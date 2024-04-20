桃園火鍋吃到飽推薦/吃火鍋竟然還有串烤吃到飽【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋吃到飽】8種優質原肉現切肉盤無限自取/天使紅蝦、扇貝豐富自助吧食材/飲料/甜點/冰淇淋/霜淇淋無限 吃到爽! 兩款柏克金啤酒也是無限暢飲喔! 呀屋吃到飽價目表/停車資訊/詳細食記

google近700則評論高達4.9星~呀屋又有被火鍋耽誤的美味串烤店之稱!烤串系列好吃又涮嘴!

聚餐/慶生/慶祝節日/母親節/父親節/午晚餐/下班宵夜小酌吃烤串配現拉順口柏克金啤酒

(未成年勿喝酒/飲酒不酒駕/安全有保障)

呀屋火鍋、烤串 ya woo hotpot（精緻鴛鴦火鍋）

電話: 03-325-5585

營業時間:(一~五)11:00~15:00;17:00~23:00

(六日)11:00~23:00(無午休)

地址: 桃園市桃園區大有路446號

粉專: 呀屋火鍋.烤串

呀屋線上預約訂位: 點我

原文網址： 桃園火鍋吃到飽推薦/豐富自助吧食材【呀屋火鍋烤串鴛鴦火鍋吃到飽】竟然還有串烤吃到飽!天使紅蝦/扇貝海鮮肉品自夾自拿吃到爽!柏金克啤酒無限暢飲! 呀屋吃到飽menu

3月某天在新聞看到這家鴛鴦火鍋烤串吃到飽

有客人內用時偷偷打包(3大袋)餐食與未煮肉品(被服務生發現後)竟然只歸還1大袋，另外兩袋仍被饕客偷偷地帶離餐廳(經該區域派出所/網路巡邏時發現此事)主動到餐廳了解因而上了新聞。

才知道! 桃園大有商圈新開一家鴛鴦火鍋吃到飽店啦!

不分午晚餐(吃到飽價格均一價)還可加價升級『烤串』吃到飽

收費方式: 現金/LINE Pay/Union Pay/刷卡

呀屋火鍋/串烤吃到飽消費方式:

4月拍攝/避免未來價格or餐食內容更動!僅供參考

+收 10%清潔服務費!

用餐時間:2小時 (以同行第一位入座時間開始計算)

分成 鴛鴦鍋吃到飽 與+加價升級 鴛鴦火鍋+烤串吃到飽 ( 兩種方案)

同桌 需 點(相同) 吃到飽方案

不分 午餐或晚餐 時段(價格都一樣) 不分時段(價格都一樣)

可單人用餐。這是鴛鴦鍋吃到飽餐廳so(1人用餐)需加收100元鴛鴦湯底費

目前鴛鴦火鍋吃到飽大人特價$699元( 原價799元 )

升級鴛鴦鍋+烤串吃到飽(+79元)$778元

96cm~110cm兒童 $100元

110cm~140cm兒童 $349元

禁止打包(不能打包) 若拿太多吃不完(浪費食物) 每人需另收100元浪費食物費用

用餐環境: 舒適!文青風質感!

桌與桌之間保有間距(用餐)不會有壓迫感

多人聚餐 (下圖)這區約可容納16人

記得提前預約訂位(小包區)一起啖火鍋吃烤串

(下圖) 吃到飽食材、餐食自助區

簡約高雅、燈光明亮、環境乾淨

自助區 蔬菜、海鮮、鍋物配料區~食材超過50種以上!

目前8種精選牛、豬、羊原肉現切肉盤~自助無限享用

(冷藏保鮮) 服務生補肉補的勤! 吃多少拿多少~才能保持最佳涮肉鮮度與口感又不浪費食材喔！

呀屋火鍋湯頭出餐都是『鴛鴦湯底』

若單人用餐也是一次吃兩種湯頭喔!so一人用餐需另收100元湯底費用

若想涮煮多一點肉肉(自己食量又不大)

來吃~吃到飽多揪幾位朋友享食才能一起分享涮好的肉片、吃更多肉品。二訪只約妹妹(烤串太涮嘴)吃太多烤物；後來我們『火鍋肉片』沒有每種都煮一輪(因為已吃不下 )

火鍋湯底『6選2』

今天選胡椒豚骨湯與泰式冬蔭椰奶湯

呀屋火鍋『加湯』都是加各口味高湯

( 不是單純加大骨湯嘿) 可讓客人涮煮鍋物時~從頭到尾每一口都保有濃郁原湯風韻

上週朋友約吃呀屋！初訪不曉得點餐攻略!

