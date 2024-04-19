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老花甜Flowercoffee｜老花田下。許願當個甜食鬼｜和隔不遠的花甜囍室2間是姊妹店｜台中咖啡廳甜點推薦｜科博館輕食下午茶｜北區景點 - 小米食

2024-04-19 21:39:00 小米食 人氣：105
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窩客好文

小米食

發表篇數：247篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：老花甜Flowercoffee
phone04-23105080
place台中市北區健行路942-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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老花甜Flowercoffee｜老花田下。許願當個甜食鬼｜和隔不遠的花甜囍室2間是姊妹店｜台中咖啡廳甜點推薦｜科博館輕食下午茶｜北區景點

 

老花甜｜老花田下。許願當個甜食鬼🍮

和久違的朋朋約會，吃什麼都很開心～就選已登島一陣子的老花甜吧，除了有唯美的手作甜點，烘焙鹹塔也是店家的比讚強項，和相隔不遠的塔系甜點花甜囍室，2間是姊妹店。立馬來線上預約～為寵物友善(不落地)店家

老花甜｜店家環境

位於健行路上的老花甜，店址鄰近台中科博館，有著極好的地利，帶著家人孩紙在園區裡科幻探索完之後，來這裡休息放鬆，喝杯下午茶剛剛好

空間雖為狹長形，但空間設計蠻用心的，

距離合宜且適度做留白，搭配上暖意木色，予人一份通透舒適感。

清新蔥綠活絡了木色空間，尤其後方引入光景的天窗，令坐區自成一處仙境幽幽谷，

牆上還有美美的壓花作品，很好的心靈安放。台中咖啡廳推薦，讚的台中北區咖啡廳底加！

老花甜｜菜單MENU

▎MENU：點我

(取自 老花甜 官方)

老花甜｜餐點介紹

◍━━ 嗜甜｜＄280 ​━━◍

 ▎可可巴芮流心乳酪｜SUM柑橘咖啡｜常溫小點

 ▎加購布丁｜＄80

柔滑入心扉的濃情乳酪，染上可可的沈穩苦甘，好食比讚

柑橘果香與冰爽咖啡愛戀共舞，嗤嗤氣泡徐徐充盈口腔，真不錯

綿滑布丁與略苦微甜的焦糖液合拍極了，還有些許脆片添趣，與友人一致好評通過，好吃吃光光！

 ✿ 日本生乳捲-草莓｜＄180

鬆軟蛋糕捲入盈爽鮮奶油，雖說是草莓生乳捲，但一旁的綠葡萄很好地畫重點

 ✿ 鹹塔

稍嚐了一口友人點的鹹塔，沒有注意到什麼口味，但口感真不錯，

塔皮微酥且內餡有著飽滿鹹香，難怪店家會如此力薦鹹塔，下次來會想點一顆！

 ✿ 單品配方-拿鐵咖啡｜＄140

 ✿ 單品-直火手沖咖啡｜＄150

老花甜｜店家資訊

  • 老花甜Flowercoffee
  • 評分： / 4.9
  • 地址：404台灣台中市北區健行路942-1號( 地圖 )
  • 電話：04 2310 5080
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 19:00,

    星期二: 休息,

    星期三: 11:00 – 19:00,

    星期四: 11:00 – 19:00,

    星期五: 11:00 – 19:00,

    星期六: 11:00 – 19:00,

    星期日: 11:00 – 19:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎低消一杯飲品

▎建議提前預約｜點我

┺ 週二公休

🅿️ 鄰近收費停車場：科博館第三停車場嘟嘟房健行忠太站

老花甜｜店家地圖

 




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