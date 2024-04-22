汐止聚餐-海神熱炒─台北熱炒推薦，海鮮控老饕愛店！極鱻澎湖直送海產：酥香涮嘴紅新娘魚、香辣過癮麻辣小龍蝦、芹菜紅蚵是必點；還有，肉肉控很愛的超入味噴香黑金焢肉飯，現拉Asahi啤酒兩小時暢飲499元│附菜單，汐科火車站美食、汐止午餐、汐止晚餐、汐止宵夜

目錄索引

1. 關於海神熱炒

2. 交通指引│海神熱炒

3. 海神熱炒環境開箱

3.1 海神熱炒用餐空間

3.2 海神熱炒自助區

3.3 海神熱炒洗手間

4. 海神熱炒餐點分享

4.1 人氣TOP1 紅新娘魚

4.2 人氣TOP2 麻辣小龍蝦

4.3 人氣TOP3 芹菜紅蚵

4.4 飯食 焢肉飯

5. 消費資訊

5.1 海神熱炒餐點評價

5.2 海神熱炒菜單

5.3 優惠資訊

6. 汐止聚餐相關資訊

關於海神熱炒

「汐止聚餐」

「台北熱炒推薦」

「汐科火車站美食 x 汐止午餐 x 汐止晚餐 x 汐止宵夜」

海神熱炒在哪裡？

海神熱炒位於新北市汐止區大同路一段343號，近汐科火車站、好市多汐止店，附近有火車站、公車站、機車停車空間、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

海神熱炒環境 / 餐點特色

「日系風格 x 質感 x 溫馨用餐空間」

「澎湖直送極鱻海產 x 人氣海鮮料理」

「現拉Asahi生啤酒暢飲499元」

「手路菜 x 串燒燒烤 x 鍋物 x 炸物」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：火車-汐科火車站 (走路10分鐘)、公車-樟樹灣站(大同中興路口，走路3分鐘)

機車：附近機車停車空間 (大同路一段)

汽車：附近汽車收費停車格 (同興路)、同興停車場 (走路1分鐘)

交通指引│海神熱炒

好市多汐止店附近 / 汐科火車站 / 機車停車空間 / 汽車收費停車場

好市多汐止店、汐科火車站附近新開幕─海神熱炒，為汐止聚餐推薦餐廳之一。

附近有機車停車空間、汽車收費停車場、火車站、公車站，騎車開車前往好停車，適合聚餐。

海神熱炒環境開箱

熱炒店門口

月初工作結束，跟朋友約在汐科火車站附近的海神熱炒吃晚餐。

當天搭乘火車到汐科火車站下車後，走路大約10分鐘，已看到顯眼的海神熱炒招牌。

海神熱炒用餐空間

日系風格用餐空間

左側為午餐時段供應便當的製餐區，右側設置醬料自助區。

設置一張附轉盤的10人圓桌、多張4人桌，適合聚餐。

10人圓桌

4人以上用餐建議提早至少一天以上預訂座位。

4人桌

桌面上都有放置紙巾、桌上型垃圾桶，方便用餐時就近使用。

海神熱炒自助區

酒水自助區

酒水自助區備有：

礦泉水、柳橙汁、芭樂汁、麥仔茶、紅茶、蘋果西打、Orion啤酒、Heineken生啤酒、百威啤酒等酒水，可自行拿取、飯後結帳即可。

餐具自助區

用餐時會使用到的分食碗、分食盤、筷子、湯匙、杯子，可到此區拿取。

醬料自助區

手炒辣椒醬，喜歡吃辣的朋友們推薦可以加一點。

海神熱炒洗手間

2間洗手間

設置一間女生洗手間；一間男生洗手間。

洗手台

貼心地將洗手台設置於洗手間外面，方便用餐前先將手洗淨再

海神熱炒餐點分享

這餐點了：

紅新娘魚

麻辣小龍蝦

芹菜紅蚵

焢肉飯

人氣TOP1 紅新娘魚

紅新娘魚 250元

嚴選大約手掌大的澎湖產紅新娘魚，處理乾淨後 → 裹上薄薄一層粉衣下鍋油炸 → 穿上美麗金黃色外衣起鍋 → 擺盤，可搭配蒜片、沾點胡椒粉吃。

經過油鍋洗禮的紅新娘魚，外層口感是相當酥脆可口的，內裡的細嫩魚肉吃得到無腥味的自然鮮，不油膩。

人氣TOP2 麻辣小龍蝦

麻辣小龍蝦 380元

麻辣小龍蝦會附上手套方便吃~

不費力地去除每一尾小龍蝦的外殼，嚐嚐在料理過程中吸附醬汁迷人香氣、Q嫩彈牙的口感，整體辣感、鹹度蠻剛好的，讓人一尾接著一尾入口。

人氣TOP3 芹菜紅蚵

芹菜紅蚵 380元

從澎湖新鮮直送的澎湖紅蚵，以常見的辣椒、芹菜等食材一同快炒，有點像在吃口感更紮實的牡蠣，細嚐料理過程中吸附的芹菜清香、辣椒辛香，風味蠻豐富的。

飯食 焢肉飯

焢肉飯 90元

選用肥瘦比例大約2：3的豬肉部位，以秘製配方新鮮滷製，搭配清炒甜脆高麗菜、手炒酸菜、Q甜米飯，成就午餐、晚餐、宵夜時段都可以吃到的國民美食。

經過火侯、時間洗禮的肥肉部位是有膠質感、不肥膩的，搭配清甜爽脆的高麗菜、香Q甜米飯一起吃很讚；瘦肉的部分是保有肉汁、不乾柴的。

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金

海神熱炒餐點評價

汐止聚餐，走進新開幕的汐科火車站美食─海神熱炒，吃晚餐。

在日系風格、有質感的用餐空間享用，以澎湖直送海產為主角的人氣海鮮料理：紅新娘魚、芹菜紅蚵、麻辣小龍蝦，還有黃金肥瘦比例焢肉飯，餐食美味分數有在水準線上，之後會想再嘗試其他餐點。

海神熱炒菜單

汐止聚餐-海神熱炒菜單 (攝於2024/04月)

汐止聚餐-海神熱炒「午餐」菜單 (來源：海神熱炒FB粉絲頁，2024/04月)

午餐限定

優惠資訊

試營運期間，現拉Asahi生啤酒兩小時暢飲，優惠價499元

汐止聚餐相關資訊

海神熱炒

類型：汐止聚餐 / 台北熱炒推薦 / 汐科火車站美食 / 汐止午餐 / 汐止晚餐 / 汐止宵夜

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~五 10：30~13：30 / 17：00~半夜02：00

六 10：30~半夜02：00 (週日公休)

📍 地址：新北市汐止區大同路一段343號

📞 電話：02-2648-8180

海神熱炒FB粉絲頁



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