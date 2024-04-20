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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋吃到飽】豐富自助吧食材天使紅蝦/扇貝海鮮肉品自夾自拿吃到爽!柏克金啤酒無限暢飲!…

桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋吃到飽】豐富自助吧食材天使紅蝦/扇貝海鮮肉品自夾自拿吃到爽!柏克金啤酒無限暢飲! 呀屋吃到飽menu

2024-04-20 16:40:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：111
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：466篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：呀屋火鍋烤串(精緻鴛鴦火鍋吃到飽)
phone03-3255585
place桃園市桃園區大有路446號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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桃園火鍋吃到飽推薦/吃火鍋竟然還有串烤吃到飽呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋吃到飽8種優質原肉現切肉盤無限自取/天使紅蝦、扇貝豐富自助吧食材/飲料/甜點/冰淇淋/霜淇淋無限吃到爽! 兩款柏克金啤酒也是無限暢飲喔! 呀屋吃到飽價目表/停車資訊/詳細食記

呀屋火鍋烤串吃到飽-3拼.jpg

google近700則評論高達4.9星~呀屋又有被火鍋耽誤的美味串烤店之稱!烤串系列好吃又涮嘴!

烤串好好吃-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

聚餐/慶生/慶祝節日/母親節/父親節/午晚餐/下班宵夜小酌烤串配現拉順口柏克金啤酒 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

(未成年勿喝酒/飲酒不酒駕/安全有保障)

呀屋火鍋烤串-柏金克無限暢飲.jpg

呀屋火鍋、烤串 ya woo hotpot（精緻鴛鴦火鍋）

電話: 03-325-5585

營業時間:(一~五)11:00~15:00;17:00~23:00

(六日)11:00~23:00(無午休)

地址: 桃園市桃園區大有路446號

粉專: 呀屋火鍋.烤串

呀屋線上預約訂位: 點我

原文網址桃園火鍋吃到飽推薦/豐富自助吧食材【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋吃到飽】竟然還有串烤吃到飽!天使紅蝦/扇貝海鮮肉品自夾自拿吃到爽!柏金克啤酒無限暢飲! 呀屋吃到飽menu

桃園-呀屋火鍋烤串吃到飽店外觀.jpg

3月某天在新聞看到這家鴛鴦火鍋烤串吃到飽

有客人內用時偷偷打包(3大袋)餐食與未煮肉品(被服務生發現後)竟然只歸還1大袋，另外兩袋仍被饕客偷偷地帶離餐廳(經該區域派出所/網路巡邏時發現此事)主動到餐廳了解因而上了新聞。

才知道! 桃園大有商圈新開一家鴛鴦火鍋吃到飽店啦! 

不分午晚餐(吃到飽價格均一價)還可加價升級『烤串』吃到飽桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

門口有價目表-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

收費方式: 現金/LINE Pay/Union Pay/刷卡

收費方式-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

呀屋火鍋/串烤吃到飽消費方式

4月拍攝/避免未來價格or餐食內容更動!僅供參考

  • +收10%清潔服務費!
  • 用餐時間:2小時 (以同行第一位入座時間開始計算)
  • 分成鴛鴦鍋吃到飽與+加價升級鴛鴦火鍋+烤串吃到飽( 兩種方案)
  • 同桌點(相同)吃到飽方案
  • 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火不分午餐或晚餐時段(價格都一樣)
  • 可單人用餐。這是鴛鴦鍋吃到飽餐廳so(1人用餐)需加收100元鴛鴦湯底費

目前鴛鴦火鍋吃到飽大人特價$699元(原價799元)

升級鴛鴦鍋+烤串吃到飽(+79元)$778元

96cm~110cm兒童   $100元

110cm~140cm兒童  $349元

呀屋火鍋烤串吃到飽價目表.JPG

禁止打包(不能打包) 若拿太多吃不完(浪費食物) 每人需另收100元浪費食物費用

浪費食物需另收費用-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

用餐環境: 舒適!文青風質感!

桌與桌之間保有間距(用餐)不會有壓迫感

用餐環境-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

用餐環境-呀屋火鍋烤串吃到飽 (4).jpg

多人聚餐  (下圖)這區約可容納16人 

記得提前預約訂位(小包區)一起啖火鍋吃烤串桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

此區可小包區-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

(下圖) 吃到飽食材、餐食自助區

簡約高雅、燈光明亮、環境乾淨

自助區乾淨明亮-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

自助區  蔬菜、海鮮、鍋物配料區~食材超過50種以上! 

