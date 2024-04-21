位於台北大屯山系的北投擁有溫泉之鄉的美名，而地熱谷是台灣最早發現的溫泉源頭之一，更是北部享有盛名的旅遊景點。在那個還沒有宜蘭清水地熱的年代，小時候常常到地熱谷煮蛋，熟悉不過的地方卻因為曾經發生燙傷意外，導致禁止民眾接近高溫的水域，這裡是大屯山系水溫最高的溫泉出口，也有人稱它為「地獄谷」，2022年經過景觀再造重新整置，地熱谷公園以全新面貌展現，除了有環湖步道，入口處另設有淨手礦泉湯，園區充滿綠意美化也有煙霧縹緲的意境，現在就跟著我來散散步吧

地熱谷公園 怎麼去 ?

地熱谷公園位在台北市北投區，搭乘大眾交通工具以捷運最為方便，直接抵達淡水線「新北投站」，下車往新北投公園方向直走大約12分鐘即可抵達，開車的朋友建議將車子停在七星公園地下停車場。

沿途景點有新北投車站、凱達格蘭文化館、北投圖書館、溫泉博物館、北投梅庭、北投露天溫泉…等等，也可以安排順遊喔

地熱谷公園 簡介

★地熱谷是北投溫泉的源頭，占地約有3500平方公尺，是大屯山火山群內水溫最高的天然溫泉出口，屬於硫酸鹽氯化物泉，也是全世界唯二的「青磺泉」(另一處則是日本玉川溫泉) 泉水顏色呈現半透明的黃白色、無味，溫度在65~80度C之間，在地人也稱作「鬼湖」或者「磺水頭」，這裡終年熱氣瀰漫、煙霧渺渺，如夢似幻的景色更有「磺泉玉霧」的美稱，在日據時代是台灣八景十二勝之一。

★民國83年自來水處設立起圍欄與賞景涼亭，因水溫過高避免民眾煮食和泡腳而受傷，僅能觀賞地熱溫泉的風光

其實我對地熱谷一點也不陌生，因為從小就在老北投打滾，這附近就是居住、念書、玩樂的成長環境，趁著回娘家的空檔再來懷舊一下，這一回搭乘捷運在新北投站下車後沿著新北投公園散步，一路都有學生時代的甜蜜回憶，走到公園底就是地熱谷的入口，入口處前方還有一排美食小吃，販賣冰品飲料、溫泉蛋、滷味等等。

地熱谷經過重新規劃整治，已經變得跟我學生時代完全不一樣了，門口就是美輪美奐的公園，綠樹遮蔭步道平緩，這裡的開放時間為上午9點到下午5點，每逢周一休園，夏季則會延後到下午6點關園，更棒的是完全免門票喔

淨手礦泉湯

走進入口便會看見一個用石頭鑿成的「淨手礦泉湯」，

而且還是台灣造型的手湯池呢

探訪地熱谷秘境之時，記得先用北投特有的青磺溫泉淨手，浸潤手部肌膚，感受一下溫暖滑順的感覺，也洗去一身的疲憊並且獲得祝福和能量。

青磺溫泉擁有特殊的元素「鐳」，全世界只有台灣的北投和日本玉川才有，屬於非常珍貴的泉質，也是唯一全天然硫氣孔噴發的自然湧泉。PH值在1-2為強酸性，泉色無味、透明中帶綠色。

洗淨雙手之後在漫步前進，首先看見的建築物是地熱谷小舖，販賣一些飲品和紀念商品

新北投附近的景點多，每到假期總是吸引國內外遊客前來，我特別選在平日走走，人潮並不如假日一般眾多，這一天逛得非常悠閒

忘憂小溪

▲這一區是讓遊客休憩的階梯座椅，兩排用花崗岩製成的石板，下方的溝槽就是地熱谷的青磺溫泉水，順勢加熱了石板，冬天如果坐在上面感覺就像三溫暖一樣舒服，在這邊發發呆也不錯



其實早期的地熱谷並沒有圍欄，我們在學生時代的遠足或者親友到北投來玩，一定都是約到這個老景點來煮蛋，記憶裡的地熱谷就是一片開放式白茫茫的溫泉池，中間有狹窄的步道和大石塊鋪著，遊客自由穿梭在石階當中，拿著蛋就蹲在池子旁煮食，當時覺得有趣也不會害怕，但現在回想起來倒是有一點危險，因為溫泉的水溫到達60-80度，其實對皮膚還是會造成傷害的，這樣的環境還真不太適合帶小小孩。如今經過改造之後的地熱谷成了景觀公園，就單純只有觀光欣賞的功能

▼地熱谷溫泉的介紹

環湖步道

地熱谷最新的環湖步道建置得非常平坦好走，也適合推車和輪椅，一圈步道沒有很長，大概20分鐘就可以散步完，可以360度環繞欣賞整個溫泉地熱的景色

園區裡的溫泉水溫蠻高的，走在步道上其實立刻可以感受到那股熱氣，好像是露天的三溫暖，真的就像在做SPA一樣，當然一定得冬天來肯定溫暖舒服，夏天來的話那就會全身爆汗啦 😆

所見之處盡是白煙縹緲，迷濛霧氣在碧綠的湖面散發，就好像山谷中的仙境一般夢幻，仔細看水池裡不時從地底下冒出泡泡，滾滾沸騰著

▲地熱谷青磺泉的介紹

大家可以好好認識一下這裡的特殊景觀

環繞一周細細欣賞地熱谷的每一個角度

靜謐幽美的自然景觀盡收眼底

地熱谷的對面是由木棧道鋪設而成，半遮蔭的步道平緩又輕鬆

當天的天氣非常晴朗，白煙雲霧一下子濃烈一下子又飄散，偶爾瀰漫著湖面時就像是蒙上一層少女的神秘面紗，一陣風吹又揭開面紗，變化之快讓人難以捉摸

女巫石瀑

接近步道終點的角落有一處 女巫石瀑 ，這個景觀好特別，巨大的樹鬚像簾幕似的向下垂掛，不經意仰頭望還挺壯觀，樹鬚好長好長，隨著風搖曳擺動非常漂亮

仔細一看樹鬚的後方還有一個小瀑布，在這裡可以靜靜聆聽潺潺流水的嘩嘩聲，伴隨著不時舞動的樹鬚，有種超級療癒的舒心感

靈湯步道

輕輕漫步小徑，浸沐在山、水、泉、霧當中，

沉澱心靈感受自然的能量，讓你洗淨煩憂退去疲憊

在這裡真的很放鬆耶

地熱谷小鋪

繞行步道一圈之後，離開之前到地熱谷小鋪逛一逛，這裡有輕食、創意商品、和飲料



我在這裡買了咖啡，到戶外座椅歇息，小鋪裡面是沒有座位區的

創意商品種類蠻多的，有興趣的朋友可以參考看看囉

北投地熱谷｜景點資訊

■ 地址 : 台北市北投區中山路30號之10

■ 營業時間 9:00-17:00(免門票)

■ 公休日: 周一

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