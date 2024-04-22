「酒香不怕巷子深，魚鮮不怕少饕客。」

甫於 2023 年 12 月開幕的「八串八 燒肉」，雖然隱身在小小的萬安街，但憑藉著料鮮味美，已漸漸闖出名聲，成為內行饕客珍藏的口袋名單。喜愛串燒的我，在同好朋友的大力推薦下，忍不住美食的誘惑，聞香而來！

「八串八 燒肉」位於狹窄的萬安街，又沒有大型招牌，很容易走過卻又錯過。建議大家若是開車前來，最好將車停在附近的停車場，再走路進來，比較方便。

本業是室內裝修的老闆，親手打造「八串八 燒肉」，以柔和的燈光，簡單俐落的風格，營造輕鬆自在的氛圍。座位以六人大桌為主，緣於老闆愛交朋友的個性，打造一間可以讓朋友們饗食暢飲的居酒屋正是他的夢想。店內當然也有雙人座、4 人座，只要是燒肉的同好，不管人數多寡都歡迎光臨。若是你喜歡自斟自酌獨享自我時光，靠牆的長條型座位區，正是為你打造。

酒水一向是居酒屋營利的重要來源，所以幾乎都沒有茶水供應，「八串八 燒肉」的老闆卻不作此想，在長條桌角落設置免費檸檬水，供來客自由取用，相當佛心。來此用餐光是省下飲料費，就可以多點幾道串燒，更何況這裡還不收服務費，難怪消費過的饕友們都一致推崇，「八串八 燒肉」的 C/P 值應該是新莊第一。

我特別注意到牆上的拍立得照片，原來是老闆的暖心之作，只要與親朋好友來店歡慶生日，都可得到歡聚合照一張，讓你永誌人生難得的快樂時光。

「酒肉朋友」不一定是貶抑詞，因為「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。」酒是情感的催化劑，有肉有酒，歡樂加倍，只要控制好酒量，淺嘗微醺是人生一大享受。「八串八 燒肉」是居酒屋，酒櫃裡當然少不了美酒；不過，畢竟不是以賣酒為主的酒吧，沒有滿坑滿谷的酒種，但想以酒佐餐，卻是綽綽有餘。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

有型有款的鐵件櫃台，在日式風格中注入現代簡約風。櫃台的後面是廚房，不聞一絲煙味飄出，可見排煙設計相當用心。來店用餐，除了齒頰餘香，不會帶走絲毫異味。

常常光顧居酒屋的老饕都知道，點餐之前最要緊的不是先看菜單，而是先找小黑板，因為每日限量的隱藏版好料都在上面。櫃台後的小黑板，上面的菜色都是老闆起早摸黑，親自到基隆崁仔頂魚市搶購的尚青海鮮，來晚了可就吃不到了。

從外表看，「八串八 燒肉」店面不大，沒想到竟然還有一個地下室！兩張大桌，足以輕鬆容納 20 人，公司行號平日辦個燒肉趴，聯繫感情、提升士氣；或者年終吃尾牙、犒賞員工皆宜；若想辦個同學會，或是家族聚餐也沒問題。提醒大家！秘密基地只有一個，僧多粥少，有需要記得提早打電話預訂。

視線回到桌上的調味料，玫瑰鹽、青海苔粉、特製椒鹽粉、辣椒粉、醬油，任君取用。事實上，我們只在吃生魚片的時候，動用少許醬油，因為廚師的調味，對習慣清淡飲食的我們來說，已經非常夠味。

常備菜單品項不少，超過 70 道，涵蓋＂串燒、手捲、刺身、壽司、炸物、烤物、定食、湯＂，最便宜的串燒兩串只要 88 元，最貴的終極海鮮刺身也只要 688 元，價位與同類餐廳相較，非常平易近人。

酒單包括中、日、韓系酒品，以及洋酒；從無酒精氣泡果汁，到威士忌烈酒任君選擇。不過，老話重提：喝酒助興，可以！但要適可而止，才是有品味的酒國真英雄。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

