老花甜Flowercoffee｜老花田下。許願當個甜食鬼｜和隔不遠的花甜囍室2間是姊妹店｜台中咖啡廳甜點推薦｜科博館輕食下午茶｜北區景點
老花甜｜老花田下。許願當個甜食鬼🍮
和久違的朋朋約會，吃什麼都很開心～就選已登島一陣子的老花甜吧，除了有唯美的手作甜點，烘焙鹹塔也是店家的比讚強項，和相隔不遠的塔系甜點花甜囍室，2間是姊妹店。立馬來線上預約～為寵物友善(不落地)店家
老花甜｜店家環境
位於健行路上的老花甜，店址鄰近台中科博館，有著極好的地利，帶著家人孩紙在園區裡科幻探索完之後，來這裡休息放鬆，喝杯下午茶剛剛好
空間雖為狹長形，但空間設計蠻用心的，
距離合宜且適度做留白，搭配上暖意木色，予人一份通透舒適感。
清新蔥綠活絡了木色空間，尤其後方引入光景的天窗，令坐區自成一處仙境幽幽谷，
牆上還有美美的壓花作品，很好的心靈安放。台中咖啡廳推薦，讚的台中北區咖啡廳底加！
老花甜｜菜單MENU
▎MENU：點我
(取自 老花甜 官方)
老花甜｜餐點介紹
◍━━ 嗜甜｜＄280 ━━◍
▎可可巴芮流心乳酪｜SUM柑橘咖啡｜常溫小點
▎加購布丁｜＄80
柔滑入心扉的濃情乳酪，染上可可的沈穩苦甘，好食比讚
柑橘果香與冰爽咖啡愛戀共舞，嗤嗤氣泡徐徐充盈口腔，真不錯
綿滑布丁與略苦微甜的焦糖液合拍極了，還有些許脆片添趣，與友人一致好評通過，好吃吃光光！
✿ 日本生乳捲-草莓｜＄180
鬆軟蛋糕捲入盈爽鮮奶油，雖說是草莓生乳捲，但一旁的綠葡萄很好地畫重點
✿ 鹹塔
稍嚐了一口友人點的鹹塔，沒有注意到什麼口味，但口感真不錯，
塔皮微酥且內餡有著飽滿鹹香，難怪店家會如此力薦鹹塔，下次來會想點一顆！
✿ 單品配方-拿鐵咖啡｜＄140
✿ 單品-直火手沖咖啡｜＄150
老花甜｜店家資訊
- 老花甜Flowercoffee
- 評分： / 4.9
- 地址：404台灣台中市北區健行路942-1號( 地圖 )
- 電話：04 2310 5080
- 營業時間
星期一: 11:00 – 19:00,
星期二: 休息,
星期三: 11:00 – 19:00,
星期四: 11:00 – 19:00,
星期五: 11:00 – 19:00,
星期六: 11:00 – 19:00,
星期日: 11:00 – 19:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
▎低消一杯飲品
▎建議提前預約｜點我
┺ 週二公休
老花甜｜店家地圖