自助吧食材-呀屋火鍋烤串吃到飽 (4).jpg

目前8種精選牛、豬、羊原肉現切肉盤~自助無限享用

(冷藏保鮮) 服務生補肉補的勤! 吃多少拿多少~才能保持最佳涮肉鮮度與口感又不浪費食材喔！

現切肉品自取-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

呀屋火鍋湯頭出餐都是『鴛鴦湯底

單人用餐也是一次吃兩種湯頭喔!so一人用餐需另收100元湯底費用

若想涮煮多一點肉肉(自己食量又不大)

來吃~吃到飽多揪幾位朋友享食才能一起分享涮好的肉片、吃更多肉品。二訪只約妹妹(烤串太涮嘴)吃太多烤物；後來我們『火鍋肉片』沒有每種都煮一輪(因為已吃不下桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火)

呀屋火鍋烤串吃到飽-湯底口味.jpg

火鍋湯底『6選2』

今天選胡椒豚骨湯泰式冬蔭椰奶湯

呀屋火鍋『加湯』都是加各口味高湯

(桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火不是單純加大骨湯嘿) 可讓客人涮煮鍋物時~從頭到尾每一口都保有濃郁原湯風韻

頂級鴛鴦火鍋-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

上週朋友約吃呀屋！初訪不曉得點餐攻略!

只知道這家烤串真的挺好吃的!

會被網友封為『被火鍋耽誤的好吃烤串店』一點也不為過! 

我們今天選吃『鴛鴦火鍋+烤串吃到飽

烤串供餐時段~22:00(止)點餐方式:掃QR Code點餐。

現點現烤! 候餐時間需看您用餐當日現場客潮多寡而定! 每次大約須等候10~20分鐘

 

二訪小紫來教教喜歡吃串烤朋友們~

如何在餐期內多吃幾輪『烤時蔬與串烤肉品』方式：

入座後點完鍋物湯頭! 服務生會key一張用餐『結束時間』烤串點餐QR Code
90分鐘可點『烤類餐食』

烤串掃QR碼點餐-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

記得一拿到單子『馬上』先拿手機掃描QR碼點一輪烤物吃(送單後)至少需間隔10分鐘才能再續點，每次可點10樣、每種烤物最多可點5份

烤串掃QR碼點餐-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).JPG

目前美味烤串MENU鹽烤手羽/檸香手羽/坦都里去骨雞/炙燒豬排/日式碳香骰子牛/炙燒骰子牛/義式海鹽烤時蔬/韓式燒五花肉

肉類烤串一份是1串。炙燒豬排一份有2塊，手羽一份有2支

如果您們4人用餐烤串類別忘了每種至少點4份才能各吃一串嘿! 

烤串掃QR碼點餐-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).JPG

韓式燒五花肉  (附)包肉生菜+韓式泡菜

韓式烤五花肉~油花肥瘦相間單吃(豬五花肉條)肉質軟中帶Q不會有肥膩感!醃漬的相當入味，不會辣!

韓式燒五花肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

生菜包夾韓泡+豬五花  大口往嘴裡塞! 好飽嘴! 脆口多汁、愈嚼愈香

韓式燒五花肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

我是雞翅控! 特愛吃烤雞翅美食  1份有2支

呀屋手羽(雞翅)是指二節翅部位!

沒有翅尖與翅腿，直接出最精華的『翅中段

烤雞翅~還沒吃光看這色澤就讓我吞了數次口水呀!

檸香手羽  皮酥香、肉濕潤又入味微韻帶著爽口檸檬香

鹽烤手羽   雞翅外皮夾帶著黑胡椒粒皮脆肉嫩!! 滋味比夜市賣的X都烤翅好吃。

妹妹直呼...太誇張啦! 沒想到火鍋吃到飽店(加價升級)烤串類餐食滋味竟然不輸烤肉專賣店、味道'甚至比很多夜市烤肉攤賣的烤物還來的好吃。

烤手羽皮脆肉不柴-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

翅肉不乾不柴口感很啾C

烤手羽皮脆肉不柴-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

今天~牛肉烤串有兩種口味

炙燒骰子牛  出餐時忘了問服務生是選用牛肉哪個部位？

骰子牛肉~肉質也是肥瘦各半『軟中帶Q』Q軟Q軟。咬食到表面炙燒過恰恰地方有著迷人炙烤香! 

