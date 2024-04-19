為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 和牛.龍蝦.鰻魚飯.期間限定四人海陸套餐實在有夠狂，今年母親節就選這裡了

和牛.龍蝦.鰻魚飯.期間限定四人海陸套餐實在有夠狂，今年母親節就選這裡了

2024-04-19 21:35:00 芽月 人氣：98
share
邀約
窩客好文

芽月

發表篇數：302篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：藏王極上鍋物-中壢店
phone03-4517378
place桃園市中壢區環北路365號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

母親節就快到了
我就問，你們開始在選餐廳了沒
對~我們就是如此坦白，就不到一個月了
你們要開始挑餐廳了吧，不然到後面想吃的餐廳都被選走了怎麼辦
大家都知道，我們家就是火鍋控
我女兒就是那種每次問她要吃什麼，十次有八次都是吃火鍋
這次藏王要推出極致浮誇的母親節大餐，看著那位呦呦待哺的女孩
我不由得嘆了口氣，走吧走吧，帶你吃火鍋便是了
母親節到底是你在過還是我在過啊？？

桃園中壢-藏王 極上鍋物 – 中壢店

電話：03 451 7378
地址：桃園市中壢區環北路365號 （點選這裡開始導航
營業時間：
週一~週四：11:30–15:00, 17:30–23:00
週五 ：11:30–15:00，17:30–23:30
週六： 11:00~23:30
週日：11:00~23:00
公休日：全年無休
停車資訊：附近慈惠三街都有付費停車場
粉絲團由此去

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

藏王極上鍋物的位置算是人煙非常熱鬧的區域
對面就是中壢區公所，離威尼斯影城跟SOGO百貨都很近
不過在環北路上比較難停車
建議大家在慈惠三街附近找停車的位置再走過
相對的方便也更安全



一踏進大廳，不得不說
這整齊的桌椅擺設
運用了暗綠色配上木質素材
一進去就是舒服的氛圍呀
更別說這挑高的天花板，讓整個用餐的環境空間感是相當舒適不壓迫的

大量的運用綠色植物讓人看了就舒服
這個區塊最適合做家庭聚餐了
而且這樣的設計也很像是在家裡的餐桌
在自家家裡用餐，那個心態上就是不一樣
也更能體會到食材的美味



咱們鏡頭拉回來二樓
沒想到二樓居然有一個好大好大的中島
這個很多人都夢想的中島，可以在上面料理.用餐
藏王在這裡幫你實現了
聽說還蠻多人指定要坐這個中島的位子耶~~

藏王母親節四人套餐完整品項
話不多說，咱們直接來看看，這次藏王為了母親節推出的四人套餐到底有多澎派
說好是四人套餐，但我們四個人卻硬是吃到舉白旗
這四人份量真的太硬了呀~~~~

然後母親節套餐還加送一份這個非常漂亮的蝦肉花
簡直就是惡魔臉上增添的一抹邪笑
彷彿是在說
不怕你來吃，我只怕你跟我說老板我吃不飽！！！



一個火鍋要好吃，那個湯頭啊絕對是最重要的靈魂
這次我們選了四種湯頭
除了最基本的昆布鍋之外，還有什麼呢?？

我酷愛任何用剝皮辣椒所做的菜
尤其是湯頭，那微辣的刺激感在舌尖上的跳動
還伴隨著雞油的高湯
這個湯頭我最愛拿來煮高麗菜了，讓湯頭更加清甜好喝

藏王的麻辣鍋非常受老饕們的喜愛
但是有的人腸胃可能比較敏感
可以選這個麻奶鍋，加了牛奶之後辣度降低也變的更甘醇了
但是香氣還是好逼人~~香的好逼人！



另一種則是很少見的黑蒜
黑蒜泥都融化在湯裡面
之前我看一些大陸影片以為黑蒜會很臭很刺鼻
但是喝起來很甘甜耶~~~
這個拿來煮蔬菜或是海鮮我覺得都不錯

先看看菜盤
藏王真的很大氣，光是菜盤就有兩盤
一大盤的天然蔬果，火鍋料只有兩三樣
我第一次遇到店家一人份的菜盤是給兩大碗
是多怕客人吃不飽？！
如果你不要菜盤的話，可以換另一個食材，我看到時也是傻眼了

 



菜單換生蠔？！！！
我再三跟店長確認，真的菜盤換生蠔嗎？？生蠔比較貴耶
店長很自豪的說~沒有錯哦~~就是換三顆生蠔給客人
藏王啊藏王，你真的很敢給耶

附食是四人份，我們今天選的附食都不是簡單的角色啊！！
附食的部份也讓我驚呆了
附食居然可以選鰻魚飯，老板，我們不是要吃火鍋嗎
你主食直接就讓我選鰻魚飯，我後面的蝦蝦.和牛跟龍蝦怎麼辦？！！！

那個鰻魚飯的醬汁甜甜的好好吃
鰻魚給的厚度也很過份！！
這一碗我跟藍晴都覺得好棒好好吃~馬上就把整碗白飯給幹光

 



再來就是這個鮭鬆飯
我是個蠻不愛吃肉鬆魚鬆的人
因為我覺得吃進嘴裡都會糾結成一團一團的
但是藏王的這個鮭鬆飯不會，而且爆炸好吃！！
真的，我覺得比鰻魚飯好吃，鰻魚飯的醬汁甜度較高
但是鮭鬆飯配那個醬汁吃起來的甜度是剛剛好的
而且藏王用的白飯也是很好的米，吃起來好讚！！
超好拍又好好吃~~大推！

如果你有帶小朋友來用餐的話
那麼這個漂亮的蔬果麵一定要點
這個是火龍果汁下去染色的養生麵
真的好美，煮熟之後就是淡淡的紫色，相當漂亮
而且那個麵條的口感還不錯呢~

