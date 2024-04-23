台北吃到飽推薦大直典華豐FOOD海陸百匯。用餐空間超大、上百種的菜色真的超豐富琳瑯滿目，網羅台式、日式、美式、義式、泰式……等等，各種高級食材、生魚片、片皮烤鴨、啤酒/紅白酒無限暢飲品項多到眼花撩亂！近期推出的港粵季還有滿滿的經典港式料理，超過20種新菜色，愛吃港式的你快點訂位了！

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環境介紹

▼相信台北人對豐FOOD海陸百匯一點都不陌生，算是老字號的吃到飽，品項超豐富也常常推出新菜色，讓人願意一直無限回訪。而且交通非常方便，就在捷運劍南路站走路一分鐘，大直典華一樓。近期新推出的港粵季，還可以抽香港雙人來回機票（詳細抽獎辦法點我看：https://ffood8.pse.is/5p9zex）

▼港粵季牆上還掛著可愛的slogan。「人人都可以係食神」周星馳的電影食神相信大家都對這句話很有印象XD

▼豐FOOD海陸百匯桌位數非常多、空間超大也很寬敞明亮

▼不論是三五好友、家庭聚餐、還是多人的公司聚會、尾牙都很適合辦在這裡。

▼還記得我第一次踏進豐FOOD時，心裡第一個想法就是「wow～～！！」空間也太大～菜色也太多了吧！裡面超級寬敞～吃到飽剛好就是需要多走路、多運動，然後再吃更多東西XD

豐FOOD港粵季餐點介紹

▼豐FOOD的港粵季真的太豐富啦！！原本的菜色就已經多到吃不完了，這次還推出超過20種港式新菜色！！身為一個超愛吃港式料理的人光看就覺得興奮。滿滿的經典港式料理真的恨不得自己有五個胃，好想通通吃一輪。現在還有好康優惠活動

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▼蛤蠣湯每一顆蛤蜊都很新鮮飽滿又很鮮美！瑤柱雪蛤鮑魚Ｑ彈嫩口、竟然還吃得到臘味煲仔飯，滾燙的鍋子讓米份多了些鍋巴感，搭配港式醬料真的太香啦～瞬間有種來到香港的感覺XD

▼其中整場最吸睛之一！！片皮烤鴨！這是典華主廚遠赴北京學習「南鴨北烤」的烤鴨技術，將宜蘭櫻桃鴨使用多種辛香料醃製十小時，再直火烘烤。鴨皮酥脆、肉質軟嫩多汁充滿香氣～搭配甜麵醬真的超好吃！我拿了好多次XD

