母親節就快到了

我就問，你們開始在選餐廳了沒

對~我們就是如此坦白，就不到一個月了

你們要開始挑餐廳了吧，不然到後面想吃的餐廳都被選走了怎麼辦

大家都知道，我們家就是火鍋控

我女兒就是那種每次問她要吃什麼，十次有八次都是吃火鍋

這次藏王要推出極致浮誇的母親節大餐，看著那位呦呦待哺的女孩

我不由得嘆了口氣，走吧走吧，帶你吃火鍋便是了

母親節到底是你在過還是我在過啊？？

桃園中壢-藏王 極上鍋物 – 中壢店

電話：03 451 7378

地址：桃園市中壢區環北路365號 （點選這裡開始導航）

營業時間：

週一~週四：11:30–15:00, 17:30–23:00

週五 ：11:30–15:00，17:30–23:30

週六： 11:00~23:30

週日：11:00~23:00

公休日：全年無休

停車資訊：附近慈惠三街都有付費停車場

粉絲團由此去

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

藏王極上鍋物的位置算是人煙非常熱鬧的區域

對面就是中壢區公所，離威尼斯影城跟SOGO百貨都很近

不過在環北路上比較難停車

建議大家在慈惠三街附近找停車的位置再走過

相對的方便也更安全







一踏進大廳，不得不說

這整齊的桌椅擺設

運用了暗綠色配上木質素材

一進去就是舒服的氛圍呀

更別說這挑高的天花板，讓整個用餐的環境空間感是相當舒適不壓迫的

大量的運用綠色植物讓人看了就舒服

這個區塊最適合做家庭聚餐了

而且這樣的設計也很像是在家裡的餐桌

在自家家裡用餐，那個心態上就是不一樣

也更能體會到食材的美味







咱們鏡頭拉回來二樓

沒想到二樓居然有一個好大好大的中島

這個很多人都夢想的中島，可以在上面料理.用餐

藏王在這裡幫你實現了

聽說還蠻多人指定要坐這個中島的位子耶~~

藏王母親節四人套餐完整品項

話不多說，咱們直接來看看，這次藏王為了母親節推出的四人套餐到底有多澎派

說好是四人套餐，但我們四個人卻硬是吃到舉白旗

這四人份量真的太硬了呀~~~~

然後母親節套餐還加送一份這個非常漂亮的蝦肉花

簡直就是惡魔臉上增添的一抹邪笑

彷彿是在說

不怕你來吃，我只怕你跟我說老板我吃不飽！！！







一個火鍋要好吃，那個湯頭啊絕對是最重要的靈魂

這次我們選了四種湯頭

除了最基本的昆布鍋之外，還有什麼呢?？

我酷愛任何用剝皮辣椒所做的菜

尤其是湯頭，那微辣的刺激感在舌尖上的跳動

還伴隨著雞油的高湯

這個湯頭我最愛拿來煮高麗菜了，讓湯頭更加清甜好喝

藏王的麻辣鍋非常受老饕們的喜愛

但是有的人腸胃可能比較敏感

可以選這個麻奶鍋，加了牛奶之後辣度降低也變的更甘醇了

但是香氣還是好逼人~~香的好逼人！







另一種則是很少見的黑蒜

黑蒜泥都融化在湯裡面

之前我看一些大陸影片以為黑蒜會很臭很刺鼻

但是喝起來很甘甜耶~~~

這個拿來煮蔬菜或是海鮮我覺得都不錯

先看看菜盤

藏王真的很大氣，光是菜盤就有兩盤

一大盤的天然蔬果，火鍋料只有兩三樣

我第一次遇到店家一人份的菜盤是給兩大碗

是多怕客人吃不飽？！

如果你不要菜盤的話，可以換另一個食材，我看到時也是傻眼了







菜單換生蠔？！！！

我再三跟店長確認，真的菜盤換生蠔嗎？？生蠔比較貴耶

店長很自豪的說~沒有錯哦~~就是換三顆生蠔給客人

藏王啊藏王，你真的很敢給耶

附食是四人份，我們今天選的附食都不是簡單的角色啊！！

附食的部份也讓我驚呆了

附食居然可以選鰻魚飯，老板，我們不是要吃火鍋嗎

你主食直接就讓我選鰻魚飯，我後面的蝦蝦.和牛跟龍蝦怎麼辦？！！！

那個鰻魚飯的醬汁甜甜的好好吃

鰻魚給的厚度也很過份！！

這一碗我跟藍晴都覺得好棒好好吃~馬上就把整碗白飯給幹光







再來就是這個鮭鬆飯

我是個蠻不愛吃肉鬆魚鬆的人

因為我覺得吃進嘴裡都會糾結成一團一團的

但是藏王的這個鮭鬆飯不會，而且爆炸好吃！！

真的，我覺得比鰻魚飯好吃，鰻魚飯的醬汁甜度較高

但是鮭鬆飯配那個醬汁吃起來的甜度是剛剛好的

而且藏王用的白飯也是很好的米，吃起來好讚！！

超好拍又好好吃~~大推！

如果你有帶小朋友來用餐的話

那麼這個漂亮的蔬果麵一定要點

這個是火龍果汁下去染色的養生麵

真的好美，煮熟之後就是淡淡的紫色，相當漂亮

而且那個麵條的口感還不錯呢~







以上三樣如果都不愛的話

還有這個麵疙瘩，雖然看起來沒有像蔬果麵這麼美

但是丟在麻奶鍋下去煮熟了再撈起來吃

那個口感的靭度也不錯

這次藏王推出的母親節四人套餐

其中的亮點就是這個海鮮盛合了

我看到他把那個海鮮盤抬出來時，我整個人都傻掉

這船也太浮誇了吧

