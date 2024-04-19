「宜蘭忍者村」是全台唯一的忍者主題村，來到這裡大小朋友都可以學習忍術、體驗忍者的威風；忍者村裡設計了十個關卡，無論是三五好友或是親子同遊，都很適合一同來挑戰。

「宜蘭忍者村」就位於知名景點龍潭湖附近，還沒進入館內，戶外就有許多充滿忍者世界意境的場景，很適合拍照打卡。

入館體驗需購買門票，並由工作人員帶領下，進入忍術世界。

首先會向大家介紹忍者，包括使用的技能和武器等，都有詳盡的解說，每位大小朋友都很專心地聆聽。

還可以欣賞有關忍者的藝術品。

聽完解說後，大家要開始小試身手囉！第一道關卡是忍者最基本的技能「走壁術」。

每位闖關者踩踏著高低不一的木樁，沿著牆壁、手腳並用走到終點，就能過關。

這 個飛簷走壁的技能，對小朋友而言難度不高，反而是我們大人手長腳長會增加一些難度。

第二道關卡「迷蹤步」，踩踏著會轉動的圓盤，從圓盤1走到圓盤10，心中還要計算剛好十步，才算過關。

這道關卡只要小心移動就能輕鬆過關。

在體驗過程中，也可以感受到「宜蘭忍者村」在場景佈置的用心，就連燈光也呈現出忍者修煉的意境。

基本技能習得後，開始要拿武器了！第三關是「手裏劍(直)」。

原來我們常說的「飛鏢」，在忍術裡正確名稱是「手裏劍」，是忍者最常用的武器，可以投射攻擊稍有距離的敵人。

寶貝們拿著「手裏劍」，以帥氣姿勢往目標投射過去，多投射幾次就可以命中目標。

接著體驗的是第四關「鎖鐮」，牆上展示的可是真的鋒利鎖鐮，光看就讓人害怕幾分。

體驗用的鎖鐮當然不會是鋒利的刀刃，所以大家可以安心挑戰。這道關卡一定要仔細看工作人員的示範動作，才能順利過關。

挑戰方式是將手中的鎖鐮向橫桿甩出，鎖鐮纏繞在橫桿維持三秒鐘以上就可以過關。這道關卡略有難度，也很有趣，多試幾次就可以抓到訣竅了。

第五關也是「手裏劍」，不過這關是射橫的。直的橫的都完成，就成功修煉手裏劍之術了。

第六關是「迴旋斬」，玩法有點像是打棒球，只不過球棒改成了忍者之劍。成功擊中自動發球機飛過來的球，就可以過關，發球機的球很快，小朋友挑戰的話，可以由爸媽人工餵球。

第七關是「迴旋鏢」，這關小朋友們玩得很瘋，也命中了不少目標。

第八關的這個武器叫做「苦無」，是日本忍者隨身攜帶的小型武器，非常有殺傷力。

「苦無」是我們公認最困難的一道關卡，投擲出去必須有足夠力道，同時控制不讓武器旋轉，才能命中目標。

第九關「廻旋踢」，忍者除了隨身武器可以攻擊敵人外，近身搏鬥時廻旋踢可是很重要的！

第十關是「居合斬」，這個關卡基本上就是手持武士劍，擺個最帥氣的姿勢，就可以輕鬆過關。

十道關卡闖關完成，別忘了在出口處和忍者拍張照囉！

闖關完成憑門票，就可以獲得一枚「手裏劍」，在戶外也有一些裝置，可以繼續修煉。

「宜蘭忍者村」館內也有許多忍者武器的展示，可以看到五花八門的武器。

整體而言，「宜蘭忍者村」真的還滿好玩的，適合親子同樂，也適合三五好友一同闖關，每個人在這裡都可以化身忍者，習得一身好功夫。

《景點資訊》

「宜蘭忍者村」

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路95-6號

電話：03-9282660

營業時間：09:00-17:00，每週三休館(寒暑假及連假除外)

門票：普通票假日220元、平日200元 ；博愛票125元(65歲以上、身心障礙者及陪伴者一名) ；免票(100公分以下)

FB：https://www.facebook.com/TotoloSpinner/