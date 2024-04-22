最近酸菜魚風潮席捲台灣，不過這家不一樣！是來自漢來美食旗下超人氣品牌的溜溜酸菜魚專賣店，目前只有高雄有店，這家是中北部第一家。
因為集酸、鹹、香於一體的酸菜烹煮出來的魚，不僅口味鮮美酸爽也特別開胃，在高雄很有人氣，還曾經在「網路溫度計」榮獲【2023年全台最熱門酸菜魚】第二名。開幕月推出不少超值活動，但4/12開幕日活動最狂，午餐、晚餐兩個時段限定50組，直接5折半價回饋。
溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店｜交通位置
全台只有四間分店，三間都在高雄！
分別是SOGO店、夢時代與富民店，北部唯一分店在中壢SOGO。
就位於中壢SOGO 8樓
裝潢風格非常吸睛，繽紛可愛又立體
真的不愧是大集團啊！
雖然還在試營運中
已經湧現排隊嚐鮮人潮了。
營業時間：週一到週五 11:30~15:00、17:00~21:00/週六日11:00~21:00
備註：備有兒童餐具、兒童座椅｜服務費10%｜附設停車場（消費滿額抵用）
以童趣可愛的海洋世界主題風格去設計，這麼討喜誰不喜歡。
店內以橘色為主色系，是暖色系，也是好吃的顏色。
每桌都有隔間獨立空間，給了很大的隱密性，讓人用餐心情愉悅。
開幕當日5折優惠
盛大開幕活動：4/12（五)
當天午餐、晚餐兩個時段(各限定50組名額）商品半價優惠！
開幕桃園人活動：4/13 (六) ～4/30 (二) 開幕月雙重活動
◎第一重～身分證字號開頭是「H」點酸菜鍋系列！牛五花/豬五花/特選魚片可三選一。
◎第二重～與溜溜打卡牆合照+線上評論，送飲品乙杯(可口可樂/雪碧/清香無糖綠茶3擇1)，消費滿1,688元再贈”袋去溜溜”環保杯袋乙個(數量有限，贈完為止)。
來美食APP活動活動 4/13 (六) ～4/30 (二)
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（以上活動依照現場店家公告為主）
溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店｜MENU
招牌酸菜魚必點，而且單身友善，一個人也能點喔。還有其他川菜料理也都很推薦，畢竟是由專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，獨家秘製配方。
平日套餐看起來很划算欸～
麥茶、小菜無限供應
這也是特色之一，用餐就提供麥茶、小菜無限供應。
小菜會不定時更換，根據季節提供不一樣的小菜料理，讓你每次來吃都有小期待。
來點好喝的！手搖飲單點
雖然有免費熱麥茶可以喝，但總是想來點好喝的嗎？
這裡有提供水果茶、清香無糖綠茶以及最解辣的王老吉涼茶喔！
飲料在50元到70元之間，直接做成手搖飲專用杯裝，喝不完可以直接外帶。
脆皮鮮蝦捲
你以為是煎餃，其實不是喔！這是以春捲皮包裹鮮蝦漿，搭配師傅特殊的包餡手法，從剖面看，可以看到輕薄透亮的酥脆外皮，還有煎的很漂亮的冰花，每口咬下都能吃到滿滿的蝦漿及整隻鮮蝦。
外酥脆嫩軟Q鮮美，喜歡。
椒麻唐揚雞
醃製的雞肉酥炸至金黃色澤，外酥內嫩的唐揚雞搭配川味椒麻香氣，一口咬下是鮮嫩多汁的口感，還有椒麻香氣，但其實沒有很辣，是麻香居多。
魚片蒸土雞蛋
選用土雞蛋加入熬煮高湯攪勻蒸熟，做基底蒸蛋，然後放上特選烏鱧魚片，再淋上特調醬汁，口感軟嫩柔滑，魚片本身也很鮮甜有彈性，特調醬汁偏甜不辣，很適合怕辣的捧由吃。
招牌酸菜魚
嗜辣者還提供加麻加辣服務。
特選雲林農家自種自醃的酸菜再以豬油拌炒帶出酸菜的濃厚香氣，加上小米泡椒、朝天椒以及高粱釀造的6%天然醋，和主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮2小時的高湯，層層工序最後才成就為”酸、麻、香、辣、爽”共冶一鍋的「溜溜」獨門酸菜湯底。
魚片則選用肉質細嫩Q彈、口味鮮美，且營養價值頗高的烏鱧魚，搭配川菜獨有的香麻，特製酸菜的鮮酸滋味。溜溜的酸菜魚口味可以自由調整(不辣/加辣/加麻/免蔥/免蒜)，嗜辣者可加麻加辣；不吃辣可做成不辣的鍋底，讓不吃辣的人也能安心吃，是「湯也可以喝的酸菜魚」！
這個酸菜魚湯頭主要以酸爽帶麻香為主
而我就是需要加麻加辣服務的那個人。
是說油條也給的太多，好爽喔！
而且這油條炸的很酥脆但油膩，給推。
酸菜與牛五花、豬五花給的也不少
滿滿湯底都是料，而且肉片還可以加點喔，愛吃肉的人推薦加爆。
油條吸飽湯汁精華，真的好吃死！
然後酸菜魚湯頭配飯真的超下飯，真的可以多扒幾口。
只能乖乖吃白飯的寶寶，也跟人家開心的狂跳舞。
紅糖軟糍
以麻糬包裹紅豆餡，炸至外酥內軟，但這是麻糬不是年糕，所以口感真的是偏軟，撒上花生粉及紅糖漿，軟綿香甜口感，以甜點來說很有特色。
楊枝甘露
但我個人更喜歡楊枝甘露，加了芒果、西米與柚子肉
酸酸甜甜很爽口，對我來說調味很剛好，飯後來上一碗，剛剛好的滿足。
試營運期間過來，上菜速度很快，而且服務也很到位，料理更是在水準之上，果然不愧是大集團，各方面都有準備好再開幕！這餐我們吃的很滿意，價格也很合理，開幕月還有超多優惠，快來嚐鮮吧。
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溜溜酸菜魚專賣店
地址：桃園市中壢區元化路357號8樓｜地圖
電話專線：03-2805373
營業時間：週一到週五 11:30~15:00、17:00~21:00/週六日11:00~21:00
備註：備有兒童餐具、兒童座椅｜服務費10%｜附設停車場（消費滿額抵用）
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