◎淀水路沿岸河津櫻綻開得很美!! 逛起來感覺很清幽，真的很不錯~

來到日本第2天，聽聞京都伏見區淀水路沿岸河津櫻已盛開8分!???

上次伊豆河津賞櫻已經是6年前了(懷舊連結)..

賞花得及時，當下更改原訂行程直接來去！粉彩櫻花之旅自己加 ♡

搭乘京阪電車前往很方便，距離最近的車站「淀」4號出口步 行約8分鐘就到了。

小祿提醒：因為是小站，只停靠凖急、普通，特急以上的列車會疾駛而過唷~

哇 \ ^ｏ^ /

車站一樓5號出口對面就有一整排粉紅「迎賓」!!

應該是走4號出口的，我們先出來探探5號出口，發現有公車站。

大棵美麗的櫻花樹下，穿著美麗和服的女孩，讓我們在此逗留拍了又拍..

2024年淀櫻的指示地圖，從車站一路出來都可以查看。

返回4號出口，經過超市「Fresco淀站」後門。

沿著京阪電車高架路向西走，就會到達「淀綠地西詘」，是河津櫻西側的起點。

其實沿路有很多指標、桃太郎旗，OK的啦！

將將~~

才到起點就震撼到了，一整個炸開的河津櫻!!!

最早開的河津櫻是大島櫻與寒緋櫻自然雜交品種，花色、 花期比日本櫻花代表染井吉野櫻

更鮮艷、更長；京都的淀河津櫻卻多一份秀緻的美麗。

一般河津 櫻約在二月初盛開、一直到三月底左右，整個淀水路兩岸可以觀賞到淀櫻綻放。

種植在河岸旁的淀櫻十分親民的約半身高，不須仰頭，笑容可掬地與我們對望。

河津櫻花期長，花朵持續綻放時間是其他櫻花的兩倍喔！

走著走著到了天神橋。有個小小的木津釈迦堂，櫻花相襯，很有意境。

往上走是一條大馬路，跨越淀水路名為孫橋。

過了孫橋，往東而行似乎別有洞天。

前方無路可通，越過櫻橋往對岸繼續探悠。

傍晚時分，櫻橋附近陸續有當地的居民出來走走散步。

這裡是「淀水路の藤棚公園」。

沿路而來。整個淀水路、綠地公園沒有爆滿人群，覺得很清幽。

這裡好美，人潮更少，小朋友玩得不亦樂乎!!

不知不覺我們走了一個多小時，以為櫻花道到此為止了，卻又發現別有洞天。

天色漸暗，往回走。雖然沒有夜櫻點燈，孫橋下仍有人流連駐足。

從北岸轉進巷子是淀河津櫻並木道，這裡有公廁其他地方則沒發現。

順著淀緑地中央口，漫步穿過民宅朝車站方向準備返程。

淀河津櫻據說是從伊豆買了兩株河津櫻花樹苗，經京都市的許可，種植在淀水路南北河岸、

淀綠地公園一帶。

2020年正式命名為「淀櫻」。

河津櫻秀氣地美，在並木道上的淀櫻更加美得有靈氣。

沒有爆滿人群

感覺清靜悠閒

匆忙行程之餘

安排半日淀櫻之旅

真的很不錯~

淀観光協会 事務局

電 話：+81 075-631-3231

地 址：〒613-0903 京都府京都市伏見区淀本町225(ケイコン株式会社内)

官方網站： 淀観光協会

大眾運輸：京阪電車淀站，沿電車高架路向西步行約8分

小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~ 展覽及交通相關資訊以官方最新公告為準 店家所提供商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！ 文章內容僅代表筆者 當時當次當下參觀的個人感受 ，不等於往後每次每個人的期待嘿

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