茶生乳捲~蛋糕好細緻柔軟，焙茶香氣好柔和，鮮奶油清爽，好好吃喔！
吃著蛋糕，喝著紅馬可波羅，咀嚼著文字，這是媽媽的貴婦晚茶！
自由，是媽媽最奢華的享受了！
在巷弄裡的酉時，騎機車來還蠻方便的，可以直接停在他們旁邊的專屬停車位～開車就只能步行進來了！
這空間，不論享受一個人自由，還是跟朋友約會，都是很棒的選擇！
別忘了給Liz一個讚喔！