老闆好客又健談，見我們看著菜單舉棋不定，立刻過來關心。沒想到一番攀談之後，竟發現我們是台南同鄉，他鄉遇故知，人生一大樂事，當浮一大白！不過，我開車，不喝酒。老闆建議老婆可以試試台灣本土的「漾」乳酸水果氣泡酒，有百香果和葡萄兩種口味，3.5% 的低酒精濃度，結合台灣優良水果、乳酸口味和綿密氣泡，三種口感完美融合，單喝很 Chill ，搭配任何食物都很適合。

台南人的豪爽不是說假的，話既投機心情爽，老闆立刻送我們一道菜單上沒有、小黑板也沒有的「醬漬鮮蚵」。聽說這是熟客專屬，不走正常的畫單點菜方式，而是告知預算，請老闆自由發揮的隱藏版無菜單料理之一。

將每日產地直送的東石鮮蚵，稍微汆燙一下，去除生味、保留鮮味，搭配大量生洋蔥、少許青蔥，再以紅辣椒絲點綴。

食用之前，倒入主廚特製醬汁，輕輕拌勻即可享用。

東石鮮蚵名聞遐邇，飽滿的爆漿口感，難怪能引饕客趨之若鶩。微嗆的生洋蔥，更加突顯鮮蚵的＂鮮＂甜滋味，帶點酸甜的醬汁，有回甘效果，讓鮮味的餘韻更加綿長。

海陸可頌 NT.128元

鮭魚卵、干貝、和牛、可頌，都不是陌生的食材，但是把它們組合在一起，可就是別出心裁。剝開的可頌，塞滿清脆的高麗菜絲，放上一片和牛、兩個干貝，最後灑上一匙鮭魚卵，這道菜光看就令人垂涎三尺。

海陸珍饈組合的效果，究竟如何？大口咬下就知道。

干貝的鮮味是海鮮之最，和牛的油脂是肉類之最，鮭魚卵則是化龍點睛的神物。一口咬下，慢慢咀嚼，鮭魚卵炸出的鹹香汁液，融合干貝的鮮味、和牛的油脂、高麗菜絲的脆甜和可頌的香鬆口感，層層堆疊的美味，吃過就不會忘記。

串燒杏鮑菇 NT.88元

尺寸驚人的杏鮑菇，畫出細細的菱格紋，表面烤出漂亮的金黃色澤，再灑上特調蔥椒鹽和白芝麻提香。

肥厚的杏鮑菇，皮焦肉嫩，未入口先聞香。入口後的口感帶點 Q 韌，有咬勁卻又不失鮮嫩，滋味迷人。

串燒牛包蝦 NT.158元

這是一道功夫料理，用牛肉包裹鮮蝦串燒，以特調私房醬汁燒烤，醬香四溢。

油脂有增強鮮味的效果，所以燒烤牛肉和鮮蝦堪稱黃金組合；南部口味的醬汁，甜味明顯，醬香濃郁，喜歡重口味的朋友，千萬不要錯過！

串燒豆皮 NT.88元

豆皮是一種神奇的東西，煮火鍋很好吃，燒烤也少不了它，只是兩者美味的重點不一樣，前者重軟嫩，後者重酥脆。

但要把豆皮烤到酥脆，會讓水分蒸發，如果控制得不好，甚至會利到刮嘴。還好這串串燒豆皮不會，表面酥香至極，咬起來「卡滋！卡滋！」的響，裡面卻仍保持一定的溼潤度，不會難以下嚥，這就是功夫。加了蔥花和芝麻，咀嚼時和著麵香，讓我不自覺一塊接一塊，吃到盤底朝天。

午魚一夜干 NT.358元

從崁仔頂魚市挑選午仔魚，到製作一夜干，老闆全程親力親為，不假他人。據說不辭辛勞的原因，就是為了顧全食材的衛生，親自掌控食材處理的每一個環節，給顧客最好的品質。

好的食材，也要搭配好的烤功，才能相得益彰。主廚功力不俗，兩面烤得焦香撲鼻，色澤均勻，油光隱隱，勾人食慾。

我最愛魚皮，香酥可口，膠質滿滿；也愛魚肉，細緻香嫩，油脂豐厚清甜，而且刺少肉多，不必費心挑刺。吃幾口原味，再擠點檸檬汁，更添清新口感，每一口都是味蕾的享受。

明太子山藥 NT.158元

半月形山藥，塗上厚厚一層明太子醬，燒烤後再以高溫噴槍炙燒，逼出撲鼻香氣，灑上芝麻、蔥鹽增加香味層次。

明太子也是百搭食材，炙燒後的香氣凡人難擋，鹹香的口感和爆破時的刺激，都能增加食用的樂趣。搭配鬆軟綿密的山藥，軟綿香滑，滿口生香，既好吃又有飽足感，是吃燒烤不能不點的好物。

