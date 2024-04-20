說到雅聞是一間台灣在地化妝保養品牌，目前全台共有五間觀光工廠提供遊客免費參觀，包括桃園楊梅雅聞魅力博覽館、苗栗頭屋雅聞七里香玫瑰森林、苗栗三義雅聞香草植物工廠、雲林斗六雅聞峇里海岸，台南後壁雅聞湖濱療癒森林，每一間觀光工廠各有不同的景觀與風格，今天西莉亞則來到位於三義的雅聞香草植物工廠。

雅聞香草植物工廠是雅聞生技集團研發香草蔬果培育優化的一座植物工廠，園區有一座國內首度開放參觀的高科技LED密閉環控植物工廠，可以看到最先進的植物種植技術，佔地兩公頃的園區還有荷蘭風車玫瑰花園、多肉植物園、小熊沙坑、香草匯餐廳、美妝賣場..等等，西莉亞當天逛了快三個小時還欲罷不能呢..(笑)

最好康的是雅聞香草植物工廠提供免費停車、無須門票免費參觀，還距離三義交流道僅有幾分鐘車程，非常適合安排苗栗輕旅行的行程之一。

西莉亞曾經造訪過頭屋雅聞七里香玫瑰森林，當時恰好遇見玫瑰季，整座園區五彩繽紛簡直令我驚為天人，至於三義雅聞香草植物工廠又有什麼值得推薦分享呢？那就跟著西莉亞一起玩樂趣吧！

｜苗栗縣三義鄉。雅聞香草植物工廠｜

門市地址：苗栗縣三義鄉西湖村八櫃42號

門市電話：037-879-818

營業時間：8:30-17:00

入園參觀不需門票或預約，團體(20人以上)導覽預約專線：0978-128-827

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雅聞香草植物工廠： 臉書粉絲團

｜雅聞香草植物工廠。交通&位置｜

如何造訪雅聞香草植物工廠交通？google導航「雅聞香草植物工廠」即可抵達，園區大門入口處設有免費停車場。若搭乘公車，大眾運輸可搭三義幸福巴士，園區門口即有站點（平日班次較少，建議詢問三義鄉公所車班次），可攜帶寵物（需繫繩/寵物籃）。

自行開車，從國道1：三義交流道出口下交流道→左轉接苗51鄉道直走→即抵達雅聞香草植物工廠。雅聞香草植物工廠附近景點則有勝興車站、三義鯉魚潭水庫 、飛牛牧場、蘇維拉莊園、卓也小屋藍染體驗，大家也可以順道安排苗栗山線一日遊。

▼雅聞香草植物工廠門口正前方則有免費停車場，若停車場已停滿車輛，周邊道路白線處也可以停車，大家千萬別看怎麼沒有半台車咧？其實前前後後起碼有六輛以上遊覽車帶領團客來此遊園，更別說西莉亞背後還有數十台散客開車前來賞花。

▼雅聞香草植物工廠因為提供免費停車場，且不用門票就能免費參觀，所以每年4月和12月的玫瑰花時節，總是吸引許多朋友們來這裡賞花拍照留紀念。

雅聞香草植物工廠位於苗栗三義，我們從台中出發，接著從三義交流道開車過來，大約15分鐘車程左右即可抵達，從門口就可以感受到充滿植物森林系氛圍。

▼雅聞香草植物工廠設計帶著濃郁的南洋風情，才站在門口處就有種準備渡假的悠閒氛圍，這裡也有著凡爾賽玫瑰莊園稱號，畢竟園區各種不同玫瑰品種，綻放時總是令人有著舒心感受。

▼我們一踏進雅聞香草植物工廠，園區的左手邊即是美妝商店、LED植物工廠、洗手間位置。

▼園區右手邊則是雅聞香草植物工廠的香草匯餐廳，專門販售雅聞自家推出的脈輪能量沙拉、精品手沖脈輪咖啡、茶品、炸物及冰淇淋。

▼至於園區正前方也就是這一天的重頭戲「雅聞香草植物工廠」玫瑰花卉園區，畢竟曾去過苗栗頭屋的雅聞七里香玫瑰森林，當時逛完園區令西莉亞相當驚豔，所以我也相當期待玫瑰園區所帶來的驚喜！