只知道這家烤串真的挺好吃的!

會被網友封為『被火鍋耽誤的好吃烤串店』一點也不為過!

我們今天選吃『鴛鴦火鍋+烤串吃到飽』

烤串供餐時段~22:00(止)點餐方式:掃QR Code點餐。

現點現烤! 候餐時間需看您用餐當日現場客潮多寡而定! 每次大約須等候10~20分鐘

二訪小紫來教教喜歡吃串烤朋友們~

如何在餐期內多吃幾輪『烤時蔬與串烤肉品』方式：

入座後點完鍋物湯頭! 服務生會key一張用餐『結束時間』烤串點餐QR Code

有90分鐘可點『烤類餐食』

記得一拿到單子『馬上』先拿手機掃描QR碼點一輪烤物吃(送單後)至少需間隔10分鐘才能再續點，每次可點10樣、每種烤物最多可點5份

目前美味烤串MENU: 鹽烤手羽/檸香手羽/坦都里去骨雞/炙燒豬排/日式碳香骰子牛/炙燒骰子牛/義式海鹽烤時蔬/韓式燒五花肉

肉類烤串一份是1串。炙燒豬排一份有2塊，手羽一份有2支

如果您們4人用餐烤串類別忘了每種至少點4份才能各吃一串嘿!

韓式燒五花肉 (附)包肉生菜+韓式泡菜

韓式烤五花肉~油花肥瘦相間單吃(豬五花肉條)肉質軟中帶Q不會有肥膩感!醃漬的相當入味，不會辣!

生菜包夾韓泡+豬五花 大口往嘴裡塞! 好飽嘴! 脆口多汁、愈嚼愈香

我是雞翅控! 特愛吃烤雞翅美食 1份有2支

呀屋手羽(雞翅)是指二節翅部位!

沒有翅尖與翅腿，直接出最精華的『翅中段』

烤雞翅~還沒吃光看這色澤就讓我吞了數次口水呀!

檸香手羽 皮酥香、肉濕潤又入味微韻帶著爽口檸檬香

鹽烤手羽 雞翅外皮夾帶著黑胡椒粒皮脆肉嫩!! 滋味比夜市賣的X都烤翅好吃。

妹妹直呼...太誇張啦! 沒想到火鍋吃到飽店(加價升級)烤串類餐食滋味竟然不輸烤肉專賣店、味道'甚至比很多夜市烤肉攤賣的烤物還來的好吃。

翅肉不乾不柴口感很啾C

今天~牛肉烤串有兩種口味

炙燒骰子牛 出餐時忘了問服務生是選用牛肉哪個部位？

骰子牛肉~肉質也是肥瘦各半『軟中帶Q』Q軟Q軟。咬食到表面炙燒過恰恰地方有著迷人炙烤香!

下班後如果想小酌+吃串烤吃到飽!

鍋物美食可以少拿少煮一點吃! 多點幾輪串烤一次吃個過癮!

日式炭香骰子牛 肥瘦相間完美比例! 咀嚼到油脂多的地方剛好滋潤了瘦肉部位! 熟度嘟嘟好不乾不硬，兩種烤骰子牛肉都好吃

一訪時點的義式海鹽烤時蔬 2份

平常宅自煮、自煎牛排小紫超愛搭櫛瓜! 灑上義式香料烤櫛瓜、黃紅椒入口有著迷人"義式香料"香

烤蔬菜熟度我喜歡! 不會太硬也不會太軟

吃肉類烤串配一口烤時蔬

坦都里去骨雞肉串 以印度香料醃漬的烤串

雞胸肉串嫩口! 肉質新鮮!

綜合香料mix印度咖哩風味也好好吃!