蒲燒鰻魚 NT.388元

老闆想方設法從鰻魚大王拿到的極品鮮鰻，以日式蒲燒手法料理，淋上南部口味特調醬汁，烤出油亮光澤，一出場就令我眼睛為之一亮，賣相誘人之極！

蒲燒鰻魚尺寸驚人，幾達 20 公分長，最厚處超過 2 公分。這麼的份量，竟然賣不到四百元，簡直便宜得不可思議！更讓我驚豔的是鰻魚的口感，肉質比印象中任何一家餐廳更加軟嫩細緻，就連細刺都處理得微不可感。難怪老闆敢誇口，這是一道 8 歲到 80 歲，都適合吃的絕品美味。

鰻魚肉質豐腴肥美，魚皮也非常美味，油滋滋的口感，Q 彈帶勁，和著濃郁的醬汁一起咀嚼，鮮美回甘，值得細細品味。唯一的缺點是口味稍重，這時如果來一碗白飯，就是完美搭配，連鰻魚飯專賣店也相形見絀。

丁骨牛小排 NT.288元

丁骨牛小排，一份五塊，不是只有小小骨邊肉，還帶著一大塊半筋半肉。油滋滋的丁骨牛小排，熱騰騰的上桌，香得讓我止不住口水。

丁骨牛小排分量十足，一開始我想用筷子夾，後來發現太重了，用手拿比較實際。其實丁骨牛小排就應該直接拿起來啃比較對味，先是粗獷的咬下連筋帶肉的那一大塊，享受緊實帶著嚼勁的口感，最後再吃骨邊肉。骨邊肉記得要細細啃、慢慢吃，再小的一絲肉都不要放過，最後再吮指回味，這才過癮！

終極海鮮刺身 NT.688元

到居酒屋吃海鮮刺身？乍聽之下，誰都會覺得有點不可思議，但是饕友們卻一致推薦非吃不可，既然眾口鑠金，我們沒有理由錯過。

「終極海鮮刺身」甫一上桌，就令我驚豔不已，果然不愧「終極」之名！滿滿一大碗，裡面有鮭魚、鮪魚、旗魚、比目魚、海膽、干貝、天使紅蝦、淡菜、鮭魚卵，九種海鮮滿到都快炸出來了，賣相超級澎派！以這樣豐盛的食材，對比於價格，這碗「終極海鮮刺身」 C/P 值之高，在雙北地區應該很難找到對手。

「八串八 燒肉」主廚似乎對鮭魚情有獨鍾，除了鮭魚刺身，連皮帶肉的鮭魚，分別用了炙燒、焦糖炙燒、明太子炙燒三種手法料理。一種鮭魚，四種口感，豪華鮭魚宴一碗吃盡，鮭魚控還不趕快來朝聖！

鮭魚迷人之處在於獨特的香氣和鮮甜的油脂，但是要吃到品質好的鮭魚並不容易。一般 BUFFET 用的鮭魚生魚片，表面黯淡無光，口感不是過於軟爛，就是筋膜明顯難以下嚥。「八串八 燒肉」的鮭魚，從肉色和光澤就可以看出新鮮，無疑是我近年來吃過最好的品質。

鮭魚油脂豐富，非常適合炙燒，高溫烘烤後，油香四溢。將鮭魚簡單炙燒，嚐起來肉質軟嫩，魚皮 Q 彈，焦香味在口鼻之間迴繞，口感迷人！

結合明太子的鹹香滋味和鮭魚的天然油脂，超人氣明太子灸燒鮭魚，吃起來幸福滿滿；焦糖灸燒鮭魚，鹹甜滋味的配合，輕易擄獲老婆的心，害我連一口都吃不到。這兩種口味是小朋友和女性朋友的最愛，怎麼吃都不會膩。