滿滿的海鮮啊！！！

來來來我們來點一下

除了有超大新鮮蛤蜊之外，還有四顆生食級干貝，四隻澎湖小卷

還有鱸魚片跟鯛魚

南美甜白蝦15隻，野生海大蝦4隻，無毒大草蝦4隻，藍鑽蝦10隻

再加上頂級龍蝦兩隻

我不得不說，光是這樣的海鮮船，那個價格就很可觀了

可是後面還有肉肉跟和牛啊！！！







討厭啦~是龍蝦，還不是小龍蝦，也不是波士頓龍蝦

是那個價格比較高的野生龍蝦啊）））

那個龍蝦頭裡面的滿滿蝦膏真的香濃好吃

光是這一大盤海鮮我就吃到嫑嫑的

既然是海陸饗宴，那麼肉品就一定要祭出來啦

居然有霜降牛肉跟無骨牛小排！！

那個油花實在是讓人尖叫不已

原本我是獨鍾牛小排的，可是這次藏王推出的極上霜降那個口感比牛小排滑嫩

看那個油花就知道，涮個幾下就要馬上送入嘴裡啊

原本我愛的無骨牛小排在黑蒜鍋涮個幾下，我覺得就很棒了







極上霜降出來之後直接榮登今日第一名

我後來都偷偷直接進攻這一個霜降牛

太好吃了~我可以再單點個十盤來吃嗎~~

謎之聲： 你是吃的完膩？？？

我原本以為海陸饗宴這樣就差不多了

結果又出來一盤和牛…………..

老..老板，你確定你沒有送錯桌嗎？？

你有龍蝦有一堆海鮮再加霜降跟牛小排，你現在又再加和牛下去

你確定你這一套真的只賣6200嗎？？？

我不得不說，那個日本A5和牛的臀上蓋部位

油花是真的多

我一開始還想說這油花也太多了

可是涮下去！！！我大概五秒就讓它起來了

送入嘴裡~我的老天兒啊，嘴裡滿滿都是那個牛油香甜味兒

很嫩很好吃

但是你懂的，日本和牛就是油花多，但不能吃太多片

一個人差不多兩片，點到為止，讓那個油花的香甜存在你的腦海裡

成為你的美食地圖養份

再多~~可就膩了

所以老板很聰明，另一種A5和牛用的就是油花分布較均勻的板腱

油花夠就是好吃

以往吃到的板腱都好硬

但是和牛的板腱就是不一樣，嫩又好吃

而且比較不膩口，非常的推薦







然後因為母親節嘛

所以隨餐又會再送一份蝦肉花

我說老板，你這個應該要算是5-6人份了吧

四人套餐真的份量太多了啦

還加了乾冰去增加那個儀式感

藏王你真的很會~~我喜歡~~~

這樣一份蝦肉花大概是給10隻白蝦再加一個梅花豬肉拚成的玫瑰

又有肉肉可以吃了~~呵呵呵呵~~

對~~還有甜點

我都要飽到天靈蓋了

看到這個甜點，我都要哭暈了

哭的點是

我快要飽到像隻青蛙翻肚躺在地上了啊！！！！







甜點部分我選了莫凡彼的草莓冰淇淋、莫凡彼芒果優格、焦糖烤布蕾跟黑森林蛋糕

焦糖烤布蕾吃起來偏奶酪口感很滑順完全不膩口~

黑森林某位哥吃完沒有給負評，代表是絕對給過的!

我的草莓冰淇淋則是偏酸~但草莓味很濃郁，可惜我就怕酸，下次再來吃我要換個香草口味試試

某個小孩則酷愛芒果，拿回家就馬上嗑光完全不留給哥哥一口號勾!

總結藏王連甜點部分真的是也沒在隨便~~~

沒有人一出生就學習到要如何成為一個完美的媽媽

也沒有人要求怎麼的形象教養才是百分百的母親

願天底下所有的媽媽，在這個光輝的日子裡

也要好好的愛自己，遵循自己的內心，尋找自己內心的那道光

你要記得一句話

把自己照顧好了，我們才有那個力量去保護我們想要保護的人

也才有智慧去帶領我們的孩子慢慢的成長~~

親愛的妳~母親節快樂~

🔹中壢店- (03) 451 7378 → 桃園市中壢區環北路365號

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🔸新竹店- (03) 523 6878 → 新竹市東區勝利路175號

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🔹林口店- 02 2608 7478 → 新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓 (林口昕境廣場)

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🔸天母店- 02 2834 5578→ 台北市士林區忠誠路二段55號3F（大葉高島屋）

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店家/景點資訊

店家名稱：藏王 極上鍋物 – 中壢店

所在地址：320臺灣桃園市中壢區環北路365號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-15:00-17:30-23:00

店家電話：03 451 7378

評價：★★★★★





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