｜雅聞香草植物工廠。歐風玫瑰花園+荷蘭風車｜

老實說來到雅聞香草植物工廠走一趟之後，深深覺得雅聞簡直是佛心來著，數公頃園區完全免費開放參觀，尤其是這一座歐風玫瑰花園搭配荷蘭風車，異國風濃郁到瞬間以為來到歐洲某座玫瑰小鎮，這讓喜愛到處賞花拍照的西莉亞，簡直是拍到欲罷不能！猶記得當天回程路上，西莉亞已經急叩許多網美朋友，近期絕對要找時間，趁玫瑰花季走一趟雅聞香草植物工廠啊...

▼雅聞香草植物工廠。歐風玫瑰花園+荷蘭風車

▼西莉亞與雅聞香草植物工廠有一種相見恨晚的感覺，沒想到離家不遠處居然有這麼一處賞花優質景點，趁著玫瑰花季超推薦大家安排一趟輕旅行，這裡真的好值得大家親自探尋。

▼馬丁肯定篤定認為玫瑰花比人嬌美，否則怎麼可以明明這麼漂亮的角度，硬是對焦在玫瑰花上面呢？重點還連續四張照片呢..(氣！)

▼雅聞香草植物工廠。歐風玫瑰花園+荷蘭風車

｜雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區｜

接著來到療癒泥作展演園區，這裡也是西莉亞相當喜愛且推薦的部分，好啦好啦！我承認雅聞香草植物工廠每一處角落，真的都令人稱讚不已，怎麼拍都不膩啊..(笑)

來，讓我們回到這一座療癒泥作展演園區，這裡展示著許多利用水泥手作的南法普羅旺斯建築，這樣講大家好像不甚了解齁，沒關係，等一下您們就知道，這些水泥手作作品搭配植栽花卉有多麼令人驚豔。

▼雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區

▼雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區

▼是不是是不是，有沒有很可愛啊！西莉亞當場像個小迷妹一般，看見這一棟棟南法普羅旺斯建築的泥作作品，開心到小小驚聲尖叫，也可能是建築科系出身，所以我對於建築物有種莫名的執著與喜愛，真想不到這一趟來到雅聞香草植物工廠，也能遇見手工泥作的美妙。

▼最不簡單的是這一座座水泥手作建築物，也是雅聞香草植物工廠員工們親自手作呈現出來的，再搭配週圍花草植栽，莫名有一種好似來到南法小鎮的既視感。

▼雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區

▼對了！順道提醒大家一下，水泥手作作品請用眼睛欣賞即可，千萬別動手觸摸作品，記得要當一位合格的旅人喔..

▼雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區

▼雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區

▼雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區

▼雅聞香草植物工廠。療癒泥作展演園區

｜雅聞香草植物工廠。多肉植物園區｜

多肉植物園區要是多肉控來到這裡，應該也會瘋狂尖叫吧..(笑)，多肉植物園區種植著許多不同品種的多肉植物，西莉亞特別喜愛多肉植物肥嫩肥嫩的外型，欣賞多肉植物總有種療癒的好心情，整座園區歐風造景搭配藍色小木屋，西莉亞大概拍了有200張吧！(太浮誇！)

▼雅聞香草植物工廠。多肉植物園區

▼雅聞香草植物工廠的多肉植物園區，整體設計呈現歐式風格，營造一種童話世界的氛圍。這也能感受到雅聞對於來訪遊客的用心，畢竟園區面積不小，現場就可以遇見許多工作人員正在認真維護園區植栽，雅聞的用心我們都看在眼裡感動在心裡...

