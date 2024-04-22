事實上多年前就有注意到新竹的MUM MUM cake 饅饅好食店面

無奈要近不近要遠不遠的距離真的是讓人沒什麼幹勁

直到今年初時看到IG網友雞腿堡姊姊分享了饅饅好食總店新店面，如同韓國咖啡店的庭院噴泉立即吸引了我！

饅饅好食新竹總店今年初終於重新開業了(之前同址也是饅饅好食，但似乎歇業了好多年)

新店面有歐風的獨棟建築跟庭院

加上周邊本來就是樹蔭繚繞的地段，一靠近就有如走到不同世界般跟著旁邊的車水馬龍形成極大的對比

室內皆是柔和的木頭裝潢，搭上藤編的傢俱

大片對著庭院的窗戶，跟外推玻璃花房般的空間

冬日的陽光柔和的照進來，給人非常舒適的感覺

櫃檯跟店家LOGO一樣粉嫩嫩的，增添了不少浪漫的氛圍

饅饅好食著名的蛋糕們整齊地擺在冰櫃裡，顯得更為可愛

外面庭院的石板地跟碎石，一月分的陽光跟落葉都給人滿滿的愜意

當然還有那個不可忽視的噴泉，真的一瞬間有飛到韓國咖啡店的錯覺

(想當初在找韓國咖啡店時真的看到好多噴泉造景，所以看到雞腿堡媽媽分享饅饅好食reels時還以為不在台灣呢！)





饅饅好食本來就是以蛋糕起家，所以來這裡當然不可錯過他們的蛋糕

但比較特別的是這裡除了有總店限定口味之外，這裡還有提供多款鹹食早午餐等

而且每一份閒時都跟他們的蛋糕一樣色彩繽紛、看起來好吃又好拍

(可惜我的胃真的塞不下任何一份鹹時了)

冰的玫瑰拿鐵

點餐的時候有特別問店家有沒有特別好拍的，就推薦給我這個玫瑰拿鐵

看得出來製作就非常用心，彷彿藝術品一般

綜合伯爵白巧克力蛋糕

這款配色簡單但整個外型深得我心啊

中間是白巧克力伯爵鮮奶油，有著淡淡的伯爵茶香氣還有白巧的香甜

剛好搭的三款水果都帶著酸味，可以中和掉鮮奶油的甜膩感

OREO拿鐵草莓

因為是草莓季，當然也不能錯過草莓 (而且沒記錯還是總店限定)

微酸的草莓配上甜滋滋的Oreo鮮奶油，搭上oreo酥酥的口感

完全是少女會喜歡的口味





饅饅好食有推車、提龍的話寵物就可以進店（室內室外都可以）

不過我就不另外介紹了，畢竟人家不是主打寵物友善

說起來這幾年因為帶著托醬東奔西跑，所以多數還是以寵物友善店家為主

但饅饅好食新竹總店真的是美到，我覺得即使不帶狗我都想去的店家啊！

真的很推薦有去新竹千萬別錯過

MUM MUM CAKE 饅饅好食

地址：新竹市東區三民路2巷6號

營業時間：週四至週一 10 : 00 - 18 : 00

電話：訂位專線 03-528-0258 轉 1



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