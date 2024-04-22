【新竹竹北】一麵兩吃超滿足！「熊麵製造所」融合台式、日式的特色沾麵你們吃過嗎？套餐小菜、熱湯、飲料都能無限續！另有焢肉飯、牛肩黑肉飯可以選擇！

融合台式、日式的特色沾麵你們吃過嗎？一麵兩吃有夠滿足！新開幕的「熊麵製造所」，每份套餐包含一碗麵、精心調配沾醬、豬三寶或牛三寶、三樣小菜以及能無限續的熱湯及飲料，「熊麵製造所」餐點選擇相當客製化，有1~3種肉品、兩種沾醬、赤湯或白湯可以選擇，日本技術的熟成麵條，麵筋含量較高，口感滑順又彈牙，放入特調沾醬就是冰涼濃郁的日式沾麵，放入熱湯就像是台式拉麵，同時享受兩種不同的滋味！另外不想吃麵，「熊麵製造所」也有古早味的焢肉飯、牛肩黑肉飯可以選擇。

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「熊麵製造所」於今年一月時才開幕，店就位在文義街與文田街的轉角店面處，隔壁一條街就是餐廳林立的光明一路。

開車族可以停在店門口的專屬車位，約有七個專屬車位，也可以停在仁愛國中周圍的路邊收費停車格，停車可以說是相當方便。

獨棟式兩層樓的「熊麵製造所」，整間店以簡約日式木質風格打造，讓你有不一樣的日式氛圍用餐體驗，整體用餐空間也相當寬敞舒適。

掛畫還有富士山！讓你一秒到日本～

開店半小時後，內用瞬間座無虛席！而且那天是平日，可見沾麵很受竹北人的歡迎！

二樓還有熊麵打卡牆可以拍照～

▲熊麵製造所菜單價格

「熊麵製造所」點餐走客製化路線，熱湯、沾醬都能選擇辣或不辣，肉品也能選擇份量，有一寶、二寶、三寶三種價位之分，很推薦點三寶，加價$90元就能吃到三種肉品、三倍肉量，真的超滿足！

🔺赤牛湯三寶 $390 (板腱牛、牛筋、牛腱)

🔺豚白湯三寶 $380 (梅花豬、豚小排、焢肉)

🔺Kuma焢肉飯 $260

🔺牛肩黑肉飯 $220

套餐皆附小菜、湯品、飲料，湯品、飲料皆可無限暢飲。

重口味者，推薦你「赤牛湯三寶」搭配濃沾醬，看起來真的有夠誘人！

牛肉部分，牛筋給的超大一條，軟Q又入味，滿滿膠質感，令人愛不釋口，大片厚切牛腱也燉煮至軟嫩，板腱牛則是略帶口感的牛肉片，搭配赤牛湯也很對味。

不得不說，這熟成麵條真的很厲害！麵筋含量較高，口感更彈牙，以日本煮麵技法，燙熟後再用冷水沖過，更Q勁、更吸附湯頭，可以沾醬享用，也能浸泡在熱湯裡享用，一麵兩吃好滿足，每碗麵條皆附蘆筍、玉米筍及雞蛋。

濃沾醬吃起來像是日式擔擔麵的味道，辣豆瓣味噌香氣四溢，整個鹹香涮嘴！也能像吃拉麵一樣，加點一碗白飯拌進去享用，讓人回味無窮，飽足更夠！

喝上一口赤牛湯，香麻夠味帶有中藥香氣，加入麵條就是碗牛肉麵。

想吃清爽一點，可以試試熊麵製造所的「豚白湯三寶」搭配和風沾醬，給不吃牛的朋友一個很好的選擇～

小菜部分，有小黃瓜、韓式泡菜、滷花生，皆是店家自己製作的，整體調味都還不錯。

豚白湯味道相當清爽無負擔，清甜宜人的湯頭，不禁讓你一口接一口。和風沾醬鹹甜適中，帶有淡淡的果香滋味，沾上麵條，完全符合夏天的清涼口感。

豬肉部分，有梅花豬、豚小排、焢肉，裡頭最喜歡豚小排，輕輕咬一下就骨肉分離，非常軟嫩，焢肉色澤相當誘人，吃起來鹹香又入味，梅花豬肉片搭配湯頭更加美味。

搭配和風沾醬的沾麵我個人蠻喜歡的，口味上更清爽無負擔感，鹹度適中，非常適合夏天。

不想吃麵，「熊麵製造所」也有誘人食慾的「Kuma焢肉飯」可以選擇，光看就覺得很入味好吃！

味道上會讓我想起阿嬤的手藝，是客家焢肉的滋味，肉質肥瘦適中，底部有淋上焢肉醬汁，吃之前記得攪拌再享用，整體帶有微微膠質感，整個超下飯！一旁一樣有蘆筍、玉米筍以及雞蛋作為配菜，還附一碗熱湯及小菜。

「牛肩黑肉飯」屬於瘦肉較多的牛滷肉飯，還有多淋上一匙和風醬汁，吃起來更有層次感。

飲料部分有七種選擇，有糖、無糖通通有，還能無限續。

竹北今年才新開幕的「熊麵製造所」，讓你點一份「赤牛湯三寶」就能吃到台式牛肉麵以及日式沾麵的兩種不同口味，很喜歡Q軟又入味的牛筋，整條的膠原蛋白，兼具美味及美容，最念念不忘絕對是日本技術的熟成麵條，口感真的超彈牙。在日本，沾麵也是屬於拉麵的一種，而「熊麵製造所」融合了台式與日式的風味，帶給你全新味蕾體驗，想在新竹地區吃到日式沾麵嗎？就來「熊麵製造所」吧！