TOKYO MIZUMACHI

https://www.tokyo-mizumachi.jp/en/

以淺草寺為中心發展的淺草地區，早就是大家到東京的必訪之地，晴空塔完工後觀光陣線更增色不少，最近新商場「TOKYO MIZUMACHI（東京ミズマチ）」也要加入啦！這個位於淺草高架橋下的商業街，架起了淺草站與晴空塔站的連結線，以源森橋做分界劃分為西側與東側區域，靠近淺草站的西側區域恰巧就正對隅田公園，往晴空塔方向延伸，不少風格商店、咖啡店陸續開幕，又將成為新熱門景點囉！

「TOKYO MIZUMACHI」意即「東京水岸街道」，其命名靈感源自代表塔中商業街的「東京晴空街道（東京ソラマチ）」，在由淺草站至晴空塔站約20分鐘的路程中，藉著河岸空間活化與利用，打造出更迷人的場域體驗。商業街集中在東西向的北十間川邊，跨越隅田川連接至淺草的區間，還特別增設「隅田河岸步道（すみだリバーウォーク）」，讓往來逛遊都更加便利。

長達500公尺的商業街共聚集13家店，7家位於靠近淺草的西側區域，其餘6家分佈在近晴空塔的東側區域。TOKYO MIZUMACHI以「Live to Trip」為概念設計，往來人群、地域、文化交錯匯集，讓生活也如旅行、旅行好似日常，走在東京水岸街道，感受根深蒂固的下町魅力。

以上資料摘錄自Japaholic官網

從淺草寺出發,穿過SUMIDA RIVER WALK後,就會來到TOKYO MIZUMACHI.

本來是以為,就是一條簡單的河岸商店街.

在查資料時,才發現這條商店街還真的不簡單.

從枕橋開始,經過源森橋,最後到小梅橋.

總共有12家店舖,還有1間體育場.

TOKYO MIZUMACHI成立於2020年,剛好遇上了疫情(COVID-19).

如果不是這次為了拍照而來,真的不會發現這裡有這樣的商店街.

目前在網路上大多都是平面媒體的新聞稿,也發現有在日本當地的Youtuber陸續來報導.

現在還是在地人比較多,不過未來應該慢慢會有越來越多觀光客來這裡.

此行沒有很認真的逛TOKYO MIZUMACHI的每一間店鋪,真的覺得蠻可惜的.

但是沿著河岸漫步,我自己是覺得很舒服.

留意一下每一家店舖,都會有一些小小的驚喜.

如果將來有人客來到這裡,真的建議好好地逛一逛.

文章開頭有連結官網,各位也可以點進去看看.

雖然不知道是什麼品種的櫻花,但是也不免俗的一定要和晴空塔合照.

TOKYO MIZUMACHI旁邊的北十間川,河上有幾座橋是目前在IG上很紅的拍攝景點.

這次會安排這樣的行程,就是特地前來朝聖的.

以晴空塔作為分界點,東邊和西邊各有兩座橋.



首先,就是枕橋和源森橋.

在穿越SUMIDA RIVER WALK之後,馬上就看到枕橋.

主要是拍攝晴空塔+東武鐵道+北十間川+TOKYO MIZUMACHI,我個人覺得這樣的畫面是蠻漂亮的.

如果運氣好,還可以拍到一些特別的觀光列車.

像是照片中的Spacia X,這是最新的觀光列車,很幸運地一起入鏡.

Spacia X

https://www.tobu.co.jp/spaciax/

日本東武鐵道全新觀光列車「Spacia X」運行日程拍板定案！這台列車將連結「淺草」與「日光、鬼怒川溫泉」，將於2023年7月15日上路，每日至少兩班次，高貴的「胡粉白」車身與低調奢華的包廂座位空間讓鐵道迷眼睛都為之一亮！

原文網址: https://tokyo.letsgojp.com/archives/556718/ © 樂吃購！日本 tokyo.letsgojp.com

沿著TOKYO MIZUMACHI往晴空塔方向前進 ,來到了源森橋.

源森橋也是人氣蠻高的,在網路上看到的照片,也有很多都是在這裡拍的.

枕橋和源森橋取景的角度都差不多,我建議兩座橋都要來拍照.

如果硬要二選一,那就一定要在源森橋拍.

因為源森橋的景,確實比枕橋來得好.

很幸運的,也拍到兩毛號列車.

連結東京和櫔木、群馬方向的東武鐵道特急列車的暱稱。使用200型、250型車廂，主要經由伊勢崎線、桐生線在淺草站到赤城站之間行駛，停靠館林、足利市、太田、伊勢崎等車站。

以上資料摘錄自東武鐵道官網

隅田公園和晴空塔先跳過,來到另外兩座拍攝晴空塔的橋.

這兩座橋依序分別是西十間橋和十間橋,一樣都是在北十間川上.

前面提到的枕橋和源森橋,畫面會比較豐富一些.

而西十間橋和十間橋,就是單純的拍晴空塔的倒影.

在這兩座橋拍攝時要注意,是不可以架設三腳架.

西十間橋

這一段的河面很平靜,很容易就拍出晴空塔的倒影.

附近就沒有什麼商店,很單純的都是住宅.

除非是特地前來拍照,不然真的不會走到這裡.

十間橋

我最早是在網路上看到十間橋這裡的照片,後來才看到源森橋的照片.

也因為十間橋照片,才讓我會安排這樣的拍攝行程.

但是拍攝的時間有限,就沒辦法拍攝夜晚點燈的晴空塔.

白天和夜晚的照片,不管是源森橋還是十間橋,真的都很美.

西十間橋和十間橋也許是周邊環境的關係,拍直幅的照片比較適合.

從十間橋再往東走,還有柳島步道橋和幅神橋可以拍.

後面這兩座橋就有點遠,但是因為視野變得比較開闊,就可以拍到橫幅的照片.

有興趣的人客,有空可以順便走走.

十間橋旁邊的小巷,也是一個不錯的取景點.

拍攝晴空塔的攝影點很多,可以在街道上拍攝,可以在公園裡拍攝,當然也可以在橋上拍攝.

北十間川上的這四座橋,喜歡攝影的人客,或是想朝聖的人客,可以收進口袋名單裡.

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