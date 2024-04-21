當我踏進臺北植物園的大門時，許多清新的花香迎面而來，彷彿穿越了都市的喧囂，來到一處充滿生機｜寧靜的世界。

臺北植物園這裡擁有豐富多樣性植物種類，親身來訪才發現，這裡的景色遠比想像中更美麗。

📸地點：2024臺北植物園

📧地址：100台北市中正區南海路53號

⏰營業時間：

每天 06:00–20:00

每次必訪荷花池，在綠蔭掩映下，一片片粉色的荷花盛開，如同一幅幅精美的畫作呈現在眼前。

湖面上倒映著荷花倒影，微風拂過湖水波光粼粼，看了舒暢～

漫步在荷花池邊，這裡人們不斷按下相機｜手機快門，紀錄這季節美好一刻。

除了荷花之外，臺北植物園擁有豐富植物生態，有許多四季不同的花卉｜植物可以欣賞，在每一個角落，都有每種植物自己獨特的風采，建議來此遊玩的時候～可以放慢腳步～欣賞這裡獨特的生態體系。

每次來到這邊拍攝，總是會忘記時間的流逝，完全沉浸在大自然的美妙之中。

一眼望去那一池碧水，朵朵荷花盛開的美景，此時此刻這裡充滿著魅力，而在平靜的水面上，映襯出一種古意的寧靜。

賞荷廣場給人以一種悠然自得的感覺，彷彿是與自然親密接觸的絕佳場所，觀望水面上綻放的荷花，在陽光下顯得格外耀眼。

每一朵荷花將整個水域點綴得如詩如畫，像是在一片花海之中，被荷花的美麗給包圍，心～愉悅～

夏日這裡呈現一片繁華景象，當微風吹拂著荷葉，帶來陣陣清涼，我繞著水池逛了一圈，滿目翠綠點綴其間粉紅色系，荷花是如此亮麗繽紛。

一旁歷史博物館，也在陽光的照射下，閃耀著屬於自己大紅光彩，與盛開的荷花相映成趣。

來到這邊的遊客，手上都是拿著相機｜手機，尋找最佳的拍攝角度。

也有人悠哉的坐在椅子上，閱讀｜休息；或是跟我一樣，在水池邊漫步拍攝，在假日的時刻，這裡是一個放鬆的好趣處。

有興趣的朋友，不妨把握時間來此走走，一同來感受荷花的魅力｜自然藝術之美。