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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 粉紅炸開!! / 淀の河津櫻2024 / 京都伏見淀水路

粉紅炸開!! / 淀の河津櫻2024 / 京都伏見淀水路

2024-04-23 13:55:00 小 祿 人氣：113
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窩客好文

小 祿

發表篇數：610篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

◎淀水路沿岸河津櫻綻開得很美!! 逛起來感覺很清幽，真的很不錯~

淀河津櫻 (8).JPG

 

 

  來到日本第2天，聽聞京都伏見區淀水路沿岸河津櫻已盛開8分!???

  上次伊豆河津賞櫻已經是6年前了(懷舊連結)..

  賞花得及時，當下更改原訂行程直接來去！粉彩櫻花之旅自己加   

                                                                                                                                                                   

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  搭乘京阪電車前往很方便，距離最近的車站「淀」4號出口步行約8分鐘就到了。

  小祿提醒：因為是小站，只停靠凖急、普通，特急以上的列車會疾駛而過唷~

淀河津櫻 (2).jpg

  哇        \ ^ｏ^ /

  車站一樓5號出口對面就有一整排粉紅「迎賓」!! 

淀河津櫻 (4).jpg

  應該是走4號出口的，我們先出來探探5號出口，發現有公車站。

  大棵美麗的櫻花樹下，穿著美麗和服的女孩，讓我們在此逗留拍了又拍..

淀河津櫻 (5).JPG

  2024年淀櫻的指示地圖，從車站一路出來都可以查看。

淀河津櫻 (3).jpg

  返回4號出口，經過超市「Fresco淀站」後門。

  沿著京阪電車高架路向西走，就會到達「淀綠地西詘」，是河津櫻西側的起點。

  其實沿路有很多指標、桃太郎旗，OK的啦！

淀河津櫻 (6).jpg

  將將~~

  才到起點就震撼到了，一整個炸開的河津櫻!!!

淀河津櫻 (7).JPG

  最早開的河津櫻是大島櫻與寒緋櫻自然雜交品種，花色、花期比日本櫻花代表染井吉野櫻

  更鮮艷、更長；京都的淀河津櫻卻多一份秀緻的美麗。

淀河津櫻 (8).JPG

  一般河津櫻約在二月初盛開、一直到三月底左右，整個淀水路兩岸可以觀賞到淀櫻綻放。

淀河津櫻 (9).JPG

  種植在河岸旁的淀櫻十分親民的約半身高，不須仰頭，笑容可掬地與我們對望。

淀河津櫻 (10).jpg

淀河津櫻 (11).jpg

  河津櫻花期長，花朵持續綻放時間是其他櫻花的兩倍喔！

淀河津櫻 (12).jpg

淀河津櫻 (13).JPG

  走著走著到了天神橋。有個小小的木津釈迦堂，櫻花相襯，很有意境。

淀河津櫻 (14).jpg

淀河津櫻 (15).jpg

  往上走是一條大馬路，跨越淀水路名為孫橋。

淀河津櫻 (16).jpg

  過了孫橋，往東而行似乎別有洞天。

淀河津櫻 (17).jpg

淀河津櫻 (18).JPG

  前方無路可通，越過櫻橋往對岸繼續探悠。

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  傍晚時分，櫻橋附近陸續有當地的居民出來走走散步。

淀河津櫻 (20).JPG

  這裡是「淀水路の藤棚公園」。

淀河津櫻 (21).jpg

  沿路而來。整個淀水路、綠地公園沒有爆滿人群，覺得很清幽。

淀河津櫻 (22).jpg

  這裡好美，人潮更少，小朋友玩得不亦樂乎!!

淀河津櫻 (23).jpg

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  不知不覺我們走了一個多小時，以為櫻花道到此為止了，卻又發現別有洞天。

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  天色漸暗，往回走。雖然沒有夜櫻點燈，孫橋下仍有人流連駐足。

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  從北岸轉進巷子是淀河津櫻並木道，這裡有公廁其他地方則沒發現。

淀河津櫻 (29).jpg

  順著淀緑地中央口，漫步穿過民宅朝車站方向準備返程。

淀河津櫻 (30).jpg

  淀河津櫻據說是從伊豆買了兩株河津櫻花樹苗，經京都市的許可，種植在淀水路南北河岸、

  淀綠地公園一帶。

  2020年正式命名為「淀櫻」。

淀河津櫻 (31).jpg

淀河津櫻 (32).jpg

淀河津櫻 (33).jpg

  河津櫻秀氣地美，在並木道上的淀櫻更加美得有靈氣。

淀河津櫻 (34).jpg

  沒有爆滿人群

  感覺清靜悠閒

  匆忙行程之餘

  安排半日淀櫻之旅

  真的很不錯~

 淀河津櫻 (27).JPG

淀河津櫻 (35).JPG

                                                                                                                                                                             

淀観光協会 事務局
電           話：+81 075-631-3231
地           址：〒613-0903 京都府京都市伏見区淀本町225(ケイコン株式会社内)
官方網站：淀観光協会
大眾運輸：京阪電車淀站，沿電車高架路向西步行約8分
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
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河津櫻 淀の河津櫻 京都 淀水路 京阪電車
 
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