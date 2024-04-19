來自台南的人氣火鍋店「熟鍋」進軍台中囉，熟鍋主打特色就是火鍋上桌就能即時享用，不必等煮鍋時間，除了單人鍋物套餐，還有澎派雙人及四人套餐，激推限量手切熟成霜降牛，肉質軟嫩超讚，每月還有肉之日，享牛肉、豬肉、羊肉買一送一真的超划算～

熟鍋位置

熟鍋台中店位在台中西屯區青海路與四川三街交叉口，黑色外觀看起來相當氣派，距離台中文心櫻花捷運站不遠，周邊也有路邊停車格

熟鍋環境

熟鍋用餐空間有分一、二樓層，一樓的座位數比較少，不過空間不會太過擁擠

一樓的自助吧區還有提供飲料、冰淇淋及熱茶，醬料區在後方

熟鍋主要的座位區在二樓，空間更加寬敞，座位數也更多，採半開放式包廂座位，除了一般四人座，還有六人座位，非常適合多人用餐呢

熟鍋一二樓的自助區品項有稍微不太一樣，二樓除了醬料、飲料、冰淇淋、檸檬愛玉，還多了可樂機

第一次看到火鍋自助吧區竟然還有提供冰涼的檸檬愛玉冰可以無限暢飲

熟鍋菜單

熟鍋鍋物套餐，除了湯鍋、主食、菜盤、雞蛋及副食外，還有提供開胃前菜，開胃前菜是胡麻豆腐，採用嫩豆腐，淋上胡麻醬汁，再搭配海苔絲點綴，胡麻香氣濃厚，搭配綿密嫩豆腐，清爽又開胃

秘製麻辣乾鍋 梅花豬 550元

熟鍋除了一般鍋物外，還有一大特色就是熟鍋系列，一上桌就可以立即享用的火鍋，糖糖選了秘製麻辣乾鍋，裡頭配料超豐富，包含米血、鴨血、豆腐、金針菇、豬梅花、火鍋料、扇貝、魷魚、白蝦、馬鈴薯、木耳、高麗菜及、秀珍菇及老油條，採用秘製醬汁炒製，香辣過癮

肉品的部分可以自行選擇牛五花或豬梅花，糖糖選的是豬梅花，肉質鮮嫩有彈性，吸附著麻辣乾鍋的精華醬汁，更令人吮指回味，另外糖糖也很推裡頭的豆腐、鴨血，燉煮非常入味，還有白蝦部分已經貼心去殼了

濃醇起司牛奶鍋底 +50元

熟鍋的濃醇起司牛奶鍋是採用鮮奶加上高湯下去熬製，雪白色澤的湯頭，每一口都伴隨著濃郁奶香，隨桌還會附上一片芝士片，入鍋後多了起司香氣，層次更加豐富

日式壽喜燒 +50元

喜歡吃壽喜燒的朋友，在熟鍋也吃得到，一旁會附上開水可以自行調整鹹度，鹹香中帶點微甜，涮肉超讚

信州辣味噌湯底 +50元

另一鍋糖糖選了外面比較少見的辣味噌湯，以白味噌、辛味噌為底，加入麻辣湯底熬製而成，味噌香氣濃厚，尾韻帶小辣風味，不管煮海鮮還是涮肉都好吃

熟鍋的菜盤也很豐富，裡頭有玉米、貢丸、香菇、豆皮、南瓜、白蘿蔔、黃瓜、蟹肉棒、豆腐、玉米筍、金針菇、紫洋蔥、高麗菜及青江菜、黑木耳等，都是以新鮮食材為主，沒有太多的火鍋料

雙人海陸豪華饗宴 1780元

想要海鮮、肉品一次擁有，點熟鍋這道雙人海陸豪華饗宴就對了，瞧瞧這盤海鮮拼盤有多霸氣，光是蝦子就包含草蝦王、天使紅蝦、胭脂蝦、草蝦及白蝦共五種蝦，還有透抽、日本干貝、帆立貝、鯛魚、鱸魚及蛤蜊，每樣海鮮都非常新鮮呢

五種蝦裡頭糖糖最愛草蝦王，size真的有夠大隻，肉質也非常紮實，另外在日本料理常見的天使紅蝦及胭脂蝦在熟鍋也吃得到，草蝦及白蝦的肉質也相當彈牙鮮甜

雙人海陸豪華饗宴除了剛剛超澎派的海鮮拼盤，還有超狂雙拼15盎司肉盤，有上選牛五花、PRIME牛背肩、黑豚梅花肉及黑豚五花肉四選二

上選牛五花

選用取自胸腹部的美國牛五花，有著豐富油脂，入鍋涮煮至七分熟，肉質軟嫩多汁，帶有迷人油脂香氣

Prime牛背肩

指牛肩膀到背部的背最長肌部位，比起牛五花，油花部分相對少一些，建議下鍋輕涮至五分熟，肉質鮮嫩不乾柴，牛肉香氣更加濃厚

招牌手切頂級霜降牛肉 雙倍肉量 980元

這道每天限量的招牌手切頂級霜降牛肉糖糖也是推到爆！這份量是雙倍肉量，鮮紅色澤加上大理石紋油花畫面看起來超誘人，肉片厚薄度適中，經過手工精修、去筋去膜，輕涮至七分熟，肉質軟嫩鮮甜，富有滿滿肉汁，吃上一片就會愛上

不必跑台南，在台中也能吃到台南人氣鍋物熟鍋，主打火鍋一上桌就能直接享用，湯頭選擇性豐富，餐點用料實在，每桌座位還有貼心設置充電孔，內用享飲料、冰淇淋及檸檬愛玉免費吃到飽，當月壽星來熟鍋用餐即贈肉品二選一，另外還有每月29號的肉之日，享指定肉品買一送一，快揪朋友一起來吃鍋