下班後如果想小酌+吃串烤吃到飽!

鍋物美食可以少拿少煮一點吃! 多點幾輪串烤一次吃個過癮! 

炙燒骰子牛烤串-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

日式炭香骰子牛  肥瘦相間完美比例! 咀嚼到油脂多的地方剛好滋潤了瘦肉部位! 熟度嘟嘟好不乾不硬，兩種烤骰子牛肉都好吃

日式炭香骰子牛烤串-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

一訪時點的義式海鹽烤時蔬  2份

平常宅自煮、自煎牛排小紫超愛搭櫛瓜! 灑上義式香料烤櫛瓜、黃紅椒入口有著迷人"義式香料"香

烤蔬菜熟度我喜歡! 不會太硬也不會太軟

吃肉類烤串配一口烤時蔬 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

烤時蔬-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

坦都里去骨雞肉串   以印度香料醃漬的烤串

雞胸肉串嫩口! 肉質新鮮! 

綜合香料mix印度咖哩風味也好好吃!

呀屋的串烤肉品(選項雖不多)但...每款都好吃。果真是被火鍋店耽誤的烤串(無誤) 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

坦都里去骨雞烤串-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

炙燒豬排  一份有兩塊

原本以為只是平凡的烤豬排

沒想到這帶骨烤豬排竟然也這麼入味又涮嘴!而且厚切豬排肉質不會韌! 口感軟嫩好咬食也不會有(夫夫/台語)柴柴的感覺！表現棒棒 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

炙燒豬排-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

炙燒豬排-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

大口吃烤肉  自助吧還有兩款『金車柏克金』現拉啤酒可喝!  

自助無限暢飲~免加價!

小酌別忘了約不喝酒朋友一起來(散會載您們回家) 開心聚餐平安歸

柏克金黃金拉格啤酒-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

如何DIY現拉柏克金(黃金拉格啤酒or德式小麥啤酒)？

(下圖)有完美比例解說圖可看

柏克金啤酒拉法-呀屋火鍋烤串吃到飽.JPG

小叮嚀(要注意): 一開始注入啤酒『把手』是往前(往字牌方向推拉)

柏克金黃金拉格啤酒-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

等啤酒快滿杯或達您想飲用的容量時，再將把手(往自己的方向拉)注入泡泡

(上圖)妹妹一開始拉錯方向so先注入泡泡啦(這是錯誤示範嘿)桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

柏克金黃金拉格啤酒-呀屋火鍋烤串吃到飽 (4).jpg

柏克金(黃金拉格啤酒) MUNICH HELLES 酒精濃度4.9%

優雅麥香、不會苦! 風味飽滿、清新爽口

另一款柏克金(德式小麥啤酒)HEFEWEIZEN  酒精濃度5.1%

柏克金黃金拉格啤酒-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

自助吧鍋物食材區   不單單只有時蔬火鍋料

還有滷牛肚滷大腸、真材實料花枝漿、蝦仁漿及至少10種海味(海鮮)除了白蝦、還有扇貝天使紅蝦...豐富鍋物

不怕客人吃(任您夾)...等我有空再製作短影片詳細分享食材桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

自助吧食材-呀屋火鍋烤串吃到飽 (5).jpg

手工蝦仁漿、花枝漿-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

主食   白飯/冬粉/韓國拉麵/科學麵/王子麵  您愛哪一種？

許願~希望未來能新增『滷肉燥』吃火鍋若能來一碗『肉燥飯、滷肉飯』幸福捏! 

飯麵食自助吧-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

飲品區  口味選擇也很多

飲料吧-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

(下圖) 呀屋自製手工甜點 

手作甜點-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

 兩種冰淇淋品牌~口味加起來10多種 

泰式珍奶~吃的到QQ珍珠顆粒 

2款冰淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

佐醬區   醬油有重口味(黑醬油)與日式(和風醬油) 

佐醬吧-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

餐桌上無放菜盤! 拿取自助吧火鍋配料餐食(盤子)放在醬料區下方

取菜盤-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

親子用餐  有兒童餐碗

兒童餐具-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

妹妹看到6款菇類很嗨! 覺得呀屋的食材超新鮮!

菇類都是選購品質優大size、香菇也是好大朵(菇傘肉飽滿)煮食口感特棒

自助吧食材-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

海鮮種類至少有10種

最近揪小紫來吃朋友說:他們之前來吃還有蟹腳捏! 