呀屋的串烤肉品(選項雖不多)但...每款都好吃。果真是被火鍋店耽誤的烤串(無誤)

炙燒豬排 一份有兩塊

原本以為只是平凡的烤豬排

沒想到這帶骨烤豬排竟然也這麼入味又涮嘴!而且厚切豬排肉質不會韌! 口感軟嫩好咬食也不會有(夫夫/台語)柴柴的感覺！表現棒棒

大口吃烤肉 自助吧還有兩款『金車柏克金』現拉啤酒可喝!

自助無限暢飲~免加價!

小酌別忘了約不喝酒朋友一起來(散會載您們回家) 開心聚餐平安歸

如何DIY現拉柏克金(黃金拉格啤酒or德式小麥啤酒)？

(下圖)有完美比例解說圖可看

小叮嚀(要注意): 一開始先注入啤酒『把手』是往前(往字牌方向推拉)

等啤酒快滿杯或達您想飲用的容量時，再將把手(往自己的方向拉)注入泡泡

(上圖)妹妹一開始拉錯方向so先注入泡泡啦(這是錯誤示範嘿)

柏克金(黃金拉格啤酒) MUNICH HELLES 酒精濃度4.9%

優雅麥香、不會苦! 風味飽滿、清新爽口

另一款柏克金(德式小麥啤酒)HEFEWEIZEN 酒精濃度5.1%

自助吧鍋物食材區 不單單只有時蔬與火鍋料

還有滷牛肚與滷大腸、真材實料花枝漿、蝦仁漿及至少10種海味(海鮮)除了白蝦、還有扇貝及天使紅蝦...豐富鍋物

不怕客人吃(任您夾)...等我有空再製作短影片詳細分享食材

主食 白飯/冬粉/韓國拉麵/科學麵/王子麵 您愛哪一種？

許願~希望未來能新增『滷肉燥』吃火鍋若能來一碗『肉燥飯、滷肉飯』幸福捏!

飲品區 口味選擇也很多

(下圖) 呀屋自製手工甜點

兩種冰淇淋品牌~口味加起來10多種

泰式珍奶~吃的到QQ珍珠顆粒

佐醬區 醬油有重口味(黑醬油)與日式(和風醬油)

餐桌上無放菜盤! 拿取自助吧火鍋配料餐食(盤子)放在醬料區下方

親子用餐 有兒童餐碗

妹妹看到6款菇類很嗨! 覺得呀屋的食材超新鮮!

菇類都是選購品質優大size、香菇也是好大朵(菇傘肉飽滿)煮食口感特棒

海鮮種類至少有10種

最近揪小紫來吃朋友說:他們之前來吃還有蟹腳捏!

外食火鍋吃到飽很少看店家直接將『天使紅蝦』放在自助吧讓客人自夾

大部份吃到飽餐廳都是讓客人掃QR碼點食(每次還會限隻數)

沒想到呀屋竟然直接將天使紅蝦放在自助區讓大家自助無限夾煮

白蝦尺寸給的很有誠意! 很大隻

扇貝也是不怕客人吃! 貝肉大顆鮮甜

鮭魚下巴

小花枝

小尖捲 看這外形很像市場賣的澎湖小卷

看起來好像現撈直送？眼睛閃亮亮、口感Q彈非常新鮮!

蛋腸 巨無霸size

火鍋吃到飽很少看到的特殊食材魚花 口感軟中帶Q

回家後科普了一下

這是鱈魚腸(肉食性魚類的幽門盲囊)

外形很獨特！沒吃過可先夾一條煮吃看看

麻辣大腸、麻辣牛肚 很搶手

別擔心夾不到! 服務生補餐補的勤、很有效率

黑毛肚

白毛肚、鴨脆腸

煮麻辣鍋必夾食材! 黑白毛肚~涮煮胡椒豚骨湯也好好吃!

心管

蔬菜類品項10多種

今天終於讓我吃到會除去花椰菜外層(硬皮)花椰菜啦!

外食火鍋10家至少有8家花椰菜都單單分切成一朵朵小朵菜花

(外層較老的菜梗)皮都沒刨除、花椰菜煮熟口感硬硬的(大大影響享食味蕾)若為了吃軟一點點菜梗又會將花椰菜(花)煮過熟。

看到(呀屋)白花菜與青花菜

都有手撕硬梗皮真心覺得老闆很細心、很用心

這些小細節也有注意到!

