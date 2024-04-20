一陣微風拂過，滿眼都是雪花般飄落的桐花，令人彷彿置身於一片白色的仙境中，這就是三芝賞桐步道，每年桐花花開，吸引著無數遊客前來桐花仙境～漫步～

📸地點：2024三芝賞桐步道

📧地址： 新北市三芝區

⏰營業時間：

每天 24 小時營業

☑無料停車：賞桐步道陽光路停車場🚗🛵｜廁所 🚾。

☑GPS設定：新北三芝陽光路，便可以抵達目的地。

☑賞桐路段頭和尾路途算是陡坡路段，行走需注意安全，如遇下雨天，請注意濕滑和防跌！

走在三芝賞桐步道上，起頭是稍微陡峭的小徑，後面是階梯式的路徑，在漫步行走當中，可以欣賞四處掉落的桐花。

而這一片片桐花的樹林，是大自然美麗的景色，這裡的桐花都是老欉，開出來的花蕊紅，花瓣又大，似乎可以聞到一絲絲淡淡的清香，令人陶醉其中。

桐花季節裡，來自四處的遊客，紛紛穿梭在桐花樹間，感受著大自然的恩賜。

不管是用手機拍照，不同的角度，捕捉著每一朵花的美麗。

或是三五好友相約來此健行，一同漫步在桐花樹下，享受這份美好時光。

就這樣子走走拍拍～讓時間也跟隨著我們放慢了步調。

近期多與的天氣，反倒是今天好晴天，抬頭仰望蔚藍的天空，感受著微風拂過臉頰的涼意。

就這樣子～按慣例！拿點小玩意拍拍小品也不錯。

走累了， 沒有關係，這裡也有設置木椅，可以讓來訪的遊客休憩。

坐在木椅上，雖然留著汗，但是閉上眼睛，讓微風親吻著臉頰，來享受大自然一切的美好，在假日時刻 ，也算是一種悠閒吧！

三芝賞桐步道算是一條簡易的健行步道，每年四、五月來此欣賞桐花，就讓心靈來放鬆一下。

在這裡，天空不時傳來鷹鳴的聲音，可以讓人們暫時遠離都市的喧囂，融入大自然的懷抱，享受一刻的寧靜。

桐花季節或許只有短短的幾周時間，但是感覺這裡最大值應該會落在4月27號左右。

（ 以上純屬個人不負責之推估！）

在三芝桐旅行趣中，桐花盛開～讓整條小徑像是下雪般的美景。

所以有興趣的朋友，可以找一個時間來走走，一同來感受大自然的奇妙魅力，來此享受這份屬於春天的浪漫與溫馨。

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近期在新北石門｜尖山湖附近的嵩山梯田，種植著許多鳶尾花正在盛開，趁著今天來三芝順便來走走，這裡有梯田景觀以及豐富的自然資源可以欣賞，不過屬於一個小點！請自行斟酌。

📸地點：石門嵩山社區百年石砌梯田

📧地址：253新北市石門區北19鄉道

⏰營業時間：

每天 24 小時營業

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經過石門一定會看到十八王公劉家肉粽，剛好要回去的時間快中午，入內享用他們家：招牌粽｜南部蛋黃粽｜豬腸四神湯｜石花凍飲。

🍜地點：劉家肉粽富基店

📧地址：253新北市石門區崁子腳路58-18號

⏰營業時間：

星期六～日 09:00–20:30

星期一～五 10:00–19:00

招牌粽：內餡有五花肉｜蛋黃｜香菇｜栗子｜櫻花蝦。

南部蛋黃粽：內餡有豬肉｜蛋黃｜香菇｜栗子｜花生｜蝦皮。

整體上肉粽均不錯吃，另外記得要加上他們家自製的劉家肉粽醬，可以讓肉粽的口感提升，參考。