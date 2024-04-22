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高雄市鹽埕區【高雄】鹽埕區｜阿進切仔麵，七十年老店，新鮮黑白切、清甜肉羹湯

2024-04-22 13:10:08 ✡水晶安蹄✡ 人氣：155
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1279篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鹽埕區

造訪商家：阿進切仔麵
phone07-5211028
place高雄市鹽埕區瀨南街148號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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來到高雄必定到鹽埕區逛逛，隨便小巷一鑽都好多美食，這次吃完大溝頂虱目魚米粉後，隨便走走又看到一家人潮爆多的切仔麵「阿進切仔麵」，生意好到還開到兩個店面，第二天下午趁著人少來吃午餐，味道還真不錯，新鮮黑白切種類太多隨便點，令人意外的是肉羹湯超合胃口！

阿進切仔麵 營業資訊

  • 阿進切仔麵
  • 評分： / 4.2
  • 地址：高雄市鹽埕區瀨南街148號( 地圖 )
  • 電話：07 521 1028
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 09:00 – 20:00,
    星期三: 09:00 – 20:00,
    星期四: 09:00 – 20:00,
    星期五: 09:00 – 20:00,
    星期六: 09:00 – 20:00,
    星期日: 09:00 – 20:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

阿進切仔麵 位置｜環境

用餐時間其實這附近不好停車，就是要一直繞，繞到剛好有人路邊要開走才有機會，前一天繞了大概半小時才有車位，這一天則是停的蠻遠再走過來，阿進切仔麵用餐區分兩邊，過了餐期則是只開放一邊，環境蠻乾淨的，騎樓也可以用餐。

阿進切仔麵 菜單

第一次來麵食一定是必點，總要吃吃看切仔麵到底有多厲害，還有另外還有非常多的黑白切，豬肺、豬舌、軟管、生腸、豬心，種類好多選擇困難呀！

阿進切仔麵 餐點

生腸｜豬牙齦｜豬皮

老實說黑白切沒有基隆的孝三路大腸圈好吃，不過阿進的種類多很多就是了，新鮮度毋庸置疑，不過天梯的口感有點太硬了，沾醬倒是很好吃。

乾麵

油蔥拌麵再加上幾塊豬肉片，油蔥的香氣逼人，麵條的口感很棒，帶有Q度，味道很古早味，看起來簡簡單單但是味道還不錯。

肉羹

比起乾麵來，個人更愛他們家的肉羹，湯頭偏甜，但肉羹的口感很扎實咬起來很Q，加點醋非常好吃，湯頭雖甜但是不是甜死人的那種，完全超合胃口。

反正這幾次在鹽埕區吃到的老店真的沒有一家踩雷，歷史悠久外，口味上也讓人很喜歡，就是餐期人潮超多，來旅遊的話建議必過用餐時段，吃起來比較悠閒點啦！

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