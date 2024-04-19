母親節就快到了
我就問，你們開始在選餐廳了沒
對~我們就是如此坦白，就不到一個月了
你們要開始挑餐廳了吧，不然到後面想吃的餐廳都被選走了怎麼辦
大家都知道，我們家就是火鍋控
我女兒就是那種每次問她要吃什麼，十次有八次都是吃火鍋
這次藏王要推出極致浮誇的母親節大餐，看著那位呦呦待哺的女孩
我不由得嘆了口氣，走吧走吧，帶你吃火鍋便是了
母親節到底是你在過還是我在過啊？？
桃園中壢-藏王 極上鍋物 – 中壢店
電話：03 451 7378
地址：桃園市中壢區環北路365號 （點選這裡開始導航）
營業時間：
週一~週四：11:30–15:00, 17:30–23:00
週五 ：11:30–15:00，17:30–23:30
週六： 11:00~23:30
週日：11:00~23:00
公休日：全年無休
停車資訊：附近慈惠三街都有付費停車場
粉絲團由此去
藏王極上鍋物的位置算是人煙非常熱鬧的區域
對面就是中壢區公所，離威尼斯影城跟SOGO百貨都很近
不過在環北路上比較難停車
建議大家在慈惠三街附近找停車的位置再走過
相對的方便也更安全
一踏進大廳，不得不說
這整齊的桌椅擺設
運用了暗綠色配上木質素材
一進去就是舒服的氛圍呀
更別說這挑高的天花板，讓整個用餐的環境空間感是相當舒適不壓迫的
大量的運用綠色植物讓人看了就舒服
這個區塊最適合做家庭聚餐了
而且這樣的設計也很像是在家裡的餐桌
在自家家裡用餐，那個心態上就是不一樣
也更能體會到食材的美味
咱們鏡頭拉回來二樓
沒想到二樓居然有一個好大好大的中島
這個很多人都夢想的中島，可以在上面料理.用餐
藏王在這裡幫你實現了
聽說還蠻多人指定要坐這個中島的位子耶~~
藏王母親節四人套餐完整品項
話不多說，咱們直接來看看，這次藏王為了母親節推出的四人套餐到底有多澎派
說好是四人套餐，但我們四個人卻硬是吃到舉白旗
這四人份量真的太硬了呀~~~~
然後母親節套餐還加送一份這個非常漂亮的蝦肉花
簡直就是惡魔臉上增添的一抹邪笑
彷彿是在說
不怕你來吃，我只怕你跟我說老板我吃不飽！！！
一個火鍋要好吃，那個湯頭啊絕對是最重要的靈魂
這次我們選了四種湯頭
除了最基本的昆布鍋之外，還有什麼呢?？
我酷愛任何用剝皮辣椒所做的菜
尤其是湯頭，那微辣的刺激感在舌尖上的跳動
還伴隨著雞油的高湯
這個湯頭我最愛拿來煮高麗菜了，讓湯頭更加清甜好喝
藏王的麻辣鍋非常受老饕們的喜愛
但是有的人腸胃可能比較敏感
可以選這個麻奶鍋，加了牛奶之後辣度降低也變的更甘醇了
但是香氣還是好逼人~~香的好逼人！
另一種則是很少見的黑蒜
黑蒜泥都融化在湯裡面
之前我看一些大陸影片以為黑蒜會很臭很刺鼻
但是喝起來很甘甜耶~~~
這個拿來煮蔬菜或是海鮮我覺得都不錯
先看看菜盤
藏王真的很大氣，光是菜盤就有兩盤
一大盤的天然蔬果，火鍋料只有兩三樣
我第一次遇到店家一人份的菜盤是給兩大碗
是多怕客人吃不飽？！
如果你不要菜盤的話，可以換另一個食材，我看到時也是傻眼了
菜單換生蠔？！！！
我再三跟店長確認，真的菜盤換生蠔嗎？？生蠔比較貴耶
店長很自豪的說~沒有錯哦~~就是換三顆生蠔給客人
藏王啊藏王，你真的很敢給耶
附食是四人份，我們今天選的附食都不是簡單的角色啊！！
附食的部份也讓我驚呆了
附食居然可以選鰻魚飯，老板，我們不是要吃火鍋嗎