因為小紫每次宅自煮正餐也都會超龜毛的一朵朵除硬皮(很費時很費工)但煮熟後花椰菜口感真的比沒除硬皮來的好吃很多很多

身為芋頭控! 煮火鍋必加芋仔 芋頭很大塊口感綿密芋香濃郁

水蓮與蘆筍 好吃!

今天點的鴛鴦鍋湯頭口味: 泰式冬蔭椰奶&胡椒豚骨湯

胡椒豚骨湯 乳白色帶膠質豚骨湯裡頭有加中藥材

加熱後有著濃郁藥膳胡椒湯韻(我蠻喜歡這湯頭味道)白胡椒辣感不重、藥膳湯頭溫順

妹妹看到泰式冬蔭椰奶湯 立馬選這款較少看到的火鍋湯頭口味

味道真的很泰式酸酸辣辣(微辣)湯煮滾~香氣更濃郁(超適合煮海鮮類)

先夾一輪時蔬與鍋物 下鍋開煮啦

水蓮與蘆筍脆甜 蘆筍很大根鮮嫩不老

自助吧有豆角和雞蛋

前陣子雞蛋又漲價! 在這裡您可以實現雞蛋自由

無論是將蛋煮成水煮蛋包或取蛋黃拌佐醬 通通任您拿任您吃

日本象印電子鍋煮的白飯 Q香

佐醬區有香菜 怕的人~避而遠之!愛的人狂夾!

那就像吃抹茶類甜點一樣! 妹妹無敵愛(抹茶甜品)我則是超懼怕抹茶味、有時候光聽到抹茶2字就會起雞皮疙瘩

拌佐醬有香菜!我喜歡加一點點香菜提味提香！

海鮮類夾了~ 蛤蜊/小尖捲/小花枝/天使紅蝦/白蝦/扇貝/鮭魚下巴/鯛魚片/多利魚

天使紅蝦很大隻

海鮮類有青! 食材新鮮~免沾醬單吃涮煮泰式冬蔭椰奶湯與胡椒豚骨湯原湯海鮮滋味，吃的到鮮度又帶著高湯特有香氣

餐桌有抽屜 拉開有紙巾、牙韱及濕紙巾

剝完蝦先拿濕紙巾擦手就不用專程走去洗手間洗手喲

我夾了一塊肉較多的鮭魚下巴肉煮食 肉質帶油脂無腥味

ya woo加湯~都是加『點食的湯底口味高湯』且服務生加湯時會用手遮擋避免高湯入鍋過程噴濺到我們, 很細心

蛤蜊 大顆

千萬別將這麼鮮甜蛤仔直接倒入鍋中煮嘿!

每桌都會附一支有孔洞湯杓

建議您蛤蜊用涮煮方式(才能吃到最佳鮮度)

開中大火湯煮滾(將蛤仔)放杓子內，再放入湯裡涮煮(等)蛤蜊開口笑時立馬起杓，每顆蛤仔肉都超飽滿又鮮甜。沙子吐的很乾淨(沒有吃到沙沙感)

8種精選原肉現切肉盤

安格斯雪花牛/美國板腱牛/安格斯霜降牛/安格斯黑牛/紐西蘭小羔羊/台灣梅花豬/台灣豬五花

放在自助區肉品專用冰箱內冷藏保鮮

(吃多少拿多少) 自取好處(可自選喜歡的美美油花肉盤)

不是重組肉!有厚度! 不會薄如紙(品質很可以)

吃飽將相片放群組!有朋友問:好像沒看到雞肉盤？對厚! 好像真的沒有雞肉品項？! 真不好意思~我們外食吃火鍋(有吃牛肉)大都主攻牛肉吃居多所以沒有特別注意到。看menu目前呀屋肉盤(無提供雞肉喔)

方型肉盤 多人用餐一次拿多盤到餐桌時可以疊放(不佔桌面空間)

先拿4盤開煮go

安格斯雪花牛肉

涮6分熟很甜

安格斯黑牛肉 油花美美的

涮煮胡椒豚骨湯 帶著淡淡藥膳香

建議肉片不要涮太熟喔!6~7分熟肉質嫩

紐西蘭小羔羊 我怕羊羶味(煮火鍋很少涮羊肉)

妹妹看到肉品冰箱有寫(原肉切盤)好奇的拿了一盤涮泰式冬蔭椰奶湯

妹說: 小羔羊肉好吃!不羶!厚度嘟嘟好

台灣豬五花

五花肉片微微Q脆感! 不會太肥膩！ 涮熟沾佐(自調)辣味沙茶醬

每種菇類都夾一些(不小心)就滿滿一盤啦!