比目魚鰭邊肉我非常喜歡，肉質極軟嫩，油脂順滑，灸燒至半生半熟，入口即化，獨特的風味和口感，叫人難忘。

以往吃過的灸燒干貝，通常都是整顆直接灸燒，頂多用刀在上面劃幾道淺紋，第一次看到刀切如此深的作法。也許你會有跟我一樣的疑問：刀切這麼深，會不會導致炙燒時水分蒸發過多，影響口感呢？

實際吃過之後，證明我多慮了，這干貝不僅不難吃，口感之佳更讓我耳目一新！一般灸燒干貝，炙燒受熱的部分只有表面，所以的口感表示好像有一條看不見的線，內外生、熟涇渭分明。但是，這個炙燒干貝不一樣，因為菱格紋切得夠深，炙燒時火舌可以深入裡層，所以干貝內外的熟度，呈現漸進式的連續變化，口感層次之豐富，前所未嚐，好吃得出乎意料之外！

鮭魚刺身廣受大眾喜愛，但要吃到好吃的並不容易，因為品質不佳的鮭魚，常有惱人的筋膜。這塊鮭魚無疑是上品，吃起來軟嫩異常，牙齒一劃即過，完全不用費力咀嚼。豐富且均勻的油花，柔滑清爽，甘甜無比。

色澤橙黃，味道濃郁的日本海膽，入口便有濃濃的海味，微鹹的口味，口感綿滑， 一點怪腥味也沒有。我對腥味特別敏感，難得吃到滿意的海膽，可惜分量不多，感覺意猶未盡。

主廚用料真的不手軟，鮪魚切得極厚，一次給大三塊，視覺效果滿分，令人食指大動。

鮪魚刺身是許多美食饕客最愛吃的生魚片，因為咀嚼時在口腔中釋放出的豐富海洋風味，令人不得不為之痴迷！我最愛鮪魚特殊的軟黏口感，獨具的滋味，耐人尋味。

旗魚刺身的口感也很討喜，比起鮪魚結實，淡粉色的魚肉鮮甜脆口，略帶嚼勁，吃得出新鮮。

天使紅蝦的口感最讓我驚訝，沒有尋常的軟爛黏糊， Q 彈得超乎想像！老婆也驚呼：「這隻天使紅蝦好好吃啊！」如此鮮美有彈性的天使紅蝦刺身，已經顛覆我的既定印象。

誠心建議，若是你的預算許可，「終極海鮮刺身」一定要點下去；若是覺得「終極海鮮刺身」分量太多，也可以單點一隻天使紅蝦，只要 98 元，保證讓你有相見恨晚的感覺。

主廚很有心，天使紅蝦的蝦頭另以炙燒手法料理，一點食材也不浪費。

掰開蝦頭硬殼，裡面是滿滿的蝦膏，香味濃郁，口感超級鮮甜，這可是懂吃老饕的最愛，我當然一點也不會放過。

淡菜含有多種對人體有益的營養素，有「海底威爾剛」的別稱。只要新鮮，汆燙就很美味，淋上五味醬，酸酸甜甜的滋味，叫人欲罷不能！

有人說，想知道一家店衛不衛生，看店員敢不敢吃自家的東西就知道；我卻覺得，看老闆敢不敢吃自家師傅做的餐點更正確，因為食材新不新鮮、餐點衛不衛生，沒有人比老闆更清楚。我們用餐當日，巧遇老闆帶著妻女也來店用餐，看著他們一家人津津有味的吃著自家的餐點，這就是食安的最有力證明！

「八串八 燒肉」環境舒適，食材新鮮，料理手法風格獨具，用料大方，而且不收服務費，不管是口味或是 C/P 值都是一時之選！喜歡燒肉的朋友，平價串燒會讓你吃得大呼過癮；喜歡刺身的朋友更不可錯過，因為你會驚喜地發現，這裡的海鮮刺身質量之佳，絕對不輸任何一家高級日料店。

八串八 燒肉

店址：新北市新莊區萬安街34號

電話：02-2205-8383

營業時間：17:00~24:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100094547226415





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