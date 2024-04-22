台北好吃壽喜燒橋山壽喜燒by二本松，頂級A5和牛超優，超隱密包廂適合慶生約會，日式建築超美一秒到日本。

橋山壽喜燒by二本松 在哪裡?

地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號

電話：02 2708 6835

營業時間：12:00–14:30, 17:00–22:30（周二公休）

這間大安區新開的頂級壽喜燒，是二本松涮涮屋新品牌，門口也太美了吧，讓人有一秒到日本的錯覺，位在大安區瑞安街120巷，就開在二本松涮涮屋左手邊的巷子進去就到囉，捷運可以搭到大安站或是科技大樓站，剛好在兩站中間，走路約7~8分鐘可以到，開車來的話附近也有收費停車場，交通很方便。

橋山壽喜燒由日本人形町百年老店米其林一星主廚指導，帶回了傳統的關東日式壽喜燒吃法，另外也能吃到關西乾煎壽喜燒吃法，兩種我都好愛，不只環境優，食材跟服務都超頂，全程都有專人桌邊服務唷超享受。

門口真的很日系，地上的石頭、木門等都很有FU，還有一進去就有道地日本歌，真的是比日本還要日本。

橋山壽喜燒by二本松 環境

一進去就有一種高檔的感覺，環境很新也很乾淨，桌與桌之間還有布簾隔著，即使非包廂也能享受獨立空間感，窗戶外莫名還有一種看海的錯覺，座位底下也有提供放包包的籃子，抽屜都有擺放濕紙巾、衛生紙、牙線，真的很貼心。

橋山壽喜燒by二本松 包廂

一樓有一個獨立包廂，地下室也有兩間包廂，這裡包廂真的很隱密，就是經過要是沒打開門真的不知道裡面有包廂，喜歡有獨立空間的一定很愛這裡，B1的包廂還可以打通，有小公司想聚餐也可以包場呢。我個人超喜歡圓桌吃飯，很溫馨很有家的感覺。

橋山壽喜燒by二本松 菜單價位

橋山壽喜燒每人低消一份套餐，一共有6種套餐，都是使用日本A5和牛，且套餐價位包含的前菜、甜點、飲料等都不馬虎，像是招牌限量萬丹紅豆鍋餅，套餐也是來一整份，並沒有縮水，茶類也可以回沖，白飯、味噌湯、有機蛋還可以續，真的讓人有物超所值的感覺。

飲品更換為酒類可以折抵220元，店內超多特色日本酒，喜歡酒的朋友別錯過阿。

入座後店家都會先招待一人一杯梅酒，梅酒甜度適中，香氣十足，非常開胃。

橋山壽喜燒by二本松 套餐內容

橋山壽喜燒套餐內容有湯品、綜合菜盤、前菜、主餐、日本越光米、有機蛋、甜點、飲品，一道一道上慢慢享受美食，全程有桌邊服務，可以吃得很愜意。另外，白飯、味噌湯、有機蛋都可以續，不怕吃不飽唷。

今天吃的主餐是日本A5和牛肋眼套餐、日本A5和牛芯芯套餐，兩個油花都超美，肉盤也很大盤，全程由服務員服務，可以吃到完美的熟度，來這種頂級壽喜燒就是來享受的，A5和牛油花超美分布均勻，肉質真的優秀的沒話說，肉不夠也可以另外單點唷。

橋山壽喜燒by二本松 綜合菜盤

每個套餐都會有一個綜合菜盤，這菜盤份量也很多，有豆腐、白菜、香菇、豆皮、南瓜、絲瓜、番茄等。十分豐富。

橋山壽喜燒by二本松 湯品

湯品是味噌湯，裡面還有一大顆手工丸，湯頭真的也很日本，味噌十分濃郁順口我很喜歡，熱騰騰的喝下去也很暖胃。味噌湯也可以續，不過丸子基本上就是一顆可以加湯這樣。

橋山壽喜燒by二本松 前菜

和風蟹肉鮭魚卵豆腐

上次在二本松涮涮屋吃過這個和風蟹肉鮭魚豆腐，真的超好吃的，滿滿的鮭魚卵搭配鮮嫩的豆腐，再淋上店家獨門醬汁，以及微酸的金桔，口感更有層次感。鮭魚卵十分鮮甜在嘴裡逼逼啵啵非常過癮。

松露山藥海膽佐小豆島醬油

開胃前菜都很精緻，這道松露山藥海膽佐小豆島醬油也是店內招牌菜色，真的是無菜單料理才會出現的前菜十分高檔，各種頂級食材集合再一起，同時有松露山藥海膽滿猛的，上面一樣有鮭魚卵，口感綿密十分美味。

橋山壽喜燒by二本松 主餐

日本A5和牛肋眼

這盤是日本A5和牛肋眼，是店內最頂級的套餐，肋眼牛排的油花真的超級美，分布得像大理石一樣，呈現粉紅色的和牛肋眼，真的超級無敵軟嫩，幾乎是入口即化的口感了。

我們有兩盤肉，店員幫我們做關東/關西兩種壽喜燒吃法，關東壽喜燒就是傳統的日式壽喜燒吃法，有醬汁下去涮，而關西壽喜燒我覺得很特別，是用乾煎的方式，一般壽喜燒很少有關西的吃法，能在橋山壽喜燒吃到覺得很幸福。

首先會先下些許糖稍微熱一下，之後把A5和牛放到鍋中乾煎，讓和牛吸附甜甜的糖，兩面煎到5~7分熟就可以起鍋，然後沾著蛋液一起吃，肉質更加滑順軟嫩，吃第一口的時候真的超級驚豔，也太好吃了吧，均勻的油花在嘴裡化開，是幸福的味道。

