うのまち珈琲店本店在岡山宇野，目前在日本有6家分店，在岡山市區、廣島、澀谷、鎌倉、奈良都有分店。這次來宇野剛好遇上雨天，原定跳島行程縮短，而來到了這家有著許多書籍的文青風格咖啡館。

烤布蕾水果百匯讓人驚艷，顏值高又好吃。如果你也是甜點控，有機會到岡山宇野旅行，不防收進美食清單吧！

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藏身市區百貨公司內，書香滿溢

岡山宇野的うのまち珈琲店（唸法：UNOMACHI）位在岡山宇野的「MERCA」購物中心內。這棟建築物不只是購物中心，在和咖啡館同層樓的一角，還是玉野市立圖書館，很特別。

有別於外頭商場的氛圍，一踏進うのまち珈琲店，迎面而來的是寬闊舒適的環境、牆上的小型藝術畫展、以及各式書籍陳列，讓人感到放鬆。

咖啡館內空間大且舒適

這個黑板畫讓人有著悠閒輕鬆的感受

咖啡店裡各處都可以看到滿滿書籍的書架

高人氣烤布蕾水果百匯，好看又好吃

店家門口張貼著「草莓烤布蕾百匯」的海報，慕名而來，直接就點了一份。這份甜點必須要搭配一杯飲品，有點類似套餐甜點的概念。

「烤布蕾百匯」的水果會因季節而更換，4月初正值草莓季，剛好搭上了草莓系列的甜點。

好喜歡這款甜點的杯子設計，把店名和書籤圖樣結合，再搭上兩隻海鷗，很可愛。

而「草莓烤布蕾百匯」本身除了極美好拍，口感上的細緻和豐富的層次感，也很讓人驚豔。

首先是最上層的烤布蕾脆口綿密，搭配香甜的草莓完全得分。接著往下挖，是充滿奶香的奶酪，入口即化。然後是香草冰淇淋，香氣稍微被奶酪搶去，不過冰沙的口感很快成了這一輪的主角，配著杯壁上的草莓非常合拍！最後來到了底層的草莓果漿，用酸甜的水果香氣和著口中的香甜，完美收尾這份層次豐富的味覺饗宴！