菇類品質好、非常新鮮又大朵

各口味精燉高湯(原湯)加海鮮、肉品煮食後(湯頭會變濃縮)變鹹

若要加湯(可以請服務生)加白開水稀釋湯頭鹹度或水與高湯各加一半(淡化)鍋內久煮後的湯頭鹹度

麻辣牛肚

麻辣大腸

排骨酥 很大塊

以上三樣可說是自助區必夾『肉食三寶』

尤其是若您有點招牌麻辣湯的話! 可以多夾幾塊牛肚與大腸入鍋煮久一點『麻辣味』更濃更讚

玉米與玉米筍鮮甜

排骨酥帶著淡淡五香粉(古早味)醃漬香氣

呀屋火鍋烤串鴛鴦鍋吃到飽 不分平假日~吃到飽價格均一價

(假日)比較多人用餐! 若您時間允許建議平日來用餐。等待(烤串類美食)時間比較不會等太久

對了~ 自助區的花枝漿與蝦仁漿(必拿)

老闆不怕客人吃! 挖海鮮漿的叭噗杓尺寸很大球(餐食都是無限量供應)so您可以先挖個兩球煮吃

肚肚吃的下~再來續挖(勿一次挖太多球~吃不完會造成浪費喔)

這是我長這麼大~目前為止吃過的『自助式火鍋吃到飽』店家中『蝦仁漿』給蝦量最豪邁最浮誇的一家店

放眼望去滿滿蝦仁。

而且蝦仁漿選用的不是小小隻蝦子，每隻蝦仁都超大隻! 按照我這煮婦平時市場採買自煮食材經驗(若是買秤重丸類)這蝦仁丸單顆至少約需20元(甚至不止)啦!

煮熟的手工蝦丸與花枝丸 真的很大顆

隨便咬一口 就可看到(吃到)蝦仁和花枝塊

(左)手工蝦丸~好鮮! 口口蝦仁鮮滋味

(右)手工花枝丸~ 咬的到很多花枝塊!真材實料Q彈鮮甜

除了兩款現拉柏金克啤酒自助無限喝到爽

不喝酒精飲品也有10多種冷飲、軟性飲料可選擇

義豐古早味冬瓜茶/青森蘋果汁/蜂蜜檸檬/韓式柚子茶

無糖可口可樂/美粒果柳橙綜合果汁/檸檬紅茶/雪碧/可樂

無糖熟香烏龍/黑面菜楊桃汁/蔓越莓果汁/煉糖烏梅汁

熱飲有: 焦糖瑪奇朵咖啡/立頓奶茶/杏仁茶/阿華田

還有烏龍茶/茉莉綠茶/百香果紅茶 3款茶包可現沖泡

每次吃(火鍋吃到飽)大部份餐廳都是在桌上放一個小垃圾桶

(很快就會放滿)垃圾桶也很佔桌面空間

今天看到呀屋火鍋很用心且與眾不同

設計了一個內砍式垃圾桶，剝完蝦子的蝦殼、蛤蜊殼、魚骨、烤串竹韱等垃圾在吃完烤串後直接往『洞裡丟』超方便!

甜點吧 有3款店家自製手作甜品

原味奶酪、雞蛋布丁、杏仁豆腐都好吃!

(看之前gogle評論有其它甜點、今天沒看到)

客人吃完以上3種甜點詢問服務生: 可否單買外帶？客人與小孩吃完都很喜歡！期待(呀屋)帥老闆聽到客人這麼喜歡其手作甜品後...不用等太久(未來)真的能開放讓饕客『預訂』購買外帶!