你主食直接就讓我選鰻魚飯，我後面的蝦蝦.和牛跟龍蝦怎麼辦？！！！
那個鰻魚飯的醬汁甜甜的好好吃
鰻魚給的厚度也很過份！！
這一碗我跟藍晴都覺得好棒好好吃~馬上就把整碗白飯給幹光
再來就是這個鮭鬆飯
我是個蠻不愛吃肉鬆魚鬆的人
因為我覺得吃進嘴裡都會糾結成一團一團的
但是藏王的這個鮭鬆飯不會，而且爆炸好吃！！
真的，我覺得比鰻魚飯好吃，鰻魚飯的醬汁甜度較高
但是鮭鬆飯配那個醬汁吃起來的甜度是剛剛好的
而且藏王用的白飯也是很好的米，吃起來好讚！！
超好拍又好好吃~~大推！
如果你有帶小朋友來用餐的話
那麼這個漂亮的蔬果麵一定要點
這個是火龍果汁下去染色的養生麵
真的好美，煮熟之後就是淡淡的紫色，相當漂亮
而且那個麵條的口感還不錯呢~
以上三樣如果都不愛的話
還有這個麵疙瘩，雖然看起來沒有像蔬果麵這麼美
但是丟在麻奶鍋下去煮熟了再撈起來吃
那個口感的靭度也不錯
這次藏王推出的母親節四人套餐
其中的亮點就是這個海鮮盛合了
我看到他把那個海鮮盤抬出來時，我整個人都傻掉
這船也太浮誇了吧
滿滿的海鮮啊！！！
來來來我們來點一下
除了有超大新鮮蛤蜊之外，還有四顆生食級干貝，四隻澎湖小卷
還有鱸魚片跟鯛魚
南美甜白蝦15隻，野生海大蝦4隻，無毒大草蝦4隻，藍鑽蝦10隻
再加上頂級龍蝦兩隻
我不得不說，光是這樣的海鮮船，那個價格就很可觀了
可是後面還有肉肉跟和牛啊！！！
討厭啦~是龍蝦，還不是小龍蝦，也不是波士頓龍蝦
是那個價格比較高的野生龍蝦啊）））
那個龍蝦頭裡面的滿滿蝦膏真的香濃好吃
光是這一大盤海鮮我就吃到嫑嫑的
既然是海陸饗宴，那麼肉品就一定要祭出來啦
居然有霜降牛肉跟無骨牛小排！！
那個油花實在是讓人尖叫不已
原本我是獨鍾牛小排的，可是這次藏王推出的極上霜降那個口感比牛小排滑嫩
看那個油花就知道，涮個幾下就要馬上送入嘴裡啊
原本我愛的無骨牛小排在黑蒜鍋涮個幾下，我覺得就很棒了
極上霜降出來之後直接榮登今日第一名
我後來都偷偷直接進攻這一個霜降牛
太好吃了~我可以再單點個十盤來吃嗎~~
謎之聲： 你是吃的完膩？？？
我原本以為海陸饗宴這樣就差不多了
結果又出來一盤和牛…………..
老..老板，你確定你沒有送錯桌嗎？？
你有龍蝦有一堆海鮮再加霜降跟牛小排，你現在又再加和牛下去
你確定你這一套真的只賣6200嗎？？？
我不得不說，那個日本A5和牛的臀上蓋部位
油花是真的多
我一開始還想說這油花也太多了
可是涮下去！！！我大概五秒就讓它起來了
送入嘴裡~我的老天兒啊，嘴裡滿滿都是那個牛油香甜味兒
很嫩很好吃
但是你懂的，日本和牛就是油花多，但不能吃太多片
一個人差不多兩片，點到為止，讓那個油花的香甜存在你的腦海裡
成為你的美食地圖養份
再多~~可就膩了
所以老板很聰明，另一種A5和牛用的就是油花分布較均勻的板腱
油花夠就是好吃
以往吃到的板腱都好硬
但是和牛的板腱就是不一樣，嫩又好吃
而且比較不膩口，非常的推薦
然後因為母親節嘛
所以隨餐又會再送一份蝦肉花
我說老板，你這個應該要算是5-6人份了吧
四人套餐真的份量太多了啦
還加了乾冰去增加那個儀式感
藏王你真的很會~~我喜歡~~~
這樣一份蝦肉花大概是給10隻白蝦再加一個梅花豬肉拚成的玫瑰
又有肉肉可以吃了~~呵呵呵呵~~
對~~還有甜點
我都要飽到天靈蓋了
看到這個甜點，我都要哭暈了
哭的點是
我快要飽到像隻青蛙翻肚躺在地上了啊！！！！
甜點部分我選了莫凡彼的草莓冰淇淋、莫凡彼芒果優格、焦糖烤布蕾跟黑森林蛋糕
焦糖烤布蕾吃起來偏奶酪口感很滑順完全不膩口~
黑森林某位哥吃完沒有給負評，代表是絕對給過的!