▼雅聞香草植物工廠。多肉植物園區

▼雅聞香草植物工廠。多肉植物園區

▼您們不覺得每一次看見整齊劃一不同品種的多肉們，總是會莫名療癒心情啊，您們要是想被好好療癒一下，趕緊找時間走一趟雅聞香草植物工廠喔..(笑)

｜雅聞香草植物工廠。玫瑰花園｜

離開多肉植物園區之後，西莉亞發現不遠處有著一區玫瑰花園，此時玫瑰正在努力綻放著，我想約再過一個多星期，百花齊放迷人的畫面，這裡肯定又是網美們最佳拍攝位置了吧！

▼雅聞香草植物工廠。玫瑰花園

▼雅聞香草植物工廠。玫瑰花園

▼這一間建築則是雅聞香草植物工廠的DIY手作教室，任何DIY手作課程都會在這裡進行，大家對於園區推出的活動感興趣的話，可以直接親洽雅聞香草植物工廠。

｜雅聞香草植物工廠。圓拱玫瑰隧道｜

雅聞香草植物工廠這一座圓拱玫瑰隧道位於園區後方，西莉亞第一眼看見就一整個好驚豔，這裡也是雅聞代言人蕭敬騰拍攝系列影片場景之一，聽到此可讓西莉亞一整個好開心，沒想到也能跟明星站在同一地點拍攝影像，整座圓拱玫瑰隧道被五彩繽紛的玫瑰花包圍著，漫步於其中瞬間有一種浪漫氛圍，簡直令人深深著迷啊..

▼雅聞香草植物工廠。圓拱玫瑰隧道

▼雅聞香草植物工廠種植大量的香草植物，總共有200多種香草植物種類，噴霧的香氛步道、充滿南洋風味的木製休閒區與石雕噴水池、佇立其中，彷彿置身遠離塵囂的世外桃源。

▼苗栗縣三義鄉。雅聞香草植物工廠

▼雅聞香草植物工廠引進世界各地的玫瑰花種，搭配世界知名地標造景，漫步在此就能體驗環遊世界的樂趣喔。

▼不說不知道，說出來真的會嚇一跳，圖中這小小一朵其實是綠玫瑰喔，大家印象中玫瑰顏色雖然多彩，但總沒看過綠色玫瑰吧！西莉亞也是第一次看到綠玫瑰，就這麼小小一朵隱藏於園區之中，大家要是有機會來到雅聞香草植物工廠，也可以找看看綠玫瑰的蹤跡喔！

▼每年4月及12月份來到苗栗三義的雅聞香草植物工廠，剛好都是玫瑰花綻放時節，我們可以在園區欣賞到超多品種的玫瑰，玫瑰花盛開景象總是令人目眩神迷。

｜雅聞香草植物工廠。歐風森林園區｜

雅聞香草植物工廠的園區種植超多種類香草植栽，整座園區占地兩公頃，如果安排一日遊，這裡相當推薦可以停留1至1.5小時，拍照賞花享用餐點順道買些雅聞倍優伴手禮回家去。

▼雅聞香草植物工廠。歐風森林園區

▼雅聞香草植物工廠。歐風森林園區

▼雅聞香草植物工廠。歐風森林園區

▼雅聞香草植物工廠。歐風森林園區

▼雅聞香草植物工廠還有錫葉藤可以拍攝，這也是西莉亞第一次跟錫葉藤本人見面，近看錫葉藤一串串猶如銅鈴般，瞬間有種隨風飄逸會發出清脆聲響的錯覺；大家來到雅聞香草植物工廠，記得也可以與錫葉藤拍照留下回憶。

▼雅聞香草植物工廠真的每一處角落都好好拍啊，西莉亞一想到雅聞每間觀光工廠都免費入園，重點是園區都維護的相當乾淨整潔，讓遊客一進入園區就好舒服，難怪不論是團客或散客都喜愛來這裡留下回憶，這讓西莉亞突然好想收集全台五間的雅聞觀光工廠..(笑)

