最近酸菜魚風潮席捲台灣，不過這家不一樣！是來自漢來美食旗下超人氣品牌的溜溜酸菜魚專賣店，目前只有高雄有店，這家是中北部第一家。

因為集酸、鹹、香於一體的酸菜烹煮出來的魚，不僅口味鮮美酸爽也特別開胃，在高雄很有人氣，還曾經在「網路溫度計」榮獲【2023年全台最熱門酸菜魚】第二名。開幕月推出不少超值活動，但4/12開幕日活動最狂，午餐、晚餐兩個時段限定50組，直接5折半價回饋。

溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店｜交通位置

全台只有四間分店，三間都在高雄！

分別是SOGO店、夢時代與富民店，北部唯一分店在中壢SOGO。

就位於中壢SOGO 8樓

裝潢風格非常吸睛，繽紛可愛又立體

真的不愧是大集團啊！

雖然還在試營運中

已經湧現排隊嚐鮮人潮了。

營業時間：週一到週五 11:30~15:00、17:00~21:00/週六日11:00~21:00

備註：備有兒童餐具、兒童座椅｜服務費10%｜附設停車場（消費滿額抵用）

以童趣可愛的海洋世界主題風格去設計，這麼討喜誰不喜歡。

店內以橘色為主色系，是暖色系，也是好吃的顏色。

每桌都有隔間獨立空間，給了很大的隱密性，讓人用餐心情愉悅。

開幕當日5折優惠

盛大開幕活動：4/12（五)

當天午餐、晚餐兩個時段(各限定50組名額）商品半價優惠！

開幕桃園人活動：4/13 (六) ～4/30 (二) 開幕月雙重活動

◎第一重～身分證字號開頭是「H」點酸菜鍋系列！牛五花/豬五花/特選魚片可三選一。

◎第二重～與溜溜打卡牆合照+線上評論，送飲品乙杯(可口可樂/雪碧/清香無糖綠茶3擇1)，消費滿1,688元再贈”袋去溜溜”環保杯袋乙個(數量有限，贈完為止)。

來美食APP活動活動 4/13 (六) ～4/30 (二)

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◎ 來美食APP活動-樂刮時刻◎

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（以上活動依照現場店家公告為主）

溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店｜MENU

招牌酸菜魚必點，而且單身友善，一個人也能點喔。還有其他川菜料理也都很推薦，畢竟是由專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，獨家秘製配方。

平日套餐看起來很划算欸～

麥茶、小菜無限供應

這也是特色之一，用餐就提供麥茶、小菜無限供應。

小菜會不定時更換，根據季節提供不一樣的小菜料理，讓你每次來吃都有小期待。

來點好喝的！手搖飲單點

雖然有免費熱麥茶可以喝，但總是想來點好喝的嗎？

這裡有提供水果茶、清香無糖綠茶以及最解辣的王老吉涼茶喔！

飲料在50元到70元之間，直接做成手搖飲專用杯裝，喝不完可以直接外帶。

脆皮鮮蝦捲

你以為是煎餃，其實不是喔！這是以春捲皮包裹鮮蝦漿，搭配師傅特殊的包餡手法，從剖面看，可以看到輕薄透亮的酥脆外皮，還有煎的很漂亮的冰花，每口咬下都能吃到滿滿的蝦漿及整隻鮮蝦。

外酥脆嫩軟Q鮮美，喜歡。

椒麻唐揚雞

醃製的雞肉酥炸至金黃色澤，外酥內嫩的唐揚雞搭配川味椒麻香氣，一口咬下是鮮嫩多汁的口感，還有椒麻香氣，但其實沒有很辣，是麻香居多。

魚片蒸土雞蛋

選用土雞蛋加入熬煮高湯攪勻蒸熟，做基底蒸蛋，然後放上特選烏鱧魚片，再淋上特調醬汁，口感軟嫩柔滑，魚片本身也很鮮甜有彈性，特調醬汁偏甜不辣，很適合怕辣的捧由吃。

招牌酸菜魚

嗜辣者還提供加麻加辣服務。

特選雲林農家自種自醃的酸菜再以豬油拌炒帶出酸菜的濃厚香氣，加上小米泡椒、朝天椒以及高粱釀造的6%天然醋，和主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮2小時的高湯，層層工序最後才成就為”酸、麻、香、辣、爽”共冶一鍋的「溜溜」獨門酸菜湯底。

魚片則選用肉質細嫩Q彈、口味鮮美，且營養價值頗高的烏鱧魚，搭配川菜獨有的香麻，特製酸菜的鮮酸滋味。溜溜的酸菜魚口味可以自由調整(不辣/加辣/加麻/免蔥/免蒜)，嗜辣者可加麻加辣；不吃辣可做成不辣的鍋底，讓不吃辣的人也能安心吃，是「湯也可以喝的酸菜魚」！

這個酸菜魚湯頭主要以酸爽帶麻香為主

而我就是需要加麻加辣服務的那個人。

是說油條也給的太多，好爽喔！

而且這油條炸的很酥脆但油膩，給推。

酸菜與牛五花、豬五花給的也不少

滿滿湯底都是料，而且肉片還可以加點喔，愛吃肉的人推薦加爆。

油條吸飽湯汁精華，真的好吃死！

然後酸菜魚湯頭配飯真的超下飯，真的可以多扒幾口。

只能乖乖吃白飯的寶寶，也跟人家開心的狂跳舞。

紅糖軟糍

以麻糬包裹紅豆餡，炸至外酥內軟，但這是麻糬不是年糕，所以口感真的是偏軟，撒上花生粉及紅糖漿，軟綿香甜口感，以甜點來說很有特色。

楊枝甘露

但我個人更喜歡楊枝甘露，加了芒果、西米與柚子肉

酸酸甜甜很爽口，對我來說調味很剛好，飯後來上一碗，剛剛好的滿足。

試營運期間過來，上菜速度很快，而且服務也很到位，料理更是在水準之上，果然不愧是大集團，各方面都有準備好再開幕！這餐我們吃的很滿意，價格也很合理，開幕月還有超多優惠，快來嚐鮮吧。

手機點擊店家APP下載有下載禮或優惠券喔！

立刻下載：https://onelink.to/a5zcyh

溜溜酸菜魚專賣店

地址：桃園市中壢區元化路357號8樓｜地圖

電話專線：03-2805373

營業時間：週一到週五 11:30~15:00、17:00~21:00/週六日11:00~21:00

備註：備有兒童餐具、兒童座椅｜服務費10%｜附設停車場（消費滿額抵用）

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▸Uber Eats外送溜到家：https://reurl.cc/378RDX

▸更多詳請：官網｜FB｜IG

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