我的草莓冰淇淋則是偏酸~但草莓味很濃郁，可惜我就怕酸，下次再來吃我要換個香草口味試試
某個小孩則酷愛芒果，拿回家就馬上嗑光完全不留給哥哥一口號勾!
總結藏王連甜點部分真的是也沒在隨便~~~
沒有人一出生就學習到要如何成為一個完美的媽媽
也沒有人要求怎麼的形象教養才是百分百的母親
願天底下所有的媽媽，在這個光輝的日子裡
也要好好的愛自己，遵循自己的內心，尋找自己內心的那道光
你要記得一句話
把自己照顧好了，我們才有那個力量去保護我們想要保護的人
也才有智慧去帶領我們的孩子慢慢的成長~~
親愛的妳~母親節快樂~
《 藏王鍋物🍲分店資訊 》
🔹中壢店- (03) 451 7378 → 桃園市中壢區環北路365號
https://www.facebook.com/daimashabu/
🔸新竹店- (03) 523 6878 → 新竹市東區勝利路175號
https://www.facebook.com/daimashabu4/
🔹林口店- 02 2608 7478 → 新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓 (林口昕境廣場)
https://www.facebook.com/ZaoShabu1/
🔸天母店- 02 2834 5578→ 台北市士林區忠誠路二段55號3F（大葉高島屋）
https://www.facebook.com/ZaoShabu2/
店家/景點資訊
- 店家名稱：藏王 極上鍋物 – 中壢店
- 所在地址：320臺灣桃園市中壢區環北路365號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-15:00-17:30-23:00
- 店家電話：03 451 7378
- 評價：★★★★★
延伸閱讀
- 桃園中壢美食-京和章魚燒-平日才有的彩色章魚燒，冷掉也好好吃哦！！！
- 桃園中壢美食-藏王 極上鍋物-今年母親節來吃頓好的，期間限定四人海陸套餐飽到天靈蓋去啦！！ （邀約）
- 桃園中壢美食-秀秀法國麵包-躲在天橋旁邊的不起眼小店面，招牌法國麵包一吃就上癮
- 桃園大園美食-日日蔗 Hisatoukibi 形象概念店-純白鐵皮屋超好拍，草莓雪人鬆餅球實在討喜無比
- 桃園中壢美食-老牌脆皮臭豆腐-鐵皮屋裡超好吃脆皮臭豆腐，清蒸湯頭竟如此甘甜 （邀約）
- 桃園大園美食-麻吉叔冰舖-趁著草莓要結束，草莓花剉冰.峭壁冰重裝上陣！
- 桃園中壢美食-好想你重慶蓋碗火鍋-道地的重慶牛油火鍋太迷人，我愛死了那個豬腦花啊！！ （邀約）
- 桃園中壢美食-法希塔鐵板燒&異國料理-限定日才有的699元牛排吃到飽，還有烤蔬菜跟湯品都是喝到爽！
- 桃園中壢美食-小巷子清燉牛肉麵-影城旁低調卻很熱門的小店面，湯頭居然讓我印象深刻不已 （邀約）
- 桃園中壢美食-Zeng士不是烘焙工作坊-冬天就是要吃草莓啊~草莓系列好浮誇好好吃