▼雅聞香草植物工廠。歐風森林園區

▼雅聞香草植物工廠。歐風森林園區

｜雅聞香草植物工廠。愛心LOVE裝置藝術｜

哈哈哈哈，沒想到雅聞香草植物工廠也有這麼甜的愛心LOVE裝置藝術，然後還很貼心地在座位上擺著一束玫瑰花，這叫網美們不拍行嗎？園區每一處角落都充滿巧思，規劃超多打卡造景，甚至周圍花草樹木將裝置藝術襯托的更加有意境呢..(笑)

▼雅聞香草植物工廠。愛心LOVE裝置藝術

｜雅聞香草植物工廠。小熊沙坑｜

位於雅聞香草植物工廠香草匯餐廳外圍的一座小熊沙坑，至於為何如此命名，原本西莉亞也不甚明瞭，但如果有機會空拍欣賞沙坑的話，這一座沙坑就是小熊造型，既然如此肯定也是小朋友的最愛，當天遇見小朋友自備玩沙工工具就盡情開玩起來，如果遇到連續假期，園區還會準備不同造型大型充氣玩具設備，譬如充氣溜滑梯..等，讓小朋友玩得好開心，這裡也相當適合帶著小朋友來此消磨時光喔！

▼雅聞香草植物工廠。小熊沙坑

▼雅聞香草植物工廠。小熊沙坑

▼雅聞香草植物工廠。小熊沙坑

▼雅聞香草植物工廠的小熊沙坑這個角度簡直可可愛愛啊，大家真的可以帶著家裡小朋友來這裡玩耍喔！

｜雅聞香草植物工廠。LED科技溫室｜

據了解雅聞香草植物工廠採用高科技環控、LED及層架式栽種，接著我們即將進入LED科技溫室參觀。LED科技溫室可比我們居住的環境還要高級。而且LED科技溫室的生菜完全沒有使用農藥、也不受重金屬污染，真正達到生機飲食的標準，雅聞香草植物工廠秉持著吃得安心又健康，所以LED科技溫室的生菜均使用於園區的香草匯餐廳，這讓西莉亞對於這一間溫室相當感興趣，就讓我們進去看看吧！

▼雅聞香草植物工廠。LED科技溫室

▼LED科技溫室電動門一打開，映入眼簾的就是乾淨整潔的溫室空間，稍待西莉亞就分享超驚豔的溫室畫面給大家喔。

▼LED科技溫室所栽種的生菜種類分別有火紅焰萵苣、奶油波士頓、福山萵苣、綠火焰萵苣及紫橡木萵苣..等等，然後生菜提供給園區香草匯餐廳來製作成每日限量、新鮮手作的脈輪能量沙拉、脈輪雞胸能量沙拉及脈輪牛肉能量沙拉。

▼是不是是不是，眼前這些新嫩翠綠的生菜們，西莉亞光站在這裡欣賞就差點流口水，接著又聽到這裡的生菜均提供於香草匯餐廳使用，這讓我決定等一下要前往香草匯餐廳，然後點一組脈輪能量沙拉來慢慢品嚐箇中美妙滋味。

▼雅聞香草植物工廠。LED科技溫室

▼雅聞香草植物工廠。LED科技溫室

｜雅聞香草植物工廠。香草匯餐廳｜

接著西莉亞就興奮地拉著馬丁前往香草匯餐廳，既然說到就要吃到剛剛提到的脈輪能量沙拉。說到雅聞香草植物工廠的香草匯餐廳，主要經營販售蔬食及茶飲專區，半露天設計的庭園餐廳氣氛超棒，白色空間搭配綠色植物，香草匯整體設計給人一種悠閒放鬆感，渡假氛圍超Chill。

▼香草匯餐廳所推出的餐點以輕食為主，主打健康飲食路線，特別是沙拉的部分，搭配大量由植物工廠所生產的新鮮生菜，加上水煮蛋、肉類，因為都是原型食物，所以對身體來說既營養又均衡。經過服務人員的推薦之後，我們決定點脈輪雞胸能量沙拉一份、海底輪咖啡及玫瑰風味奶茶，等一下就來品嚐香草匯餐廳所推出的美妙好滋味。