外食火鍋吃到飽很少看店家直接將『天使紅蝦』放在自助吧讓客人自夾

大部份吃到飽餐廳都是讓客人掃QR碼點食(每次還會限隻數)

沒想到呀屋竟然直接將天使紅蝦放在自助區讓大家自助無限夾煮

天使紅蝦-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

白蝦尺寸給的很有誠意! 很大隻

白蝦-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

扇貝也是不怕客人吃! 貝肉大顆鮮甜

扇貝-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

鮭魚下巴  

鮭魚下巴-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

小花枝

小花枝-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

小尖捲    看這外形很像市場賣的澎湖小卷

看起來好像現撈直送？眼睛閃亮亮、口感Q彈非常新鮮!

小尖捲-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

蛋腸   巨無霸size 

蛋腸-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

火鍋吃到飽很少看到的特殊食材魚花 口感軟中帶Q

魚花-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

回家後科普了一下

這是鱈魚腸(肉食性魚類的幽門盲囊) 

外形很獨特！沒吃過可先夾一條煮吃看看桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

魚花-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

麻辣大腸麻辣牛肚  很搶手

別擔心夾不到! 服務生補餐補的勤、很有效率

自助吧食材-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

黑毛肚

黑毛肚-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

白毛肚、鴨脆腸

白毛肚、鴨脆腸-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

煮麻辣鍋必夾食材!  黑白毛肚~涮煮胡椒豚骨湯也好好吃!  

黑白毛肚-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

心管

心管-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

蔬菜類品項10多種

今天終於讓我吃到會除去花椰菜外層(硬皮)花椰菜啦! 

外食火鍋10家至少有8家花椰菜都單單分切成一朵朵小朵菜花

(外層較老的菜梗)皮都沒刨除、花椰菜煮熟口感硬硬的(大大影響享食味蕾)若為了吃軟一點點菜梗又會將花椰菜(花)煮過熟。

看到(呀屋)白花菜青花菜

都有手撕硬梗皮真心覺得老闆很細心、很用心

這些小細節也有注意到! 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

因為小紫每次宅自煮正餐也都會超龜毛的一朵朵除硬皮(很費時很費工)但煮熟後花椰菜口感真的比沒除硬皮來的好吃很多很多

自助吧食材-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

身為芋頭控! 煮火鍋必加芋仔   芋頭很大塊口感綿密芋香濃郁

水蓮蘆筍 好吃!

超鮮菜盤-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

今天點的鴛鴦鍋湯頭口味: 泰式冬蔭椰奶&胡椒豚骨湯

頂級鴛鴦火鍋-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

胡椒豚骨湯  乳白色帶膠質豚骨湯裡頭有加中藥材

加熱後有著濃郁藥膳胡椒湯韻(我蠻喜歡這湯頭味道)白胡椒辣感不重、藥膳湯頭溫順

胡椒豚骨湯-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

妹妹看到泰式冬蔭椰奶湯   立馬選這款較少看到的火鍋湯頭口味

味道真的很泰式酸酸辣辣(微辣)湯煮滾~香氣更濃郁(超適合煮海鮮類)

泰式冬蔭椰奶湯-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

先夾一輪時蔬與鍋物   下鍋開煮啦

超鮮菜盤-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

頂級鴛鴦火鍋-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

水蓮蘆筍脆甜  蘆筍很大根鮮嫩不老

水蓮、蘆筍-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

自助吧有豆角雞蛋

前陣子雞蛋又漲價! 在這裡您可以實現雞蛋自由 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

雞蛋~自取-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

無論是將蛋煮成水煮蛋包或取蛋黃拌佐醬  通通任您拿任您吃

雞蛋-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

日本象印電子鍋煮的白飯 Q香

白飯-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

佐醬區香菜    怕的人~避而遠之!愛的人狂夾!

