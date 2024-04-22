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最近高雄的天氣又開始炎熱了起來，除了睡覺的時候需要開冷氣以外，走在路上那席捲而來的熱浪，讓人不禁想要來一杯清涼的飲料，今天就要來推薦一間，前一陣子在新崛江裡發現了一間檸檬茶專賣店，主要提供各種酸甜清涼的檸檬系列飲品，正是現在炎炎夏日解渴消暑的必備良品喔～
環境位置
小森檸爆打檸檬茶就位於新崛江商圈裡的文橫二路上
可以自行騎車前往，或是搭乘捷運到中央公園站 2號出口步行約 6分鐘左右就可以到達
店面的兩旁還有用黃綠色的檸檬跟杯子裝飾的柱子，讓人一眼看到就感覺相當清涼舒爽
小森檸爆打檸檬茶特色
小森檸使用的是使用來自南投魚池小農栽種的香水檸檬，相較於一般的檸檬果皮具有獨特香氣，也比較少酸苦澀味
切片後跟冰塊一起裝入杯中「爆打」，除了可以讓檸檬散發出更多的自然清香外，「爆打」的過程也相當療癒喔～
小森檸最大的特色就是買飲料就送環保杯，不只可愛時髦也相當實用，當然喝過的朋友下次也可以再帶小森檸的環保杯回來，飲品可以折 10元喔！！
除了可愛實用以外，杯蓋的設計也相當有巧思，將上方的小杯塞拔起來後，就看到吸管孔囉 ！
相當方便又實用，小杯塞也可以暫時塞在一旁的洞，不喝的時候再塞回去，就不怕會不見喔！
小森檸爆打檸檬茶菜單飲品
點擊圖片可以放大
除了招牌的爆打檸檬茶外，也有濃厚奶茶、鮮奶茶、純茶飲可以選擇，選擇相當多元，當然不管哪一個系列都會送環保杯喔！
另外小森檸崛江店有限定隱藏版的蜜桃奶茶，有興趣的朋友也可來嚐看看
小森檸爆打檸檬茶，75元
因為被「爆打」過，香水檸檬的清香完全被榨出來
香水檸檬的清香搭配經典紅茶，酸甜的味道絕對是盛夏消暑必備款
裡頭還有加萊姆醬，是可以吃得到萊姆果粒喔～
冬瓜爆打檸檬茶，80元
冬瓜清爽的甘甜味搭配檸檬清香，甜度跟酸度都不會太高，喝起來清爽又無負擔！相當推薦給喜歡喝微酸甜的朋友
柳橙爆打檸檬綠，80元
因為加入了柳橙汁，所以喝起來甜度稍微較高
柳橙爆打檸檬綠裡頭也有加入萊姆醬喔～
柳橙汁搭配香水檸檬的清香酸甜，而且比例搭配完全剛剛好，夏天喝也相當清甜爽口喔~
濃醇紅茶鮮奶茶，少糖微冰，75元
濃純鮮奶茶系列使用的是義美鮮奶
裡面的牛奶幾乎佔了半杯的量，相當大手筆
最後倒入紅茶形成漸層，看起來就相當誘人
淡淡的茶香搭配濃醇的鮮奶喝起來相當順口，喜歡喝濃醇鮮奶茶的朋友也可以來試試，推薦少糖微冰喔～
以上就是這次小森檸爆打檸檬茶的食記分享，雖然在台灣路上的手搖飲料店不少，不過可以像小森檸一樣，買飲料就直接送環保杯的不多，除了實用以外，同時兼具可愛與時髦，可以重複利用這一點就相當加分，而每一份飲品的比例也都調配得剛剛好，在炎熱的天氣裡來一杯酸甜清新的檸檬茶，除了可以消暑以外也給人帶來一種悠然的心情，真的非常大推喔！大家有來新崛江附近逛街的時候，不妨來買個一杯吧！
店家資訊
店名：小森檸爆打檸檬茶專門店
地點：高雄市新興區文橫二路151號
電話：07 221 7403
粉專：小森檸爆打檸檬茶
IG：小森檸
營業時間：週一 - 週四 14:00 - 22:00
週五 - 週日 13:30 - 22:30
分店：小森檸爆打檸檬 MiniBar 駁二店
地點：高雄市鹽埕區新化街117號（輕軌旁）
電話：07 521 7465
營業時間：平日 13:00 - 20:00
假日 11:30 - 22:30
公休時間：每週一、四公休
※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※
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以上就是這次的食記分享
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※文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考※