哇~這鮮嫩的牛肉系列實在是太吸引人了！

想著好久沒吃燒肉了，就和馬哥到【燒肉眾】解解饞，

恰巧碰上他們正在舉辦周年慶的活動，優惠更多，吃得更飽足！

燒肉眾13周年慶+50元銅板價升級+生日號碼對對碰

【燒肉眾】是精緻日式炭火燒烤吃到飽，全台有多家分店，

我們前往的是位於嘉義市民生北路上的【燒肉眾】嘉義民生店~

【燒肉眾】評價不錯，相當受到大眾的歡迎，是一間CP值高的吃到飽燒肉餐廳，

提供了599/799/999三種價位，可以依照個人喜好及預算來做選擇，

並且不定期會推出好康活動，就像這次13周年慶的活動，

更有VIP優惠及生日優惠呢！

充滿日式風格的裝潢設計，讓人感到蠻輕鬆的，服務人員都很禮貌相當親切，

能快速為我們帶位，而且只要有顧客進門，就會聽到一聲響亮的「歡迎光臨」

【燒肉眾】嘉義民生店，平日的營業時間是16:30~24:30 (22:30最後入場)，

六日則是12:00~23:00 (21:00最後入場)，辣媽建議最好提前訂位就不必現場等候囉！

還有提供「燒烤素食友善」299元/人，茹素的朋友也是可以來吃燒烤的哦！

2F的用餐區更加寬敞，公司行號、學校團體、家族聚餐都不是問題~

座位也很寬敞，可以舒服且盡情的吃燒烤囉！

無論哪一種價位，都享有主食、蔬菜、沙拉、小菜、甜點、飲料以及冰品吃到飽~

樓下用餐客人的第一壺飲料會由服務人員幫我們送上，之後就自行上2樓盛裝~

冰淇淋是日本人氣冰淇淋Niseko，嚴選北海道的十勝乳源，超好吃的~

【燒肉眾】採用的是日式炭火燒烤，每張餐桌上皆有日式味噌醤、日式水果醋、

喜馬拉雅山玫瑰鹽及七味粉，可以依照喜好搭配合適的食材使用，更增添風味~

會先送上肉盤，邊烤邊點，每次點的食材以10為限，吃完再加點，

更能確保食材鮮美，並且不浪費！

當天為我們服務的帥哥名為小胖，很親切哦，對於菜單及活動内容都介紹的非常詳盡，

店長更客氣，而且動作好俐落，會時時關心顧客的用餐情形。讓顧客倍感尊榮！

滿滿一桌色彩繽紛的鮮美海陸大餐，光是看著就讓人流口水了啦，

但戰門力非常弱的兩夫妻同時想著，吃得完嗎(哈哈）

我們這次點的是＊799豪華饗宴+50元七品海陸大升級＊

裡頭有非常豐富的食材，海鮮、牛肉、豚肉、雞肉，選項真的是超多的，

依照服務人員的推薦及自己的喜好選了一些，上菜速度很快哦~

牛肉系列：極上霜降牛、特級雪花牛及燒烤小肥牛

肉質鮮嫩肥美但不膩，烤好後直接入口或者灑點玫瑰鹽，沾點味噌醬都好吃~

+50元銅板價升級的七品海陸大升級之一，北海道松葉蟹味噌湯，鮮美！

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雞肉的部分，辣媽很推薦義式香草雞！

每天工作這麼忙碌，難得的下班時間，揪個三五好友，

或者與心愛的人一同大口吃肉是多麼享受的事！

又剛好遇到燒肉眾13周年慶，跟服務人員玩小遊戲，增加歡聲笑語，

運氣好還有和牛及多道食材可以享用，多好！

但千萬記得，禁止酒駕，安全是回家唯一的路

只要是生日來用餐的顧客，月份及日期有01、03或13，就能獲得【手掌大扇貝】乙顆！

周年慶再加碼．消費滿2500元，贈送客製化燒肉撲克牌一副！

鮮美又營養豐富的蛤蜊湯，喝完超舒服的~

海鮮類有天使紅蝦、白蝦、東石蚵、北海鮮干貝、北海道扇貝及蛤蜊...

愛吃海鮮的人太有福了！

馬哥在我幫剝松葉蟹的肉耶，這麼貼心~

豬肉、牛肉及雞肉各系列肉品的選項很多，果真豪華！

享用了大魚大肉之餘，當然少不了蔬菜食材！

嫩牛排及牛肋條也是軟嫩可口的好食材

吃燒烤，更是少不了清脆的美生菜及解膩的小菜搭配~

辣媽最愛的組合就是生菜包著燒肉，加上韓式泡菜、椒鹽香油蔥，超滿足的~

口感與滋味都超豐富的，這我可以一連吃好幾份哦~

剛烤好的牛肉，灑點天然玫瑰鹽，微微自然的鹹味讓牛肉本身的甜更明顯！

想吃什麼就烤什麼，邊烤邊吃邊聊天，可以增進夫妻間的感情哦！

韓式泡菜改成涼拌醃蘿蔔也超好吃，多一股酸甜滋味！

如果是初次烤這麼大的扇貝，還真的會不知所措，

但店長適時的教導與建議，一下就會了！

烤好的干貝與扇貝就是一個鮮美，太奢華了！

蝦子的肉質結實Q彈，鮮甜可口！

主食材已經讓我們快飽到天靈蓋了，但是甜點是一定要吃的~

布朗尼可以直接享用，烤一下讓外皮酥脆，裡頭仍維持冰涼綿密的口感，

怪不得取名冰火布朗尼，會讓人意猶未盡耶~

店長分享了一種更好吃的搭配，將布朗尼烤一下，與冰淇淋一同享用，

的確是很好吃耶~

一口酥及小鬆餅，烤過後外酥内軟~

日式烤年糕沾煉乳再沾花生粉，讓夫妻倆的燒肉眾約會劃下甜美而完美的句點！

【燒肉眾】有眾多的燒肉選項，新鮮的、當季的各項食材，不只能吃到飽，

還能吃到優惠好康，非常適合情侶、夫妻約會、好友歡聚、公司聚餐...

還在等什麼， 燒肉眾13周年慶+50元銅板價升級+生日號碼對對碰 還不趕緊預約~

#嘉義燒肉吃到飽推薦

【燒肉眾】精緻炭火燒肉 嘉義民生店

電話：(05)222-3110

地址：嘉義市民生北路139號

官網： https://www.yuanchuang.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/smz.Chiayi052223110

Instagram： @sioumazang_2011

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