那就像吃抹茶類甜點一樣! 妹妹無敵愛(抹茶甜品)我則是超懼怕抹茶味、有時候光聽到抹茶2字就會起雞皮疙瘩桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

拌佐醬有香菜!我喜歡加一點點香菜提味提香！桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

自調佐醬-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

海鮮類夾了~ 蛤蜊/小尖捲/小花枝/天使紅蝦/白蝦/扇貝/鮭魚下巴/鯛魚片/多利魚

自取海鮮-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

天使紅蝦很大隻

天使紅蝦-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

海鮮類有青!  食材新鮮~免沾醬單吃涮煮泰式冬蔭椰奶湯胡椒豚骨湯原湯海鮮滋味，吃的到鮮度又帶著高湯特有香氣

海鮮新鮮-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

好鮮甜-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

餐桌有抽屜  拉開有紙巾、牙韱及濕紙巾 

剝完蝦先拿濕紙巾擦手就不用專程走去洗手間洗手喲桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

抽屜有紙巾牙籤-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

我夾了一塊肉較多的鮭魚下巴肉煮食  肉質帶油脂無腥味

海鮮新鮮-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

ya woo加湯~都是加『點食的湯底口味高湯』且服務生加湯時會用手遮擋避免高湯入鍋過程噴濺到我們,  很細心 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

胡椒豚骨湯-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

蛤蜊  大顆

蛤蜊-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

千萬別將這麼鮮甜蛤仔直接倒入鍋中煮嘿!

每桌都會附一支有孔洞湯杓

建議您蛤蜊用涮煮方式(才能吃到最佳鮮度)

開中大火湯煮滾(將蛤仔)放杓子內，再放入湯裡涮煮(等)蛤蜊開口笑時立馬起杓，每顆蛤仔肉都超飽滿又鮮甜。沙子吐的很乾淨(沒有吃到沙沙感)

蛤蜊-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

8種精選原肉現切肉盤

安格斯雪花牛/美國板腱牛/安格斯霜降牛/安格斯黑牛/紐西蘭小羔羊/台灣梅花豬/台灣豬五花

放在自助區肉品專用冰箱冷藏保鮮

(吃多少拿多少) 自取好處(可自選喜歡的美美油花肉盤) 

不是重組肉!有厚度! 不會薄如紙(品質很可以)

吃飽將相片放群組!有朋友問:好像沒看到雞肉盤？對厚! 好像真的沒有雞肉品項？! 真不好意思~我們外食吃火鍋(有吃牛肉)大都主攻牛肉吃居多所以沒有特別注意到。看menu目前呀屋肉盤(無提供雞肉喔)

現切肉品自取-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

現切肉品自取-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

方型肉盤  多人用餐一次拿多盤到餐桌時可以疊放(不佔桌面空間)桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

肉盤吃多少拿多少-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

先拿4盤開煮go

肉盤吃多少拿多少-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

安格斯雪花牛肉

安格斯雪花牛肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

安格斯雪花牛肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

涮6分熟很甜

安格斯雪花牛肉-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

安格斯黑牛肉   油花美美的

安格斯黑牛肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

安格斯黑牛肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

涮煮胡椒豚骨湯  帶著淡淡藥膳香 

建議肉片不要涮太熟喔!6~7分熟肉質嫩

安格斯黑牛肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

紐西蘭小羔羊  我怕羊羶味(煮火鍋很少涮羊肉)

妹妹看到肉品冰箱有寫(原肉切盤)好奇的拿了一盤涮泰式冬蔭椰奶湯

紐西蘭小羔羊-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

紐西蘭小羔羊-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

妹說: 小羔羊肉好吃!不羶!厚度嘟嘟好

紐西蘭小羔羊-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

台灣豬五花 

台灣豬五花-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

台灣豬五花-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

五花肉片微微Q脆感! 不會太肥膩！ 涮熟沾佐(自調)辣味沙茶醬 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

好吃原肉-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

每種菇類都夾一些(不小心)就滿滿一盤啦! 

好多菇類-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

煮菇菇-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

菇類品質好、非常新鮮又大朵

好多菇類-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

各口味精燉高湯(原湯)加海鮮、肉品煮食後(湯頭會變濃縮)變鹹

若要加湯(可以請服務生)加白開水稀釋湯頭鹹度或水與高湯各加一半(淡化)鍋內久煮後的湯頭鹹度

湯若太鹹可加冷水-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

麻辣牛肚  

牛肚-呀屋火鍋烤串吃到飽1 (1)65.jpg

麻辣大腸

麻辣大腸-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

排骨酥  很大塊

排骨酥-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

以上三樣可說是自助區必夾『肉食三寶』

尤其是若您有點招牌麻辣湯的話! 可以多夾幾塊牛肚與大腸入鍋煮久一點『麻辣味』更濃更讚

自取鍋物-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

玉米玉米筍鮮甜

排骨酥帶著淡淡五香粉(古早味)醃漬香氣

排骨酥-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

呀屋火鍋烤串鴛鴦鍋吃到飽   不分平假日~吃到飽價格均一價

(假日)比較多人用餐! 若您時間允許建議平日來用餐。等待(烤串類美食)時間比較不會等太久

用餐環境-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

對了~ 自助區花枝漿蝦仁漿(必拿)