▼雅聞香草植物工廠。香草匯餐廳

▼雅聞香草植物工廠。香草匯餐廳

▼雅聞香草植物工廠。香草匯餐廳

▼雅聞香草植物工廠。香草匯餐廳

▼雅聞香草植物工廠。香草匯餐廳

｜雅聞香草植物工廠。香草匯餐廳-餐點分享｜

雅聞香草植物工廠的脈輪雞胸能量沙拉、海底輪咖啡及玫瑰風味奶茶，沙拉的份量超大，足夠讓我們兩位大人享用的超級滿足啊。

另外脈輪雞胸能量沙拉鋪上滿滿的自產生鮮蔬菜，搭配嫩豆腐、水煮蛋、雞胸肉，淋上醬汁營養均衡又美味，特別是沙拉還撒上許多綜合堅果、穀片及水果丁，咀嚼口感超豐富，西莉亞相當推薦香草匯餐廳的脈輪能量沙拉系列。

▼西莉亞小心翼翼地淋上醬汁，這一款醬汁酸酸甜甜堆疊口感，更能將脈輪雞胸能量沙拉整體口感提升一個層次。

▼玫瑰風味奶茶滑順多層次的全新細緻口感，清香茶味搭配濃純鮮奶，混合著淡淡的玫瑰花香，療癒風味攪動奶茶控的味蕾，層層堆疊茶香不澀口，喝起來不會太甜，讓西莉亞一喝就愛上這美妙滋味。

▼西莉亞超喜愛香草匯餐廳所推出的脈輪能量沙拉，因為這系列沙拉鋪滿植物工廠自產的生菜，生菜最怕的就是咀嚼起來有一股土味，但香草匯所推出的生菜沙拉，完全沒有任何土味，僅有一股純粹的生菜清爽口感及蔬菜清香氣味。

｜雅聞香草植物工廠。雅聞倍優美妝商店｜

接著就是雅聞香草植物工廠重頭戲之一，話說那一天進入園區拍攝當下，西莉亞相當嚴肅？對著馬丁說到，最後一定要留些時間給我在雅聞倍優的美妝商店採購一番，這一點相當重要..(笑)

是啊，說到雅聞倍優可是台灣在地知名國民美妝保養品牌，1982年雅聞集團成立，距今已經成立四十二年之久，雅聞倍優結合生產、體驗、觀光、購物等多功能，打造專業醫學美容殿堂，近年更致力於優質平價、DIY、類醫美、微分類保養品，雅聞產品的多元性，也秉持著簡約概念，以極簡平價包裝突顯商品的純粹自然，進而吸引消費者的青睞。

其中西莉亞相當喜愛雅聞倍優所推出的明星商品「玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲」，這一款商品好用到西莉亞已經回購好幾次了呢..(笑)

▼雅聞香草植物工廠的美妝商店占地相當寬闊，這讓顧客逛起來好舒適。美妝商店販售著雅聞所推出的不論是居家香氛保養、潔淨防護、護唇膏、玫瑰產品系列、美白防曬系列、多功能服飾系列..等等，都可以在這裡盡情參觀選購。

▼不得不提到，西莉亞超喜愛香氛身體乳專區，話說雅聞倍優所推出的甜玫瑰、粉玫瑰、辛玫瑰、茶玫瑰及果香玫瑰身體乳系列，每一款香氣都令人好著迷。

雅聞倍優貼心地設置聞香區，先讓大家聞看看味道喜歡否？再行選購，這幾款身體乳特別添加神聖藻，水源再進化，舒緩、保溼，內含多高分子多醣體，保水力效果極佳，乳液味道清新相當好聞，每一款身體乳西莉亞都好喜愛喔..(笑)

