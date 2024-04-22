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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣冬山鄉廣興農場 鴨母寮豬哥窟》宜蘭親子農場摸蜆兼洗褲、農村焢土窯、發光燈泡生態瓶、動物餵食、湧泉烤魚餐廳

宜蘭縣冬山鄉廣興農場 鴨母寮豬哥窟》宜蘭親子農場摸蜆兼洗褲、農村焢土窯、發光燈泡生態瓶、動物餵食、湧泉烤魚餐廳

2024-04-22 13:30:06 紫色微笑 人氣：108
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紫色微笑

發表篇數：1412篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉


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廣興農場 鴨母寮豬哥窟門票3～12歲100元、12歲以上200元，可折抵場內消費，也有團體半日、一日遊套裝行程。這裡能體驗有趣的DIY活動，如摸蜆兼洗褲、農村焢土窯、發光燈泡生態瓶、彩繪-陶瓷豬、傳統美食DIY。這裡有天然湧泉，也是個充滿台灣古早味的農村景象的好地方，田園野趣好所在，也可以看到許多可愛的小動物，真有趣！

廣興農場 景點資訊

  • 地址：269宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號
  • 電話：03-9513236 | 03-9615236
  • 營業時間：9:00~ 18:00週三公休

廣興農場 交通停車

廣興農場 門票DIY

  1. 摸蜆兼洗褲:$200元/小時
  2. 農村焢土窯:$850-950元/窯
  3. 發光燈泡生態瓶:$690元/一組為3人份
  4. 彩繪系列-陶瓷豬:$200元／隻
  5. 傳統美食DIY-地瓜湯圓:$540元／一組為3人份

廣興農場 空間環境


場區不小，有很多充滿童趣的好地方可以玩

對於久居都市的都市人，可是很有魅力的哦

可以按照路線逛，也可以亂亂逛，反正不會迷路

廣興農場位於冬山鄉，靠近羅東運動公園附近

這裏又稱鴨母寮、豬哥窟


一進入口後就是櫃台

門口的豬形立牌~~感謝二位不計形象的演出啊

 

這一區有古早的鴨母寮，用稻草蓋的

真的就是昔日河畔養鴨人家的臨時住所，現代人一定很少見吧


裏面有古時候灶腳的復刻版

以前這是磨米漿用來做粿的石磨，可以自己動手來磨

餐廳休息區



餐廳裏蒐集古代的俗諺，滿有趣的

小孩子餵魚好開心

生態動物區


這一帶其實都有地底的天然湧泉，所以水池清澈，很適合養魚，池裏的魚都清晰可見

小朋也來找豬豬

~~~~這是我們愛玩的遊戲~~疊羅漢啦


這一帶的水生動植物的展示區，水族箱裏可以看到各種生態

還能玩泡泡遊戲呢!

廣興農場 DIY活動

農村焢土窯

 
來這裏主要是參加控窯的活動


一大群人一起玩樂還滿有趣的

親子同樂真有趣

這特色是種田裏的黏土哦



先將土塊燒紅後

將食物丟進裏面


再將沙土掩埋，等待熟透就大功告成
有地方可以遮風避雨躲太陽，也算是不錯

摸蜆兼洗褲


這裡有天然湧泉，養了很多硯

當然會有熱門的活動，就是摸硯仔兼洗褲

還有水中溜滑梯小孩可以玩水


此照片來自廣興農場 鴨母寮豬哥窟官網

不但可以划竹筏、順便玩水，真的是太開心了

廣興農場 心得評價

廣興農場 鴨母寮豬哥窟是個充滿台灣古早味的農村景象的好地方，來到這裏可以體驗有趣的DIY活動，也可以看到許多可愛的小動物，場地也夠大適合大型團体，難怪一直深受大朋友小朋友的喜歡

廣興農場 附近景點美食

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