日本A5和牛芯芯

這盤是日本A5和牛芯芯，我稍微查了一下，發現芯芯有個特別的美稱，叫做『夢幻赤身』，一聽就覺得很夢幻，據說是和尚頭中最稀有的部位，也是很稀有的部分。油花也分布的很均勻，呈現大理石紋真的美翻了，肉質細膩軟嫩，完全看不出來是店內第二低的價位的和牛，這個品質真的很可以。

店員很貼心，兩種肉都幫我們使用關西乾煎煮法讓我們試看看，不得不說我覺得這個日本A5和牛芯芯一點都不輸給日本A5和牛肋眼，軟嫩度真的有得拚，肉質的鮮甜度也很夠，用乾煎的香氣逼人，且可以吃到和牛的原汁原味。

之前去日本玩的時候，發現日本人去燒肉店都一定要點白飯，因為和牛油花比較豐富，單吃比較容易膩，我自己吃一口和牛配一口白飯，沒想到和牛美味度竟然加倍，原來白飯+和牛一起吃有1+1大於2的感覺，尤其橋山壽喜燒使用的是日本越光米，口感更優一定要配著吃啊，白飯不夠還可以續唷，讓你白飯吃到飽多麼佛心。

吃完了關西的乾煎吃法，終於要進到傳統的關東壽喜燒煮法，就是我們熟悉的加入醬汁跟水變成湯底。再把蔬菜下鍋煮，湯汁會更加鮮甜。最後再把和牛放進去涮幾下就可以吃囉。

店員真的不愧是受過專業訓練，蔬菜擺盤也太美了吧，看的食欲大振，井然有序的把蔬菜擺進鍋煮，且會讓我們在肉品跟蔬菜之間交錯著吃，就比較不容易膩，吃完和牛在吃點青菜均衡一下，真的很不錯。煮熟後也會幫忙盛盤，服務的很周到。

這個就是傳統的關東壽喜燒煮法，也是我們平常去吃壽喜燒的吃法，和牛可以吃3~5分熟就好，因為湯鍋已經有熱度，和牛下去涮個幾秒就可以起鍋唷，起鍋後要直接吃，或是配白飯吃，或是沾蛋液吃都可以唷，肉質優怎麼吃都好吃。

橋山壽喜燒by二本松 蛋飯

原本以為主餐部分已經享用完，要進入甜點，店員說還有一道蛋飯，問我們是否還吃得下，其實已經8分飽了，但好想吃蛋飯阿，用精華的壽喜燒醬汁鍋底作的蛋飯一定超好吃，當然要吃一下，店員問我們要一口還是半碗還是一碗，竟然還有一口的選項好酷，我們都選擇半碗，我覺得分量剛剛好，突然覺得前面白飯不能吃太多了，要留點胃吃蛋飯。

店員準備好蛋飯的食材，就開始煮給我們吃，真的超好吃的耶，馬上吃光光，店員手速也很快，感覺很專業，很像在看表演一樣，賞心悅目，真的是視覺與味覺得雙重享受。

橋山壽喜燒by二本松 甜點/飲品

真的要進入甜點飲品時間啦，因為跟二本松涮涮鍋視同體系的，二本松的招牌甜點這邊也吃的到，上次吃到紅豆鍋餅真的一吃就上癮，還有超強手切菊花豆腐這裡也吃的到唷。

日本頂級抹茶&手切菊花豆腐

日本最有名的就是抹茶啦，覺得抹茶的杯子好可愛也太大了吧，整個捧起來喝抹茶感覺很過癮，抹茶十分濃郁，微甜不苦澀，茶香味十足。

手切菊花豆腐根本藝術品阿，竟然可以把豆腐切成菊花的樣子刀功一流，這道真的很特別，外面吃不到，想吃要來二本松旗下的餐廳唷。

木柵鐵觀音

飲品部分強力推薦要點茶，除了可以回沖之外，杯子裡面有魚真的好可愛，倒茶的時候都覺得好像有魚在游泳很有趣，且整個泡茶工具端出來真的很有架式，這款木柵鐵觀音帶有一點果香，不苦澀還會回甘，茶壺內裝的是真茶葉，喜歡喝茶的一定超愛。

手工蛋黃酥

這個是店員私心推薦手工蛋黃酥，本來想說蛋黃酥不就差不多嗎，結果這個還真好吃，第一次吃到蛋黃酥搭配鮮奶油，也太特別了吧，蛋黃超大顆，周圍的紅豆也很扎實，外皮酥脆沒話說，難怪一下就賣完，如果蛋黃酥還有記得先選起來，免得最後沒了，沒吃到會很可惜。

萬丹紅豆鍋餅(限量)

上次吃過一次，整個愛上了這個紅豆鍋餅，限量總是殘酷的，一桌只能點一份唷，當然要點起來，外皮酥脆香氣十足，內餡是濃郁的紅豆泥，剛煎出來熱騰騰超級好吃，紅豆泥料都滿出來了，且份量十足，真的超大份很可以。

今天整體吃起來覺得橋山壽喜燒真的是高檔的壽喜燒，從一進門就能感受到店員親切的服務，且剛開幕生意就超好，幾乎天天客滿，店內採預約制，平常沒預約基本上都沒有位子，很熱門的一間壽喜燒，想吃記得一定要先訂位免得撲空唷，分享給大家。

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此篇文章與橋山壽喜燒合作

店家/景點資訊

店家名稱：橋山壽喜燒by二本松

所在地址：106臺灣台北市大安區瑞安街120巷3弄1號

營業時間：日 一 三 四 五 六 12:00–14:30-17:00–22:30

店家電話：02 2708 6835

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