 



以上三樣如果都不愛的話
還有這個麵疙瘩，雖然看起來沒有像蔬果麵這麼美
但是丟在麻奶鍋下去煮熟了再撈起來吃
那個口感的靭度也不錯

這次藏王推出的母親節四人套餐
其中的亮點就是這個海鮮盛合了
我看到他把那個海鮮盤抬出來時，我整個人都傻掉
這船也太浮誇了吧
滿滿的海鮮啊！！！

來來來我們來點一下
除了有超大新鮮蛤蜊之外，還有四顆生食級干貝，四隻澎湖小卷
還有鱸魚片跟鯛魚
南美甜白蝦15隻，野生海大蝦4隻，無毒大草蝦4隻，藍鑽蝦10隻
再加上頂級龍蝦兩隻
我不得不說，光是這樣的海鮮船，那個價格就很可觀了
可是後面還有肉肉跟和牛啊！！！

 



討厭啦~是龍蝦，還不是小龍蝦，也不是波士頓龍蝦
是那個價格比較高的野生龍蝦啊）））
那個龍蝦頭裡面的滿滿蝦膏真的香濃好吃
光是這一大盤海鮮我就吃到嫑嫑的

既然是海陸饗宴，那麼肉品就一定要祭出來啦
居然有霜降牛肉跟無骨牛小排！！
那個油花實在是讓人尖叫不已
原本我是獨鍾牛小排的，可是這次藏王推出的極上霜降那個口感比牛小排滑嫩
看那個油花就知道，涮個幾下就要馬上送入嘴裡啊

原本我愛的無骨牛小排在黑蒜鍋涮個幾下，我覺得就很棒了

 



極上霜降出來之後直接榮登今日第一名
我後來都偷偷直接進攻這一個霜降牛
太好吃了~我可以再單點個十盤來吃嗎~~
謎之聲： 你是吃的完膩？？？

我原本以為海陸饗宴這樣就差不多了
結果又出來一盤和牛…………..
老..老板，你確定你沒有送錯桌嗎？？
你有龍蝦有一堆海鮮再加霜降跟牛小排，你現在又再加和牛下去
你確定你這一套真的只賣6200嗎？？？

我不得不說，那個日本A5和牛的臀上蓋部位
油花是真的多
我一開始還想說這油花也太多了
可是涮下去！！！我大概五秒就讓它起來了
送入嘴裡~我的老天兒啊，嘴裡滿滿都是那個牛油香甜味兒
很嫩很好吃
但是你懂的，日本和牛就是油花多，但不能吃太多片
一個人差不多兩片，點到為止，讓那個油花的香甜存在你的腦海裡
成為你的美食地圖養份
再多~~可就膩了

所以老板很聰明，另一種A5和牛用的就是油花分布較均勻的板腱
油花夠就是好吃
以往吃到的板腱都好硬
但是和牛的板腱就是不一樣，嫩又好吃
而且比較不膩口，非常的推薦

 



然後因為母親節
所以隨餐又會再送一份蝦肉花
我說老板，你這個應該要算是5-6人份了吧
四人套餐真的份量太多了啦

還加了乾冰去增加那個儀式感
藏王你真的很會~~我喜歡~~~
這樣一份蝦肉花大概是給10隻白蝦再加一個梅花豬肉拚成的玫瑰
又有肉肉可以吃了~~呵呵呵呵~~

對~~還有甜點
我都要飽到天靈蓋了
看到這個甜點，我都要哭暈了
哭的點是
我快要飽到像隻青蛙翻肚躺在地上了啊！！！！

 



甜點部分我選了莫凡彼的草莓冰淇淋、莫凡彼芒果優格、焦糖烤布蕾跟黑森林蛋糕
焦糖烤布蕾吃起來偏奶酪口感很滑順完全不膩口~
黑森林某位哥吃完沒有給負評，代表是絕對給過的!
我的草莓冰淇淋則是偏酸~但草莓味很濃郁，可惜我就怕酸，下次再來吃我要換個香草口味試試
某個小孩則酷愛芒果，拿回家就馬上嗑光完全不留給哥哥一口號勾!
總結藏王連甜點部分真的是也沒在隨便~~~

沒有人一出生就學習到要如何成為一個完美的媽媽
也沒有人要求怎麼的形象教養才是百分百的母親
願天底下所有的媽媽，在這個光輝的日子裡
也要好好的愛自己，遵循自己的內心，尋找自己內心的那道光
你要記得一句話
把自己照顧好了，我們才有那個力量去保護我們想要保護的人
也才有智慧去帶領我們的孩子慢慢的成長~~
親愛的妳~母親節快樂~

 

藏王鍋物🍲分店資訊 》

🔹中壢店- (03) 451 7378 → 桃園市中壢區環北路365號
https://www.facebook.com/daimashabu/

🔸新竹店- (03) 523 6878 → 新竹市東區勝利路175號
https://www.facebook.com/daimashabu4/

🔹林口店- 02 2608 7478 → 新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓 (林口昕境廣場)
https://www.facebook.com/ZaoShabu1/

🔸天母店- 02 2834 5578→ 台北市士林區忠誠路二段55號3F（大葉高島屋）
https://www.facebook.com/ZaoShabu2/

快來加入大桃園吃貨美食團~~大桃園美食不落勾!!!

店家/景點資訊

  • 店家名稱：藏王 極上鍋物 – 中壢店
  • 所在地址：320臺灣桃園市中壢區環北路365號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-15:00-17:30-23:00
  • 店家電話：03 451 7378
  • 評價：★★★★★


延伸閱讀




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

不用飛到重慶就可以吃到道地的重慶蓋碗火鍋，芍
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up