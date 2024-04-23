【山睦紅茶】新開幕．新竹質感又好喝的手搖飲料店再+1，竹科上班族飲料新選擇！主打日月潭蜜香紅茶，回甘不苦澀的純茶，喝得健康又順口！

新竹質感又好喝的手搖飲料店再+1，竹科上班族飲料新選擇！「山睦紅茶」是新竹在地自創手搖飲料品牌，創始店就在新竹棒球場附近，而竹科店是近期新開幕的第二間門市。「山睦紅茶」店內主打來自日月潭的蜜香紅茶，回甘不苦澀的純茶，喝得健康又美味，原物料嚴選小農純果汁、獸醫把關的鮮乳坊鮮奶以及正統養樂多，「山睦紅茶」不管是果茶，還是鮮奶茶系列，都是真材實料的好喝！喜愛喝手搖飲料的朋友，這間絕對是你新竹飲料必喝首選推薦～歡慶山睦紅茶-竹科店開幕，4/24-4/26都有買一送一優惠活動等著你喔！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「山睦紅茶」就位在竹科飲料一級戰區的光復路一段上，鄰近新竹老爺酒店、新竹科學園區、新莊火車站，大地色系的店面，帶有復古現代感，在車來車往的光復路上特別顯眼，路過不易錯過。

取名為「山睦」是英文音譯sun moon lake(日月潭)，選用來自南投日月潭周邊盛產的紅茶，店裝潢也是以紅茶色的美拉德風格為主，帶給人溫暖、沉穩又有時尚感。

▲山睦紅茶菜單價格

《山睦紅茶開幕活動報你知》 歡慶山睦紅茶竹科店開幕！連續三天買一送一！

「限定來店google五星好評，並出示評論畫面，即可享有指定買一送一優惠」

4/24 山睦紅茶 買一送一

4/25 青茶 買一送一

4/26 茶王 買一送一

🔺山睦紅茶 $40

🔺柳丁綠茶 $60

「山睦紅茶」一入口就是清新的果香，回甘不苦澀且茶湯濃度很剛好，不會太水也不會太厚，建議點一至三分糖，更能襯托出紅茶的香氣，不愧是招牌紅茶，真的含有水準。

「柳丁綠茶」嚴選南投有機柳丁，搭配香氣馥郁的茉香綠茶，微微酸度剛剛好，而且沒苦澀感，喝起來非常清爽順口，建議點三分糖，柳丁柑橘香氣會更濃郁。

🔺茶凍奶茶 $55

🔺茶王奶茶 $55

🔺濃紅鮮乳 $69 (+白玉珍珠$10)

「濃紅鮮乳」是屬於茶香濃厚的鮮奶茶，微微苦韻有種巧克力混合木質果香，加入獸醫現場把關、單一牧場產區的鮮乳坊鮮乳，一瓶比市售鮮乳貴50%，濃、醇、香更明顯。

推薦加點泡過蜂蜜的白玉珍珠，大顆又彈牙，而且越咬越香，就是杯完美的珍珠鮮奶茶！

「茶凍奶茶」以阿薩姆紅茶搭配清爽配方的奶精粉製作，喝起來香醇不膩口，再加上口感咕溜軟Q的山睦紅茶特製茶凍，讓整杯喝起來茶香更加倍。

「茶王奶茶」以烏龍茶王為基底，搭配獨家奶精粉，有種獨特的濃郁麥芽香氣，真的是蠻有特色的風味。

🔺紅心芭樂多多 $95

「紅心芭樂多多」加入兩瓶正版養樂多，以及小農用心栽種的紅心芭樂，搭配起來的滋味酸甜濃郁，芭樂香氣十足還吃得到果肉泥沙沙的口感，這杯也是店內少數幾款無咖啡因飲料，雖然單價較高但是非常真材實料。

「山睦紅茶」主打日月潭紅茶，嚴選小農純果汁、獸醫把關的鮮乳坊鮮奶以及純正養樂多，整體食材、用料都很實在，裝潢、杯身設計更是現在時下流行的美拉德風格，非常有質感，絕對是竹科上班族推薦必喝飲料。總之，新竹光復路上又多一間飲料好選擇啦！