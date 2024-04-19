酉時

地址：台南市北區長榮路四段76巷17號

營業時間：二~四：１５：００~２３：００

五~六：１５：００~２３：３５

日：１２：3０~１８：００

IG：https://www.instagram.com/yushih_coffee/

酉時一直是Liz的口袋名單，那天，在附近吃完晚餐後，特地彎來這裡吃甜點放空，享受一下一個人的自由。

入夜的酉時在燈光的照耀下，老房子的氛圍還蠻棒的耶！忍不住多拍了幾張！

咖啡店裡的座位不多，但氣氛還蠻棒的耶~

像這樣的深夜甜點，很適合晚睡晚起的我，近期愈來愈多深夜甜點，真的超開心的，

比起白天，能在夜晚寧靜的時候與甜點邂逅，更能沉醉於甜點的世界。

來的時候只有我一個人，很自在的邊吃甜點邊閱讀，身體及腦袋都吸收了滿滿的能量！

來洗手間時發現了這個小空間，光看就覺得好放鬆了！

好喜歡這角落，跟姐妹在這裡放鬆聊心事真的很棒啊！

看看菜單囉~低消一杯飲品，用餐時間150分，很寬裕耶！真的好適合放空閱讀。

咖啡系列，本來有點想喝手沖，但看到瑪黑茶就變心了！

牛奶系列茶飲～

瑪黑茶好多款~對於瑪黑迷來說馬上變心愛瑪黑！

點了紅馬可波羅配上焙茶生乳捲蛋糕，選了個喜歡的角落坐下來～好喜歡燈光帶來的溫暖。

焙茶生乳捲~蛋糕好細緻柔軟，焙茶香氣好柔和，鮮奶油清爽，好好吃喔！

吃著蛋糕，喝著紅馬可波羅，咀嚼著文字，這是媽媽的貴婦晚茶！

自由，是媽媽最奢華的享受了！

在巷弄裡的酉時，騎機車來還蠻方便的，可以直接停在他們旁邊的專屬停車位～開車就只能步行進來了！

這空間，不論享受一個人自由，還是跟朋友約會，都是很棒的選擇！

別忘了給Liz一個讚喔！