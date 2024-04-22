這間苑裡煎餃可是在地人的最愛，沒有大大的招牌，不是在地朋友帶我來，我還真的不知道，內行在地人都是直接先打電話預訂才不會等太久，現場手工隨手一捏就下鍋，半煎炸到金黃恰恰的酥脆口感真的會讓人上癮，一顆只要6元，想吃幾顆買幾顆，成了我目前心目中第一名的煎餃

苑裡煎餃 在哪？

苑裡煎餃鄰近苑裡市場，在靠近仁愛街的信義路上，台中銀行斜對面，距離苑裡火車站走路大約6分鐘左右，沒有大大的招牌，就一個小攤車，平日來也是要先預訂，不然排隊要等很久，建議11點以前來買，不然很容易撲空，每天賣完就收工嚕！！

現包現煎

煎餃都是現場包，手工的韭菜餡沒有過多調味，每一顆煎餃的形狀真的包的很隨性，感覺餡料都炸出來了，不過也是這樣包煎餃的手速相當快速～

包完後立馬下鍋半煎炸，這個時候就真的要等了～

起鍋可以看到底層的皮都是焦黃色，好吃的關鍵就是這煎餃底部的皮啊！！

看起來很多，不過排隊的人真的是人手都100~300在買的，所以完售的速度也超級快

煎餃

很後悔只有買這些，真的超級好吃，第一次可以把這一整盒幾乎吃完，底層真的像餅乾一樣酥脆，韭菜內餡更是香濃美味又多汁，熱熱吃真的要小心燙口，不過是油鍋煎炸，所以放冷會稍為油些，可以回家再用氣炸鍋炸來吃，依舊很美味唷！！

煎餃一定要淋點辣醬，可以讓整體口感更美味唷！！

內餡真的是滿滿的韭菜香氣，卻不是那種讓人不喜歡的韭菜味，連不愛吃韭菜我的都超愛，就知道有多美味了，簡單的調味就非常美味，一個人吃上一盒也不是問題，只是要小心會燙口，酥脆香濃口感讓人忍不住一顆接一顆，是目前我心目中第一名的煎餃唷！！

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店家/景點資訊

店家名稱：苑裡煎餃

所在地址：358臺灣苗栗縣苑裡鎮仁愛街2-6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 05:30-12:30

店家電話：03-7860639

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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