老闆不怕客人吃! 挖海鮮漿的叭噗杓尺寸很大球(餐食都是無限量供應)so您可以先挖個兩球煮吃

肚肚吃的下~再來續挖(勿一次挖太多球~吃不完會造成浪費喔)

花枝漿-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

這是我長這麼大~目前為止吃過的『自助式火鍋吃到飽』店家中『蝦仁漿』給蝦量最豪邁最浮誇的一家店

放眼望去滿滿蝦仁。

而且蝦仁漿選用的不是小小隻蝦子，每隻蝦仁都超大隻! 按照我這煮婦平時市場採買自煮食材經驗(若是買秤重丸類)這蝦仁丸單顆至少約需20元(甚至不止)啦!

蝦仁漿-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

真材實料-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

煮熟的手工蝦丸花枝丸  真的很大顆

蝦丸好多蝦-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

隨便咬一口  就可看到(吃到)蝦仁和花枝塊

(左)手工蝦丸~好鮮! 口口蝦仁鮮滋味

(右)手工花枝丸~ 咬的到很多花枝塊!真材實料Q彈鮮甜

手工丸好吃-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

除了兩款現拉柏金克啤酒自助無限喝到爽

不喝酒精飲品也有10多種冷飲、軟性飲料可選擇

義豐古早味冬瓜茶/青森蘋果汁/蜂蜜檸檬/韓式柚子茶

飲料吧-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

無糖可口可樂/美粒果柳橙綜合果汁/檸檬紅茶/雪碧/可樂

飲料吧-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

無糖熟香烏龍/黑面菜楊桃汁/蔓越莓果汁/煉糖烏梅汁

飲料吧-呀屋火鍋烤串吃到飽 (4).jpg

熱飲有: 焦糖瑪奇朵咖啡/立頓奶茶/杏仁茶/阿華田

熱飲品-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

還有烏龍茶/茉莉綠茶/百香果紅茶  3款茶包可現沖泡

茶包-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

每次吃(火鍋吃到飽)大部份餐廳都是在桌上放一個小垃圾桶

(很快就會放滿)垃圾桶也很佔桌面空間

今天看到呀屋火鍋很用心且與眾不同

設計了一個內砍式垃圾桶，剝完蝦子的蝦殼、蛤蜊殼、魚骨、烤串竹韱等垃圾在吃完烤串後直接往『洞裡丟』超方便!

桌面垃圾桶-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

坦都里去骨雞烤串-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

桌面垃圾桶-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

甜點吧   有3款店家自製手作甜品   

原味奶酪雞蛋布丁杏仁豆腐都好吃! 

(看之前gogle評論有其它甜點、今天沒看到)

客人吃完以上3種甜點詢問服務生: 可否單買外帶？客人與小孩吃完都很喜歡！期待(呀屋)帥老闆聽到客人這麼喜歡其手作甜品後...不用等太久(未來)真的能開放讓饕客『預訂』購買外帶! 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

您吃火鍋時『記得』留一點點胃裝甜點、冰淇淋和霜淇淋

手作甜點-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

手作原味奶酪   入口軟嫩奶香濃郁甜而不膩! 

手作原味奶酪-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

手作雞蛋布丁  太...嫩口啦!  超濃蛋香、我超喜歡這甜點

手作雞蛋布丁-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

手作杏仁豆腐   如果您很喜歡喝杏仁茶! 那麼您絕對要拿一個吃吃

手作杏仁豆腐-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

妹妹喜歡喝杏仁茶(興中杏)特有香氣!

直呼這杏仁豆腐味道濃~醇~香

我這懼怕杏仁茶味者則是不敢嚐試! 

