每到冬天仁夫總想要在浴室增加暖房設施，

但我比較在意的是浴室潮濕發黴的問題，

現在住家都是洗完澡、先拖把擦過一趟，

再從房間客廳搬除溼機來除溼個2-4小時，



若一陣子偷懶，只開循環扇就會像上面照片一樣黴意盎然得嚇人，

而且今年家中即將有新成員，我們倆各別在意的暖房、除溼問題是得要認真面對一下了；



前陣子剛好跟朋友提到暖房及除溼的問題，

馬上大推薦她高雄家中安裝的 Altrason humidry 智能除濕暖風乾燥機，

因為家裡現階段還沒辦法裝潢施工，就直接殺到總公司一探究竟，





進到總公司內先看看一般常見的五合一浴室暖風機，

大致說明一下這類暖風機的作用方式，

但其實暖風乾燥機就只是用溫暖空氣，

讓地面、牆面的水珠因熱變成水氣散在空間中，並沒有真正做到除溼的作用；

然後就是一些相對濕度與體感溫度、舒適度的說明，

這有在用除溼機的人應該都會明瞭其差異性；







而 Altrason humidry 智能除濕暖風乾燥機 就是除了智能暖房、乾燥、循環換氣外，

還有認真地做到除溼功能，於是也附帶了智慧乾衣功能！





而hunidry採用日本原裝進口的沸石式除溼輪，不會受氣溫影響除溼效果，

而且沸石式天然礦石，有優越的吸附性、可脫水性及循環再生使用等特性，

能有效吸附水氣，兼具空氣淨化功能，

上圖沸石除溼輪變深色就是有認真使用過的痕跡唷；

且專利的露點控制技術，讓溼空氣在還來不及凝結成水珠前，

就被排出到室外管道，乾爽空氣循環回到室內，

因此不會需要另外接水管排水，

也就不用擔心排水管會有堵塞、髒汙、發霉等等的問題了！



另外在控制面板上有壁掛觸控面板跟遙控器版本可選擇，

這就看如果是整體裝潢時就安裝，那當然壁掛觸控面板直接嵌入牆內好看、不占空間，

但若是後續安裝，可能就選擇遙控器較為方便；







來體驗看看實際運作起來的感受囉，

在除溼功能下設定自動偵測模式運轉，就會自動偵測空間內的溫度與濕度，

濕度太高就會自動開始除溼囉，



照片是剛開啟蓮蓬頭熱水，濕度還沒飆升上來，

面板上文字為：涼風除溼 已達目標濕度，持續監控中…，





鏡面開始明顯有水氣啦，humidry就開始自動除溼了！

從待機偵測到啟動除溼，DC變頻馬達的運轉聲並不明顯，

如果在洗澡應該更會無感吧；

再看看其他功能，



加強除溼是運轉時向室內輸送暖風，適合秋冬季節除溼用；



仁夫很想要的智能暖房功能，也能設定定時，讓家人陸續進出浴室的時段都暖暖的；





空氣循環功能：循環換氣、室內換氣，

循環換氣就是在上大號時必開的啊！



智慧乾衣功能，已暖風烘乾衣物，將濕空氣排出室外，

這也是只有除溼功能才能做到的，

朋友在跟我推薦時，也有提到Joeman在八里的豪宅就有安裝humidry，

Joeman媽媽最有感、最喜歡的就是智慧乾衣功能。

曾住過淡水、現在住北投對浴室濕氣、發黴真的很頭痛，

用循環扇加上浴室內雞肋的抽風機，其實也只是把濕空氣往家中其他空間分散；

以目前生活模式及需求，

若只是安裝一般的浴室暖風"乾燥"機，還是勢必要搭配一台除濕機來使用，

撇除搬來搬去、頻繁倒水等的問題，

一台暖風乾燥機再搭配一台除溼機的價格，

其實也差不多等於一台humidry了，

何不就整合在一起，更不占用地面空間，讓空間更寬闊舒適呢！

不過目前北投家中比較想要是整個重新規劃裝潢啦，

直接把 Altrason humidry列為重點安裝項目！

有興趣可以再看看官網詳細介紹，

或是有些經銷也能問問有沒有實機可以參觀體驗喔！

官網：Altrason

FB粉絲專頁：Altrason Inc.

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