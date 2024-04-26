這家「南寮胖哥鱉雞鍋」之前上過新聞，一名園區工程師跟朋友去吃鱉，2人1湯3菜4000元被嫌貴，小米心想真的很貴嗎

於是在小米的粉絲團詢問大家，得到不少朋友好評回饋說是南寮隱藏版美食~

餐點好吃且合理，而且使用的是活鱉料理，於是小米跟一群好友組團要去吃鱉雞鍋(又名霸王鱉雞)

聽說需要預訂的烤全雞也是不能錯過的，於是鱉雞鍋、三杯鱉和烤全雞立馬訂起來

還有吃完這一桌多少錢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉南寮胖哥鱉雞鍋位置及停車方式

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南寮胖哥鱉雞鍋位於海濱路上，靠近天府路二段，路旁看到招牌後轉進去，店旁有停車位可以停車。

如果不是新聞報導，小米也不知道隱身在民宅如此隱藏版的餐廳

👉南寮胖哥鱉雞鍋環境介紹

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店前是烹調區，座位以包廂為主，感覺就像是在民宅內用餐

包廂最多可以容納3-4桌，需要提前訂位

老闆大方地展示活鱉(甲魚)，真的很生猛喔

店家有提供現流魚，大家可以到餐廳時挑選

飯後胖哥老闆為大家科普甲魚的特色，也跟大家說起這家店的歷史，讓我們聽得津津有味

👉南寮胖哥鱉雞鍋菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

除了招牌雞鱉鍋、三杯鱉以外，還有快炒、炸物、蔬食和湯品，每一道看起來都很好吃

很適合好友、公司聚餐叫上一桌好料，吃飯喝酒挺爽的。

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

這是我們今天九大兩小的花費，因為我們都是大胃王，所以點的快炒挺多的 XD

總共花費7490元，其實並不貴耶！

活鱉一斤800元，包含料理的價格，所以兩隻鱉重量加起來2斤多，烹調成料理才2800元並不貴，相信老饕們都曉得

👉南寮胖哥鱉雞鍋用餐心得分享

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來開動吧！

提醒大家雞鱉鍋、三杯鱉訂位時要提早預訂，以免賣完沒吃到

首推雞鱉鍋湯 2200元(全雞800元+鱉1斤12兩1400元)，一大鍋才2200元是不是很划算？

因為加入許多中藥材烹煮，一端上桌香氣四溢

今天吃到的是公鱉，還有鱉的蛋蛋耶，跟雞的蛋蛋超像的

還可以看到鱉的頭、腳、身體等部位，光看就很有膠質。

建議大家湯煮滾後，先喝一口原味的湯頭，有濃郁的藥膳甘甜、雞肉甜味和鱉膠質的甜，喝完後胃都暖起來了

湯頭真的很順口，連小朋友都喝得津津有味喔！土雞肉也煮得嫩又甜

小米是第一次吃到活鱉料理，相當好奇吃起來口感如何~

肉質吃起來沒有腥味，類似雞肉的甜味，口感比雞肉更嫩、帶膠質

沾點胡椒鹽一起吃肉甜味更明顯。

不管是身體、背和腳都是滿滿的膠質和肉甜味~

特別是腳的膠質超多的，QQ的外皮和細嫩的肉質，讓我們連連稱讚

建議大家可以將一些些湯頭淋在胡椒鹽上，再沾來吃味道超棒的。

小米在撈湯的時候還發現寶物耶，這是鱉鞭超補的，晚上回家可以嘿嘿嘿…

鱉鞭吃起來QQ帶點脆度，沒有腥味喔，就像在吃牛筋一樣，不說還不知道是鱉鞭呢！

雞鱉鍋料很多，有一隻大土雞和1斤12兩重的鱉，其實湯喝到一半的時候還剩下很多料~

湯不夠的話可以加湯，加湯後繼續熬煮，湯頭甘甜好喝

最後還打包回去給廣宇，讓他好好補身體呢。

今天參與美食團的還有來自小米故鄉旁邊的香港朋友，她也是新竹在地美食店壹號館的老闆娘。

三杯鱉(1400元/1斤12兩)也很推薦，光看就很入味，超補的啦 XD

今天打破小米之前對鱉腥味重的刻板印象，也因為老闆使用野生鱉料理，肉質甜美又嫩

裡面一樣有蛋蛋喔，男士們記得要來補一補

三杯鱉吃起來有鹹香帶甜的風味，炒過後肉質較Q彈，絕對是下飯又下酒的菜色

鱉腳不能錯過，看起來像縮小版的熊掌~

特別是掌心有QQ的膠質，不過吃的時候要小心尖尖的指甲喔

烤全雞(880元)讓我們也很驚豔，超大隻的，附有雞的內臟。

烤雞有醃漬入味，肉質很甜

特別是外皮烤得很脆，帶有煙燻的香氣，記得上桌時盡快吃風味最佳~

即使是雞胸肉也不柴喔。

雞油會加入蒜頭一起熬煮，所以多了蒜香甜味，淋在白飯上讓我們扒了好幾碗

愛吃白飯的朋友，要提醒老闆幫忙多留幾碗白飯，不然很容易就賣完囉 XD

接下來是超下飯的橙汁排骨(500元)，也很適合小朋友吃。

軟酥帶嫩的排骨搭配甜甜的橙汁，真的好好吃

這是老闆推薦的炸中卷(380元)。

中卷鮮嫩多汁又彈牙，加上酥脆的麵衣大口大口地吃超過癮的~

最後是超大片的蚵煎(300元)

脆脆的外皮、大顆的蚵仔和紅醬一起吃好好吃喔

魚翅吃不起可以吃魚翅頭(420元)

膠質的口感加上醬汁很下飯~

炒飯(160元)也是傳說中很好吃，可以看到粒粒分明的米飯。

每一口都有飯香、蛋香、蝦肉和肉絲香氣，上桌後沒多久就被解決了

炒麵(160元)也很受歡迎，後來又加點一份呢

炒麵口感帶Q，吸附鹹甜的醬汁，加上肉絲、蝦肉、蔬菜等配料，讓我們吃得很滿足

再來個娃娃菜(200元)解解膩。

最後加點炒鹹豬肉(350元)，鹹豬肉不會死鹹，有油脂甘甜和鹹香肉質，這也是下飯又下酒的菜色喔

甜點是炸芋丸(380元)，芋泥包裹鹹蛋黃，外酥內綿密，芋泥甜香和鹹蛋黃鹹香結合，妮可的女兒一個人就吃了兩顆

以上是我們的心得分享，南寮胖哥鱉雞鍋有讓人驚豔的活鱉料理

活鱉採明碼實價，加上料理費用，一斤800元確實不貴，而且料理很好吃，讓我們不虛此行，喜愛活鱉料理的朋友推薦給你們

👉南寮胖哥鱉雞鍋營業時間地址

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🌟店家資訊：南寮胖哥鱉雞鍋

🏠地址：新竹市北區海濱路180-4號

☎電話：035367643

⏰營業時間：10:30–21:30 (週三公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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