後來妹妹一直吆喝說: 超好吃! 要小紫淺嘗一口試試

我: (興中杏)杏仁味很重! 口感很特別滑溜中又略帶微微脆口(口感) 若喜歡喝杏仁茶朋友、真的會喜歡! 我...真的不行(會怕杏仁味)

手作杏仁豆腐-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

餐後冰品DIY  焦糖奶茶霜淇淋

焦糖奶茶霜淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

喜歡吃甜點堂妹雀躍的嚷嚷著『女人無論吃再飽』都有個可以裝下『甜點的胃』稱讚這(焦糖奶茶霜淇淋)很好吃! 一次吃了兩份

焦糖奶茶霜淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

焦糖奶茶霜淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

我則是對冰淇淋感興趣! meiji冰淇淋有8種口味可選擇~

今天有:葡萄雪酪/藍姆葡萄乾/黑芝麻/濃黑巧克力/藍莓起司/巧克力薄菏/香草/宇治抹茶

日本明治冰淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

聖堤亞冰淇淋  比較少見! 有6種口味。檸檬口味看起來很特別! 

聖堤亞冰淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

我對泰式珍奶冰淇淋最感興趣!  

很濃郁的泰奶味，裡面真的有珍珠，波霸珍珠口感QQ 

今天不『喝』奶茶! 改用『吃』的 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

泰式珍奶冰淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽 (2).jpg

泰式珍奶冰淇淋-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

明治芝麻冰淇淋也好吃

冰淇淋吃到飽-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

明治藍莓起司   酸V酸V~像極了戀愛的感覺

明治藍莓起司-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

鴛鴦火鍋+79元升級烤串(烤物吃到飽)

入座90分鐘是『烤物』最後加點的時間。

記得視您們當下『胃容量』做最後加點喔! 浪費食物每人會加收100元

(下圖) 一訪朋友揪吃火鍋到店才知吃(呀屋) 4人用餐點的串物美食

呀屋的燒烤每道都好食(無雷) 推薦大家『吃火鍋加價』做升級桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋

烤串第一輪『點餐時』很難做決擇嗎？(依用餐人數至少都各點一份)就對了!

烤類1次最多點5份-呀屋火鍋烤串吃到飽.jpg

韓式燒五花肉 附包肉生菜及韓式泡菜! 很涮嘴喔! 不會辣!  

韓式燒五花肉-呀屋火鍋烤串吃到飽 (3).jpg

店內放了超多(偽植栽)裝飾點綴！落地窗白天將光線折入餐廳內增顯明亮感！木質色系桌椅簡約風設計(清新舒適)

服務生補餐補的勤! 加湯服務也很快速! 

自助區時時刻刻做擦拭清理(整潔乾淨) 開幕至今好像已經半年左右？初訪那天我一度以為朋友帶我來剛開幕火鍋店用餐(因為)內用環境潔淨到像剛開的新店一樣捏 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串】鴛鴦火

用餐環境-呀屋火鍋烤串吃到飽 (1).jpg

桃園大有商圈(住宅區) 騎車可停餐廳前方(附近)機車停車格

(有些格子)需付停車費，有些不用

開車的話! 附近付費停車場較少

我們一訪時是停(大有梯田生態公園)對面Times停車場

店門口可停機車-呀屋火鍋烤串.jpg

開車停車場指引:

您google地圖可以搜尋『Times桃園民有十街停車場』離呀屋步行約290m-5分鐘距離

大有梯田生態公園(民有十街)馬路對面，最近又多了一個(興建中)付費停車場，比times停車場還大很多很多、未來開放後來附近用餐『停車』就更方便啦!

Times桃園民有十街停車場到呀屋路線指引.png

大有梯田生態公園旁-times停車場.jpg

Times桃園民有十街停車場 (繳費~桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋不收現金) 需使用悠遊卡...等行動支付卡繳費

停車費用：

  • 30分鐘/15元。30元/停1小時。當日入場12小時停車費用最高120元

(此價格是2024-4月公告價格)避免未來停車費調整~僅供參考

Times桃園民有十街停車場.jpg

呀屋火鍋、烤串 (鴛鴦鍋吃到飽) 自助吧食材相當新鮮! 現切肉盤區保持的很乾淨、肉質ok不薄切。烤串類~每道都很涮嘴又入味! 下次若揪朋友晚餐再訪我想(我們)應該會主攻烤物美食配柏金克! 串烤、火鍋吃到飽 桃園火鍋吃到飽推薦/竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋

呀屋火鍋烤串吃到飽-首圖.jpg

呀屋火鍋烤串吃到飽-營業時間.jpg

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易牙三杯炒滷味6併.jpg

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老賊壽司首圖.jpg

  

每個人對桃園火鍋吃到飽餐食口味喜好不盡相同。4月食記心得僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠資訊請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫食記分享文嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝按個讚+追蹤；您的按是支持我繼續寫文的動力!起趴趴走找尋下一站美食、景點go

 

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