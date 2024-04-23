◎淀水路沿岸河津櫻綻開得很美!! 逛起來感覺很清幽，真的很不錯~
來到日本第2天，聽聞京都伏見區淀水路沿岸河津櫻已盛開8分!???
賞花得及時，當下更改原訂行程直接來去！粉彩櫻花之旅自己加 ♡
搭乘京阪電車前往很方便，距離最近的車站「淀」4號出口步
小祿提醒：因為是小站，只停靠凖急、普通，特急以上的列車會疾駛而過唷~
哇 \ ^ｏ^ /
車站一樓5號出口對面就有一整排粉紅「迎賓」!!
應該是走4號出口的，我們先出來探探5號出口，發現有公車站。
大棵美麗的櫻花樹下，穿著美麗和服的女孩，讓我們在此逗留拍了又拍..
2024年淀櫻的指示地圖，從車站一路出來都可以查看。
返回4號出口，經過超市「Fresco淀站」後門。
沿著京阪電車高架路向西走，就會到達「淀綠地西詘」，是河津櫻西側的起點。
其實沿路有很多指標、桃太郎旗，OK的啦！
將將~~
才到起點就震撼到了，一整個炸開的河津櫻!!!
最早開的河津櫻是大島櫻與寒緋櫻自然雜交品種，花色、
更鮮艷、更長；京都的淀河津櫻卻多一份秀緻的美麗。
一般河津
種植在河岸旁的淀櫻十分親民的約半身高，不須仰頭，笑容可掬地與我們對望。
河津櫻花期長，花朵持續綻放時間是其他櫻花的兩倍喔！
走著走著到了天神橋。有個小小的木津釈迦堂，櫻花相襯，很有意境。
往上走是一條大馬路，跨越淀水路名為孫橋。
過了孫橋，往東而行似乎別有洞天。
前方無路可通，越過櫻橋往對岸繼續探悠。
傍晚時分，櫻橋附近陸續有當地的居民出來走走散步。
這裡是「淀水路の藤棚公園」。
沿路而來。整個淀水路、綠地公園沒有爆滿人群，覺得很清幽。
這裡好美，人潮更少，小朋友玩得不亦樂乎!!
不知不覺我們走了一個多小時，以為櫻花道到此為止了，卻又發現別有洞天。
天色漸暗，往回走。雖然沒有夜櫻點燈，孫橋下仍有人流連駐足。
從北岸轉進巷子是淀河津櫻並木道，這裡有公廁其他地方則沒發現。
順著淀緑地中央口，漫步穿過民宅朝車站方向準備返程。
淀河津櫻據說是從伊豆買了兩株河津櫻花樹苗，經京都市的許可，種植在淀水路南北河岸、
淀綠地公園一帶。
2020年正式命名為「淀櫻」。
河津櫻秀氣地美，在並木道上的淀櫻更加美得有靈氣。
沒有爆滿人群
感覺清靜悠閒
匆忙行程之餘
安排半日淀櫻之旅
真的很不錯~
地 址：〒613-0903 京都府京都市伏見区淀本町225(ケイコン株式会社内)
官方網站：淀観光協会
大眾運輸：京阪電車淀站，沿電車高架路向西步行約8分