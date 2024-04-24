板橋府中捷運站超夯日式居酒屋「隱居風味居酒屋」，google評論三千多則高達4.8星！擁有如此高評價絕對不是浪得虛名。餐點豐富多樣化，有多款特色創意料理、串物、生魚片、酒類…..等等，且價位平價又美味。串燒通通好吃無雷、還有我私心最愛的超千絲起司地瓜，這裡絕對是三五朋友聚餐、小酌的好去處。

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隱居居酒屋府中店環境介紹

▼隱居現在已經有四家分店啦！在板橋、永和、台中都有。今天來用餐的是隱居第一家店，在板橋府中站一號出口走路兩分鐘～交通超級方便

▼一樓的座位區是在戶外，空間中充滿日系掛畫和日系感布條，搭配晚上燈籠點亮後真的很有在日系街頭用餐的氛圍

▼一樓店主要是店家的作業區，二樓另有座席區。建議用餐要先訂位避免撲空喔！

▼來到二樓好像來到另一個小天地～空間小而溫馨，微暗的燈光下非常有氛圍感。

▼裡頭滿滿的日系元素，踏入這裡彷彿一秒來到日本居酒屋

隱居居酒屋餐點介紹

鮭魚生魚片 $320

▼除了居酒屋必備的串燒之外，隱居也吃得到生魚片耶！一上桌浮誇的乾冰秀仙氣十足～煙霧瀰漫好夢幻

▼鮭魚新鮮肥美滑口，切的厚薄度適中。頂端還有些許魚子醬點綴增添風味

起司地瓜 $130

▼這個超超超超超好吃！是我今天整桌吃到最驚豔的一道菜。強烈推薦給大家一定要點啦

▼挖下一大口超浮誇的牽絲牽到天邊去，搭配香甜濃郁的煉乳！幸福的熱量炸彈就讓我自己獨自解決他吧～我不要分給別人🤣裡頭的地瓜香甜綿密，鹹鹹甜甜的滋味完全就是我的愛

明太子山藥 $180

▼這道菜也是居酒屋必備！脆口的山藥搭配滿滿的明太子醬後大火炙燒，鮮甜鹹香又帶著滑口～簡直是最棒的開胃菜

▼而且他們的明太子醬完全沒有腥味～超讚我很喜歡！

醬烤冰捲 $260

▼整尾小卷烤的恰到好處，口感Q彈有嚼勁。

▼沾上特調醬汁鹹香美味。單吃可以感受到大海的鮮味、也可以搭配一旁附的洋蔥絲、青蔥、香菜、醃蘿蔔、胡椒鹽增添風味。這盤絕對是小酌時必備的下酒菜

紫蘇白帶魚 $170

▼這一道也很好吃耶，魚肉細緻完全毫無腥味。

▼搭配外表金黃酥脆的薄薄麵衣，炸得外酥內軟。不論是單吃還是搭配胡椒鹽都讚的～一口一片越吃越涮嘴

炸蝦生春捲 $180

▼春捲皮是用越南米紙，薄薄一層相當軟Q。裡頭包著炸蝦、生菜、洋蔥、番茄等等

▼微酸的醬汁調和的相當清爽，炸蝦酥脆的口感搭配生洋蔥微微的辛辣感十分提味

海鮮起司比薩 $180

▼頂端撒上滿滿的柴魚片，熱熱的端上桌香氣撲鼻，光看外表很像大阪燒

▼結果一口咬下發現披薩竟然是用米做的耶！吃起來硬實帶點鍋巴感，還吃得到脆口的蝦仁。頂端鋪上滿滿的起司絲奶香味濃郁，越嚼越香

▼隱居光是串燒種類就非常多，高達近30種！由專人精準拿捏食材的完美的熟度，今天點的每一串都是好吃無雷耶～

豬五花蔥串 $59

剝皮辣椒牛肉串 $70

▼豬肉蔥卷香氣十足但不會辛辣。

牛肉捲中間包著香脆的剝皮辣椒帶點脆口十分開胃耶。整體辣度很低是大家都能接受的

紅味噌豬五花串$59

▼豬肉肉質厚實帶點嚼感，醬汁微甜微鹹不死鹹

明太子雞腿肉串 $79

▼軟嫩好吃的雞腿相當多汁，明太子醬擠得厚厚一層，炙燒過後更多了點焦香好美味～絕對是串物中的必點品項啊！這一串我大推

香菇串 $50/杏鮑菇串 $50

▼兩種菇類都烤得恰到好處，咬下去非常多汁水潤～吃起來清爽解膩

梅子酒 $200/杯

麒麟生啤酒 $140/杯

▼不論是要清爽的啤酒還是香甜的梅酒這裡都可以讓你喝得開心！除了多款酒類之外，不喝酒或是開車的人也有無酒精飲品的選擇

隱居居酒屋菜單

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【隱居風味居酒屋】資訊＆其他

IG：@yin_ju__

◼️收10%服務費. ◼️用餐時間2小時

◼️連續國定假日特殊節日限時1.5小時

◼️每人低消 $300 ◼️寵物友善不落地

【隱居居酒屋（府中店）】

地址：新北市板橋區東門街30-1號

交通：捷運府中站

電話：02-89698260

營業時間：30-00:30 (五六01:30)

【隱居いざかや -台中店】

地址：台中市西區忠明里中美街464號

電話:(04)2328-7262

營業時間: 日~一 PM5:30~AM12:30

五~六 PM5:30~AM1:30

【隱居居酒屋-江翠店】

電話：02-22522600

地址：新北市板橋區文化路二段349號

交通：江子翠捷運站6號出口

【隱居居酒屋-永貞店】

電話：02-29235186

地址：永和區永貞路289號

交通：永安市場捷運站出口

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