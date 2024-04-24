【鼎盛十里鍋物和牛放題】新竹首創調酒自助吧、啤酒機能無限暢飲！最頂價位就能享有三款油花超美的日本A5黑毛和牛吃到飽，加價$399還能升級松葉蟹吃到飽！

這間「鼎盛十里鍋物和牛放題」自助吧竟然能讓你享有雞蛋自由，還有新竹首創調酒自助吧喝到飽！也有啤酒機可以無限暢飲！加價$399還能升級成「松葉蟹吃到飽」，「鼎盛十里和牛放題」有$899、$1199、1399三種價位選擇，$1399就有三款油花超美的日本A5黑毛和牛可以吃到飽！自助吧區除了有超過50多種食材蔬食火鍋料之外，還有8台飲料機、Cold Stone冰淇淋、麻辣鴨血豆腐、古早味豬腳、和牛咖哩可以吃到飽，喜愛吃火鍋吃到飽的朋友，這間「鼎盛十里和牛放題」不要錯過啦！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「鼎盛十里和牛放題」就位在關新公園旁邊，從新莊火車站步行過來約10分鐘，開車來也很方便，店旁邊就有特約停車場，來消費還能折抵兩小時停車。鼎盛十里兩層樓獨棟建築，帶有日式禪風裝潢，在關新公園旁邊格外醒目。

推開高聳的大門，映入眼簾的是帶有仙氣的水池，周圍還擺放各種藝術品，整個美到不行，真的是新竹少有裝潢如此霸氣的火鍋店，用餐環境先大大加分～

「鼎盛十里」一樓是單點式個人火鍋，想吃和牛放題就直上二樓。

「鼎盛十里鍋物和牛放題」座位區以2~4人座為主，也有10-20人的私人包廂，用餐起來更舒適，很有團聚用餐的氛圍，需事先預約。

▲鼎盛十里和牛放題菜單價格

「鼎盛十里和牛放題」有$899、$1199、1399三種價位，最便宜$899價位有澳洲M9和牛，$1199價位就能吃到一種部位的日本A5和牛、廣島生蠔，最高價位$1399能吃到三種部位日本A5和牛、伊比利豬以及北海大干貝，另外再加價$399還能升級「松葉蟹吃到飽」。

成人價位：$899 / $1199 / $1399

6~11歲 & 75歲以上：$499 /＄599 / $699

3~5歲幼童需酌收共鍋費$100

選擇$1399價位再加價$399可享「松葉蟹吃到飽」

用餐限時$120分鐘、酌收10%服務費。

蔬菜自助吧高達50多種食材選擇，各種葉菜類、火鍋料、菇類、根莖類、豆製品等等一應俱全，還有十種來自各國的泡麵、麵食類，真的是應有盡有。

竟然還有免費提供雞蛋，煮來吃、加入調味料中都很適合。

竟然還有全新竹首創的調酒自助吧可以喝到飽！有提供梅酒、清酒、伏特加、威士忌、琴酒、萊姆酒、蜜多麗蜜瓜香甜酒，不知道怎麼調沒關係，有調酒菜單可以讓你參考～

※喝酒不開車，開車不喝酒！

另有提供台啤、海尼根啤酒機可以無限暢飲！

※喝酒不開車，開車不喝酒！

飲料自助吧有咖啡機、沙瓦機、現萃茶機、可樂機、果汁機等等，其中還提供黑糖波霸，可以自己調配好喝的珍珠奶茶。

熟食部分，有提供麻辣鴨血豆腐，可以丟到麻辣鍋裡面，吃起來更夠味！怕吃不飽還有和牛咖哩飯，這裡竟然還有古早味豬腳可以吃到飽？！燉煮至皮Q肉嫩，滿滿膠質感很下飯。

選擇$1399價位再加價$399，還能享「松葉蟹吃到飽」！

超大隻肥美蟹腳、蟹鉗，肉質都很新鮮，蟹肉也不會黏在殼上，可以輕鬆地抽出蟹肉，口感緊實細緻，還有滿滿鮮甜滋味，以這價位來說，真的很可以！

「鼎盛十里和牛放題」供應的是單人火鍋，除了柴魚昆布鍋外，其餘皆需加價升級。「昆布鍋」金黃色清澈湯頭，帶有柴魚香氣，涮肉、煮菜都很適合。

「元氣藥膳鍋」需加價$49元，食補藥材香氣十足，喝起來又香又甘甜。「將軍麻辣」是用牛骨加上特製辣醬、藥材下去熬煮，辣度可以調整，涮肉超對味！

這次來「鼎盛十里和牛放題」，當然是直上$1399元價位，就能暢行無阻的點餐！$1399價位能吃到日本A5和牛究極霜降、日本A5和牛羽下、日本A5和牛山形雪花，豬肉部分則多了小河賽伊比利豬，海鮮則有北海道大干貝，蝦子也升級了口感更彈牙且較碩大的草蝦，絕對是很有感的升級！

油花最美的是「日本A5和牛山形雪花」，均勻分佈的雪白霜降及鮮紅肉澤，完全就是教科書等級的A5和牛，放在室溫下，表皮油脂就開始融化，這是頂級和牛才有的特性，放入火鍋中涮個幾秒，就能享用那鮮甜多汁又入口即化的口感。

如果口袋沒那麼深，也可以點$1199價位即可，也能吃到「日本A5和牛羽下」，是肩胛靠近肋骨的部位，油花一樣很美，豐腴的油脂造就出入口即化的口感。

「日本A5和牛究極霜降」肉澤較鮮紅，肉香較明顯，中間帶有一條筋，但還是保有軟嫩的口感。

「小河賽伊比利豬」也好喜歡，小河賽以生產「世界最好的火腿」世界有名，養殖的伊比利豬肉質也是數一數二頂級，這油花分布、口感、香氣，真的完全不輸給和牛肉，真的好吃。

海鮮部分，北海道干貝、廣島生蠔都超肥美大顆，草蝦更是新鮮且肉質彈牙，小卷也超大一隻，蛤蜊也都很飽滿大顆，品質真的沒話說。

飯後冰淇淋提供八種口味的Cold Stone冰淇淋，還有香濃可口的霜淇淋機，一旁還有配料可以自行妝點。總結，「鼎盛十里」擁有新竹地區少有的霸氣裝潢，還有油花超美的日本A5和牛吃到飽，外面隨便一盤都要$400~500元，來這吃個幾盤就讓你回本，更棒的是加價$399就讓你實現松葉蟹自由，自助吧也非常豐盛，還能自己當侍酒師，調酒隨你喝到飽，飯後還有八種口味的Cold Stone冰淇淋可以吃到飽，如果你在找新竹和牛火鍋吃到飽，那麼這間「鼎盛十里和牛放題」推薦給你。