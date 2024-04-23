大滿足！每次來都還得打包，真的吃一頓飽兩餐「Relax Brunch-輕鬆點全日餐館」內用還有冷飲無限暢飲太划算！台南早午餐推薦｜台南東區早午餐

台南美食推薦～ 每次來都吃不完還外帶，真的吃一頓飽兩餐，隱身於台南東區巷弄裡的 Relax Brunch 輕鬆點全日餐館 不論平假日總能吸引滿滿人潮，主食肉品就滿滿一大盤，繽紛附餐更是澎湃，這間可以呀！

輕鬆點全日餐館｜店家環境

三訪終於能拍個照好好分享一下 (之前用餐的兩次都客滿，左右鄰桌都是人，我不好意思拍，哈)，位於台南東區裕農路巷弄裡的這間 輕鬆點全日餐館 真的是讓我光整理個圖文都忍不住想打個飽嗝，每次都和不同的姐妹來、沒有一次是真的掃盤吃光不外帶的啦！

輕鬆點全日餐館 內用空間乾淨舒適，裡頭還有不少模型和公仔，備有兒童餐椅，基本上就是大人、小孩都能開心用餐的友善空間。每人低消$100 (5歲以上需低消)，預約人數到齊即可入座，用餐時間為90分鐘，2樓空間還有更多內用座位，洗手間同樣也在樓上。

沒有紙本菜單，現場掃 QR code 使用LINE系統的 快一點點餐平台 自助手機點餐，餐點品項非常豐富，包含超值排餐自由配、鐵鍋義大利麵／燉飯、手作可麗餅、山形混蛋吐司/鬆餅、義式濃湯麵、14吋可麗披薩、炸物小點及午茶聖代等，種類包羅萬象，光是決定要點什麼就讓我們滑手機看了好久，喜歡品嚐不同料理的話，也能在上餐後和姐妹交換分享囉～

【點我看輕鬆點

餐具、打包自助區

冷飲自助區

內用享無限暢飲，冷飲自助品項有日式綠茶、蘋果汁、柳橙汁、水果風味茶、檸檬紅茶、冬瓜檸檬、芭樂綠茶等，熱飲則是有經典奶茶和抹茶奶綠。

輕鬆點全日餐館｜餐點介紹

日式唐揚雞超值單人餐 $315、日式溏心蛋 $40

主食｜日式唐揚炸雞

附餐｜焦糖布丁

超值排餐裡頭就包含了肉品、主食 (香蒜奶油義大利麵/松子羅勒燉飯二選一，或可加價升級其他品項)、附餐 (南瓜濃湯/焦糖布丁/水果優格三選一) 及飲品，不得不說～ 來了這麼多次還是會被 輕鬆點全日餐館 的餐點份量給驚艷到，真正的體認什麼叫做「老闆怕妳吃不飽」主餐盤的唐揚炸雞份量比我去日式料理店點的丼飯上頭的肉還要多，旁邊還有滿滿生菜、毛豆、泡菜及地瓜，再加上濃湯和布丁，真的是吃到一半就得舉手投降、自己打包外帶了啦～

起司豬肉漢堡排超值單人餐 $315、日式溏心蛋 $40

主食｜起司豬肉漢堡排

起司豬肉漢堡排更狂，上桌直接來個兩大塊，這份量就算是男孩子來吃也非常夠了吧！每回都是吃一頓飽兩餐的 輕鬆點全日餐館 分享給大家囉！

Relax Brunch-輕鬆點｜店家資訊

地址：台南市東區裕農路350巷9號

電話：06-208-3013

營業時間：週一二四五10:00-19:00，週六日10:00-21:00，週三公休