您吃火鍋時『記得』留一點點胃裝甜點、冰淇淋和霜淇淋

手作原味奶酪 入口軟嫩奶香濃郁甜而不膩!

手作雞蛋布丁 太...嫩口啦! 超濃蛋香、我超喜歡這甜點

手作杏仁豆腐 如果您很喜歡喝杏仁茶! 那麼您絕對要拿一個吃吃

妹妹喜歡喝杏仁茶(興中杏)特有香氣!

直呼這杏仁豆腐味道濃~醇~香

我這懼怕杏仁茶味者則是不敢嚐試!

後來妹妹一直吆喝說: 超好吃! 要小紫淺嘗一口試試

我: (興中杏)杏仁味很重! 口感很特別滑溜中又略帶微微脆口(口感) 若喜歡喝杏仁茶朋友、真的會喜歡! 我...真的不行(會怕杏仁味)

餐後冰品DIY 焦糖奶茶霜淇淋

喜歡吃甜點堂妹雀躍的嚷嚷著『女人無論吃再飽』都有個可以裝下『甜點的胃』稱讚這(焦糖奶茶霜淇淋)很好吃! 一次吃了兩份

我則是對冰淇淋感興趣! meiji冰淇淋有8種口味可選擇~

今天有:葡萄雪酪/藍姆葡萄乾/黑芝麻/濃黑巧克力/藍莓起司/巧克力薄菏/香草/宇治抹茶

聖堤亞冰淇淋 比較少見! 有6種口味。檸檬口味看起來很特別!

我對泰式珍奶冰淇淋最感興趣!

很濃郁的泰奶味，裡面真的有珍珠，波霸珍珠口感QQ

今天不『喝』奶茶! 改用『吃』的

明治芝麻冰淇淋也好吃

明治藍莓起司 酸V酸V~像極了戀愛的感覺

鴛鴦火鍋+79元升級烤串(烤物吃到飽)

入座90分鐘是『烤物』最後加點的時間。

記得視您們當下『胃容量』做最後加點喔! 浪費食物每人會加收100元

(下圖) 一訪朋友揪吃火鍋到店才知吃(呀屋) 4人用餐點的串物美食。

呀屋的燒烤每道都好食(無雷) 推薦大家『吃火鍋加價』做升級

烤串第一輪『點餐時』很難做決擇嗎？(依用餐人數至少都各點一份)就對了!

韓式燒五花肉 附包肉生菜及韓式泡菜! 很涮嘴喔! 不會辣!

店內放了超多(偽植栽)裝飾點綴！落地窗白天將光線折入餐廳內增顯明亮感！木質色系桌椅簡約風設計(清新舒適)

服務生補餐補的勤! 加湯服務也很快速!

自助區時時刻刻做擦拭清理(整潔乾淨) 開幕至今好像已經半年左右？初訪那天我一度以為朋友帶我來剛開幕火鍋店用餐(因為)內用環境潔淨到像剛開的新店一樣捏

桃園大有商圈(住宅區) 騎車可停餐廳前方(附近)機車停車格

(有些格子)需付停車費，有些不用

開車的話! 附近付費停車場較少

我們一訪時是停(大有梯田生態公園)對面Times停車場

開車停車場指引:

您google地圖可以搜尋『Times桃園民有十街停車場』離呀屋步行約290m-5分鐘距離

大有梯田生態公園(民有十街)馬路對面，最近又多了一個(興建中)付費停車場，比times停車場還大很多很多、未來開放後來附近用餐『停車』就更方便啦!

Times桃園民有十街停車場 (繳費~ 不收現金) 需使用悠遊卡...等行動支付卡繳費

停車費用：

30分鐘/15元。30元/停1小時。當日入場12小時停車費用最高120元

(此價格是2024-4月公告價格)避免未來停車費調整~僅供參考

呀屋火鍋、烤串 (鴛鴦鍋吃到飽) 自助吧食材相當新鮮! 現切肉盤區保持的很乾淨、肉質ok不薄切。烤串類~每道都很涮嘴又入味! 下次若揪朋友晚餐再訪我想(我們)應該會主攻烤物美食配柏金克! 串烤、火鍋吃到飽

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