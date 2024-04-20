嘉義東石直送的牡蠣，完全無腥味，肥滋滋又鮮甜，推薦海鮮控一定要來品嚐

撰文。拍攝／呂萱萱

真的好浮誇哦～不論是牡蠣麵還三寶丼飯，料多到完全看不到麵跟米飯，不論視覺效果超讚，海鮮類的新鮮程度也是好的沒話講

位於板橋區的溪崑二街上，鄰近浮洲橋、沙崙小學、樹林夜市，雖然地址在板橋，其實就在樹林旁邊，

老闆因為家中小朋友愛吃海鮮，用心投入相關廚藝，並選用嘉義東石新鮮直送的海鮮，料理成美食分享給大家

純白色牆面、木質桌椅，整體用餐環境很舒適，而且每張桌子的距離很剛好，不會讓人覺得擁擠

↑牆面的人像logo好可愛唷~

可以從半開放式的廚房，看到工作人員運作，雖然餐點都是現點現做，但也也不會等太久

外帶菜單可直接掃QR-Code，平常若不想出門的話，也可透過外送平台唷

餐具自取，醬料有哇沙米、醬油、辣椒、胡椒…等，可依各人喜好調配

內用享豆漿、杏仁漿無限暢飲，口感都是微微甜，還滿好喝的，我個人很愛豆漿，豆味十足很濃郁

↑點餐採QR-Code的方式

今天我們二個人來用餐，點了三寶丼飯、蛤蠣鮮蝦麵、乾拌牡蠣，還有幾樣小菜，吃的超級飽！以下就分別跟大家介紹囉

嘉義東石新鮮直送的牡蠣，川燙後的非常完整，每一顆都是圓滾滾沒有裂開，口感飽滿又柔軟，一口咬下滿滿鮮味，而且完全沒有腥味哦！

配料也相當豐富，蔥花、薑絲，還有滿滿的豆芽，一入口的淡淡鹹香，讓牡蠣的甜味更突出了

三寶丼飯也是非常浮誇！量多的牡蠣、魚片、還有大白蝦，都快把白飯給蓋滿，實在有夠澎派的

牡蠣、大白蝦的鮮度好的沒話說，這魚肉的厚度也非常有誠意，這樣一碗才160元，真讓人懷疑老闆有賺嗎~冏（笑）

蛤蠣鮮蝦麵的浮誇程度，也不輸給樓上的丼飯，麵條被蛤蠣跟鮮蝦滿滿包圍，我用筷子要很用力的往碗底撈、才撈得到麵條… （而且這碗也才160元，是不是超佛心！）

蝦子真的很新鮮，蝦殼很好剝，口感Ｑ彈有咬勁

蛤蠣肥美又多汁，味道真的鮮又甜

口感Q彈香脆、滿滿膠質， 無骨吃起來超方便

味道鹹香，帶著點芝麻香與微微的米酒香， 麻油滋而不膩，咬起來不會”輪輪的”(台語)，很好吃！

魚片ＱＱ的，咬起來有脆度，帶點微辣很開胃

原文連結 https://evanchiny.com/台北海鮮麵推薦貝殼兄弟牡蠣麵蛤蜊麵/