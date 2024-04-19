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免門票免費玩遊戲室， 全台最大絨毛玩具專賣旗艦館

2024-04-19 23:48:00 Tin 人氣：107
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Tin

發表篇數：75篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 民雄鄉

KHTOY絨毛玩偶旗艦館★嘉義景點★ KHTOY絨毛玩偶旗艦館，全台最大絨毛玩具專賣全台最大絨毛玩具專賣店

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KHTOY絨毛玩偶旗艦館位於民雄工業區內，三層樓佔地超過600坪是目前全台最大絨毛玩具專賣店。全館有十大主題展區，包括迪士尼、卡娜赫拉、哥吉拉、寶可夢、babyshark 、佩佩豬還有少女們最愛的三麗鷗系列，免門票入場參觀還提供免費恐龍主題遊戲室小小雷克斯探險王國讓孩子們去放電。

KHTOY絨毛玩偶旗艦館-交通資訊


檢視較大的地圖
地址: 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路6-6號
營業時間: 09:30-17:00 (每週三固定公休)
停車場: 免費停車場

KHTOY絨毛玩偶旗艦館-環境分享

佔地600坪3層樓高的旗艦館，絨毛玩具非常多選擇，各大主題人物都設有拍照打卡區，購物之餘還能留下許多合影紀念

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超大的維尼熊玩偶打卡區

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迪迪士尼主題區

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卡納赫拉打卡區

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哥吉拉打卡區

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Peppa Pig家族專區

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巧虎人物專區

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阿奇幼兒園

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鯊魚寶寶專區和打卡點

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三麗鷗專區

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蠟筆小新專區

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皮卡丘區也超多選擇

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大門口就有兩隻大恐龍

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有三層樓超大的賣場可以逛

KHTOY絨毛玩偶旗艦館-免費玩恐龍遊戲室

小小雷克斯探險王國，2樓有提供免費的恐龍主題室內遊戲室，採取現場登記報名入場玩。限制140cm以下兒童遊玩，每次可以玩30分鐘，每梯次30人以內管控～建議先去登記再帶孩子去採購！

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恐龍主題的免費遊戲室，有攀爬設施、積木牆和溜滑梯等

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價格售價超有吸引力💰滿千打85折，滿3千打75折，不定期還有免費送小禮物或優惠活動

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怎麼看標價，可以參考這張圖

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無法到現場也可以直接從網路上挑選送到家

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結帳金額我們去的時候有特價活動，帶小孩去直接75折優惠

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戶外區有維尼熊和哥吉拉升聖誕樹，逛玩別忘了可以去拍一下!

#KHTOY拼出你的絨毛圈
地址: 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路6-6號
附近民雄景點還有貓咪主題的 #早安公園 和超人氣農場  #三隻小豬觀光農場，很推薦來這可以順遊安排一起玩哦💕

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