▼除了最經典的片皮烤鴨，另外還有烤鴨四吃。喜歡啃骨頭的別錯過醬香濃郁的烤鴨架。另外還有酸菜鴨湯跟熱騰騰的鴨粥

▼蜜汁叉燒也是這次港粵季的必吃菜色！肉質厚實入味，鹹香中又帶點甜味，怎麼吃了一口突然好想配白飯啦XD有夠開胃

▼星洲炒米粉、避風塘藍鑽蝦、澄花排骨、蟹黃豆腐煲這四款都是最經典的港式料理啊！！而且每一道都是下飯神器

▼其中我最喜歡蟹黃豆腐煲，老皮嫩肉豆腐吸飽金沙醬，簡直不要太涮嘴啦！！避風塘藍鑽蝦炸得外殼嘎嘣脆，搭配椒鹽和大量青蔥、蒜酥超級香

▼蒸籠港點超豐富多達十幾種，雖然看起來都是吃了會很飽的東西，但還是忍不住拿了好幾個XD

▼大推荷葉糯米雞，打開葉子裡面很像油飯，米飯軟糯的口感香氣十足帶著荷葉香

▼竟然還有在港式茶餐廳會出現的港點推車耶！這是每日午、晚餐時段限定的喔～報到時每人會發一張領取牌卡，每人限領一次

▼餐點會不定期更換，今天的品項是蝦餃。晶瑩剔透的外皮包裹著Ｑ彈脆口的內餡、鮮味十足

▼手工港式臘味蘿蔔糕超級好吃！！口感軟綿細緻、表面煎到恰恰，我一吃直接愛了！而且沒有我討厭的蝦米XD這個很對我的胃

▼愛吃芋頭的人一定要拿這個脆皮芋頭鴨，餐廳才會有的功夫菜沒想到這裡也有！芋頭綿密搭配鴨肉鹹甜交錯，外皮炸得金黃香酥我好愛啊～

▼無錫肋排每一塊都超級厚實，咬下去也太過癮了吧！！醬料調得剛剛好不會死鹹～

▼竟然還有冰火菠蘿油！小小一顆看起來好可愛啊～先將菠蘿麵包送進烤箱加熱再自己DIY塞入一整條切片奶油～大口咬下幸福感和罪惡感一起爆棚啦

▼還有蛋塔、葡式蛋塔。葡式蛋塔外皮層層疊疊咬下去超級酥脆～內餡奶香味十足

▼別忘了來杯港式經典飲品凍檸茶、鹹檸七，兩款都很清爽解膩

豐FOOD上百種餐點超詳細公開

▼除了港粵季的菜色外，豐FOOD還有超多種料理，看得眼花撩亂～帶大家來看看有哪些菜色

▼光是握壽司就有好幾種，還有炙燒鮭魚、炙燒比目魚，記得一定要拿幾顆炙燒柚子干貝啊～食材都很新鮮好吃

▼看到很多人一進來就把生魚片當成第一站狂拿猛拿XD 這一區應該是整場最熱門的地方之一，生魚片品項很豐富而且都很新鮮

▼而且師傅切很快也補很快，不用怕吃不到

▼還有很吸睛的原塊現切牛排，裡面的肉質還是粉嫩嫩的顏色，看起來就超欠吃！！

▼現蒸的螃蟹、白蝦，保留了最新鮮的鮮味

▼也有用烤的花枝、白蝦

▼不用跑台南，這裡也可以喝到現沖牛肉湯！牛肉片澆淋上滾燙的湯頭，肉質軟嫩嫩、湯頭也很甘醇香甜～要不是吃太飽，這個我真的可以喝三碗耶！

▼看照片就可以知道師傅真的很會烤啦！食材看起來好可口，魚也烤得太美了吧～外表是漂亮的金黃色，肉質鮮嫩多汁。另外也有魚下巴可以啃～沾點胡椒鹽就超讚

▼炸物區除了剛剛介紹必拿的脆皮芋頭鴨，炸蝦也一定要拿！我吃了好多隻XD 另外炸時蔬我也很愛

▼酥皮濃湯這個品項超級熱門，剛烤出爐才一下就會立刻被清台。因為烤酥皮需要一點時間，所以如果有看到請直接拿XDDD

▼泰式料理區也是超級豐富！泰式打拋豬、綠咖哩、月亮蝦餅、椒麻雞腿，怎麼每一種看起來都很欠吃啦

▼另外還有經典的泰式涼拌菜

▼德國豬腳我也很喜歡！外皮酥脆Ｑ彈帶著嚼勁、充滿膠質，搭配黃芥末醬有夠讚的

▼豐FOOD海陸百匯真的是網羅了台式、日式、美式、義式、泰式、港式等等的各國料理，也有一區蔬食區，即便是吃素者來用餐也有很多豐富品項

▼中式料理也超接地氣！滷白菜、鴨血豆腐麻辣燙、筍子湯

▼義式料理還有西班牙海鮮燉飯耶！

▼冷盤海鮮區

▼連啤酒/紅白酒都可以無限暢飲，簡直不要太爽啦！這裡真的很適合和朋友來聚餐～大家都可以選自己喜歡的菜、還可以喝得開心

▼紅白酒是午晚餐限定的唷

▼飲料還有港式鴛鴦奶茶耶，味道香濃！！另外我很喜歡蔓越梅醋飲，酸酸甜甜相當清爽解膩

▼焦糖炙燒葡萄柚也是豐FOOD的人氣品項，表面的糖粒炙燒後帶點焦香、口感酥脆，搭配酸酸甜甜的葡萄柚，好吃到我自己嗑完兩大顆！

▼雖然吃完前面那輪真的是飽到不像話，但甜點又是另一個胃！焦糖烤布蕾超好吃～細緻的布蕾蛋奶香味十足

▼各種小巧精緻的小蛋糕，好貼心都做成一口大小～這樣就可以每一種都嚐嚐看

▼冰淇淋是哈根達斯

▼還有春一枝的水果冰棒耶！我吃了西瓜口味的，味道自然清甜～是非常好的飯後小點

▼還有甜湯楊枝甘露、銀耳露

▼還有古早味綠豆糕耶

▼現榨蔬果汁，吃完大魚大肉來點健康蔬果汁是必須的ＸＤ

▼最後再來點水果、沙拉當個完美ending

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地址：台北市中山區植福路8號1樓

交通：捷運劍南路站

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