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店-香氛身體乳專區

▼雅聞倍優所推出的五款玫瑰身體乳，清淡玫瑰香氣加上保水性極佳，所以深受消費者的喜愛，就連西莉亞試用過後，拼命問馬丁，我身上香不香身上香不香嘛？西莉亞抹上身體乳之後，全身散發著淡淡玫瑰清香令人好喜愛，最後都忍不住下手了兩瓶身體乳帶回家呢..(笑)

▼讓西莉亞相當驚豔的是，雅聞香草植物工廠的美妝商店設有一處洗手台，提供給顧客產品試用，凡是雅聞洗潤髮系列商品、或是肥皂系列商品，都可以在這裡試用看看，試用之後直接清洗乾淨，真是相當貼心的作法。

▼大家想不到吧！雅聞倍優也有推出胺基酸專業護理牙膏及漱口水系列，總共有薄荷及茶香兩種口味，其中漱口水不含酒精成分，使用起來相當溫和一點都不刺激。

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼這一款柳杉芬多精香皂一袋十塊1200元，重點還加送護手霜，簡直是價格實惠相當值得購買呢..

▼欸欸欸？雅聞倍優的美妝商店還有販售冰淇淋嗎？其實並不然，這是雅聞倍優所推出的冰淇淋Ice Queen氨基酸美容皂，分別有檸檬泡泡、人蔘、哈密瓜、蜜桃、奇異果、草莓奶昔及楊梅，超清爽的冰淇淋Ice Queen氨基酸美容皂，富含超微氨基酸， 能乳化毛孔污垢與老化角質，徹底清除油垢髒污，讓毛孔自在，真是一款相當有趣又實用的美容皂。

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼這一款就是雅聞倍優明星商品「愛戀玫瑰洗卸套組(共三款洗卸)」，商品內容包括大馬士革玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲250ml、玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲B12升級版250ml及黑玫瑰氨基酸保濕洗卸慕絲170ml。這也是現場服務人員相當推薦的明星商品，西莉亞曾經使用過玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲，使用之後肌膚依舊保持彈性一點都不乾燥喔！

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼這一款玫瑰胜肽幼嫩．金精華液(120ml)，也是店內人氣商品之一，主要功效有活化肌膚形成防護力，減緩與預防肌膚老化、撫平細紋，亮白、保濕、柔嫩、緊緻等功效，重點是素食者也可安心使用。

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雅聞香草植物工廠的美妝商店所推出的護唇膏擺設方式相當有創意，也簡單分享給您們喔..

▼雅聞香草植物工廠。美妝商店

▼雙效修護玫瑰全效洗髮精及潤髮乳950ml，也是雅聞倍優人氣商品之一，西莉亞看見來到這裡的婆媽們都會順道帶兩罐回家，畢竟容量大價格又實惠，肯定是受到消費者的青睞呢..(笑)

▼雙效修護玫瑰全效洗髮精及潤髮乳950ml，零矽靈無色素添加，小分子胺基酸強韌豐盈，滋養髮根撫平毛躁，還帶著天然玫瑰香氛持久芳香，西莉亞也相當推薦這一款雅聞倍優明星商品。

雅聞香草植物工廠的分享也即將來到尾聲，西莉亞玩拍一輪之後，相當推薦雅聞香草植物工廠，因為免門票就能欣賞綺麗玫瑰花海、多肉植物及數百種美麗花卉植栽，真的是光拍照就值得走這麼一趟呢..(笑)

當然除了數百種美麗花卉植栽之外，我們還可以現場選購雅聞倍優所推出的美妝保養品伴手禮，商品價格相當實惠可以先試用看看，喜歡再帶回家，趁著春暖花開園區玫瑰正綻放，西莉亞強力推薦全家大小一起來雅聞香草植物工廠玩樂趣喔！

｜苗栗縣三義鄉。雅聞香草植物工廠｜

門市地址：苗栗縣三義鄉西湖村八櫃42號

門市電話：037-879-818

營業時間：8:30-17:00

入園參觀不需門票或預約，團體(20人以上)導覽預約專線：0978-128-827

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