貳黑鍋｜全台首創百元平價炸蛋小火鍋，懶人免出門外送在家就能吃!



愛吃火鍋的你要注意這家!近期在網路爆紅的【貳黑鍋】，主打全台首創的炸蛋小火鍋，最低只要148百元價就能吃到，酥脆的炸蛋浸泡在湯裡，吸附滿滿湯汁後口感一絕，是前所未見的創意新吃法，最讚的是提供外送服務，就算夏天太熱也不用出門，在家吹著冷氣也能吃美味火鍋!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼起家於彰化員林的【貳黑鍋】，近期在東區精武路開設雲端門市，只要在外送平台(foodpanda 、uber eats)，就可以選擇自取或是送到家，門口有電鈴按下即可告知要取餐，過程超級方便省了不少時間。

▼【貳黑鍋】的火鍋都是每鍋現點現煮，以店家獨門秘製的高湯調配熬煮，可以吃到熱騰騰的濃郁風味，料理環境更是乾淨衛生有保障，讓大家能夠安心大口享用。

▼【貳黑鍋】每份火鍋均附上冬粉以及白飯雙主餐，滿滿的配料吃完超有飽足感，還有店家特製的沙茶醬，喜歡重口味的朋友不能錯過，另外炸蛋也可以備註選擇另外裝袋!

菜單

餐點介紹

奶濃香 💰188元

▼榮登我最喜歡的奶濃香，湯頭濃郁充滿自然奶香，不會有假假奶粉味，好喝到直接把整碗都喝光光，還有多到快滿出來的火鍋底料，吃得到米血、貢丸、豆皮、火鍋料、冬粉、金針菇、蔬菜和炸蛋等，多達十多款配料讓人大滿足!

韓式泡菜💰178元

▼很適合夏天吃的韓式泡菜，酸酸辣辣非常開胃，湯頭清爽不死鹹，最愛把炸蛋浸泡在火鍋湯裡，吸附滿滿湯汁後更過癮!

秘製麻辣💰178元

▼愛吃辣的話別錯過秘製麻辣，一開蓋麻辣香瞬間撲鼻而來，辣得很帶勁讓人停不下來，湯頭溫潤不刺激，喝起來是很舒服的類型，也推薦可以加上自製沙茶醬味道更有層次。

▼肉品則有豚肉、美國牛五花、巴拉圭牛的選擇，不吃肉的也可以換成蔬菜!

用餐心得

平常就很愛叫小火鍋當晚餐的我，發現這家【貳黑鍋】用料真的有在霸氣，隨便撈都是滿滿的食材，更霸氣提供米粉和白飯雙主餐，還有創意吃法炸蛋可以搭配，吃完簡直讓人飽到天靈蓋，是吃過CP值很高的優質小火鍋!

店家資訊

貳黑鍋（炸蛋小火鍋) 台中精武東雲端店

粉絲團 : 貳黑鍋 IG

地址：台中市東區精武東路150巷5號

外送平台+現場購買：彰化員林/台中東海

外送平台：彰化溪湖/台中精武東/台南新市

配合foodpanda 、uber eats平台外送

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/