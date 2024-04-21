茶與布朗Tea&Brown ｜不限金額免費加珍珠的手搖飲，四月份自帶環保杯再減10元!

身為咀嚼控要大力推薦這家手搖，就是之前介紹過的【茶與布朗Tea&Brown】，以超Q萌的狗狗為主題特色，無論是茶飲或配料表現都很不錯，最讚的是不限金額可以免費加爆珍珠，四月分更推出環保杯減價優惠，還有夜間滿買百送純茶活動，愛喝手搖的你絕對不能錯過啦!

❤️專屬優惠活動 ❤️(即日起至2024/04/30為止）

地球日限定”猴塞雷環保優惠” : 只要自帶環保杯，就享有飲品減10元的超值優惠！

夜間賞茶活動 : 每天20:30後，購買滿＄100元，就送清爽的「純茶系列」一杯。

（本活動不得使用外送及與其他優惠共同使用)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【茶與布朗Tea&Brown】在全台共有六家門市，這次來到位於台北市信義區的信義店，從捷運站永春站步行即可抵達，看到亮眼的黃色系招牌就是了!



▼【茶與布朗Tea&Brown】嚴選在地好茶新鮮現泡，結合高品質的櫻島家鮮乳製作，而且配料都是每日新鮮熬煮，全品項飲品還可以免費加珍珠，很喜歡它們家的珍珠，QQ彈彈充滿口感!

▼在【茶與布朗Tea&Brown】幸運的話能遇到狗狗店長，剛好這個四月每周日都是寵物日，大家帶著毛小孩來店裡作客消費，和布朗合影念並在IG上發文並標記®茶與布朗官方帳號（teaandbrown.official），

就能獲得限量版的「布朗寵物領巾」！

菜單

飲品介紹

九如檸檬冬瓜💰55元 檸檬多多💰65元

▼夏日解渴的酸甜檸檬系列，嚴選台灣在地九如檸檬，結合順口的古早味冬瓜茶，還有霸氣加入三罐養樂多的檸檬多多，微酸微甜喝起來好對味！

南投紅玉蘋果醋飲 💰70元 莓果紅石榴酢飲 💰75元 九如檸檬梅子醋飲 💰70元 台灣百香果酢飲 💰75元

▼另外跟工研醋聯名的醋飲系列，添加膠原蛋白和膳食纖維等元素，調配出四款不同風味，南投紅玉蘋果醋飲茶香中喝得到蘋果的微甜，台灣百香果酢飲則有著滿滿百香果的顆粒，口感豐富喝起來無負擔！

▼我最喜歡的是這杯莓果紅石榴酢飲，莓果香中伴隨紅石榴風味，每一口都是多重酸度爆擊，酸度最高的九如檸檬梅子醋飲， 選用高雄在地九如檸檬原汁，推薦愛酸的朋友選這款！

飲用心得

可以免費加珍珠的手搖店不少，但只有【茶與布朗Tea&Brown】居然是不限金額，在台北真的是佛心到不行，重點是它們家的珍珠表現很不錯，香甜且軟Q好咬，身為咀嚼控每次都要來一杯，還有四月專屬的多款折價優惠，愛喝手搖的小資族們快收藏起來!

店家資訊

茶與布朗Tea&Brown 北車南陽店

粉絲團 : 茶與布朗Tea&Brown FB

電話 : 02-6623-7076

地址：台北市中正區南陽街13號

營業時間：11:00-22:00

三重店 : 新北市三重區中華路69號

府中店：新北市板橋區重慶路12巷9號

澎湖店：澎湖縣馬公市民福路85號

基隆店：基隆市中正區新豐街265號1樓

長榮店：新北市蘆洲區長榮路87號1樓

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/