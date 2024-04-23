最近小米很常在新莊街找美食，發現最近多了一些特色美食小店，將陸續分享給大家~

這家是在Google地圖發現開幕不久的「荒節小料理」，感覺是年輕人創立的小店

店家專賣日式定食，主餐和副餐加起份量挺多的，而且主餐很下飯，越光米飯更可以免費續加喔！

到底有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉荒節小料理位置及停車方式

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荒節小料理位於關新二街，活菌豬旁，附近有收費停車場可以停車。

👉荒節小料理環境介紹

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店內以木質簡約裝潢為主，帶有時尚元素~

以兩人桌為主，人多可以合併，假日還挺多小家庭來用餐的

半開放式的廚房看得到師傅們忙著製作料理

儲酒櫃內有清酒和梅酒，吃定食喝一杯的話挺不錯的

👉荒節小料理菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家專賣日式定食，主餐有牛肉、豬肉、雞肉和海鮮多種選擇，菜單上都有食材介紹，大家可以參考喔~

還有單品、飲料、甜點等選擇。

👉荒節小料理用餐心得分享

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來開動吧！

小米本來想點肉桂捲，不過試營運期間還沒提供有點可惜。

今天跟小結巴出來，天氣挺炎熱的，除了定食以外還加點了一杯沙瓦消暑解渴

定食的熱焙煎麥茶，茶味挺香的，希望夏天能提供冰涼的茶。

單點的龍田炸雞三入(120元)，肉質醃製入味，加上鹹酥有香的外皮，喜歡唐揚雞的朋友不能錯過

搭配日本美乃滋一起吃，不僅解膩風味更棒喔！

起士牛肉漢堡排定食(390元)，附自家漬物、手作小菜、高湯海鮮茶碗蒸、柚香沙拉、田野味噌湯、日本越光米飯和焙煎麥茶。

小菜的牛蒡絲醃漬入味、脆脆的口感，作為開胃菜挺不錯的

肉肉吃多了，有柚香沙拉可以解解膩。

田野味噌湯湯料挺多的，有紅蘿蔔、洋蔥、肉片和豆皮，湯頭蠻甜美的

高湯海鮮茶碗蒸有香菇、魚板和扇貝肉耶，是很下飯的角色。

漢堡排以牛肉與豬絞肉以黃金比例混合，包入起士後手工製成。

扎實中帶嫩嫩的口感，加上鹹香起司和鹹甜醬汁，是大小朋友都會喜愛的口味

醬汁淋在白飯上可以讓人吃掉半碗飯喔！

漢堡排因為有一些肥肉，多了油脂甘甜也不會柴，喜歡吃漢堡排的朋友推薦給你們

米飯使用日本越光米，粒粒分明，可以吃到米飯自然的甜味，喜歡的話可以免費續喔

極上三拼煮定食(410元)，三拼是炸雞腿排、炸蝦和豬五花片~

附自家漬物、手作小菜、高湯海鮮茶碗蒸、沙拉更換為蔬菜可樂餅+30元、田野味噌湯、日本越光米飯和焙煎麥茶。

可樂餅外層酥脆，內層馬鈴薯泥挺綿密的，很適合點給小朋友吃

極上三拼煮是將炸雞腿排、炸蝦和豬五花片放在滑蛋上。

炸蝦有兩隻，可以跟另一半分享~

無骨雞腿排外皮軟酥，加上鹹甜醬汁很下飯。

豬五花有脆度的口感，吸附醬汁後也好下飯

檸檬片片片片沙瓦(150元)清新的檸檬甜香搭配帶酒精的沙瓦，炎炎夏日喝上一杯心情好愉快喔

套餐加購胡麻布丁(70元)帶有胡麻甜香挺特別的，建議可以兩人點一個一起分享，不然會吃太飽 XD

以上是我們的心得分享，荒節小料理是日式定食專賣店，小家庭或情侶用餐都很適合，推薦給喜歡日式定食的朋友喔！

👉荒節小料理營業時間地址

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🌟店家資訊：荒節小料理

🏠地址：新竹市東區關新二街108號

☎電話：03 579 9660

⏰營業時間：12:00–20:30 (週三公休)

粉絲團：荒節小料理

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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