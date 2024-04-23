2024澎湖住宿最推薦住哪裡？本篇精選23間無敵的澎湖住宿地點，網羅各種特色澎湖住宿，有澎湖高級飯店、澎湖飯店、澎湖民宿、澎湖住宿飯店、澎湖包棟民宿通通都有，再也不只⌜⌟唯一選項囉！靠最底下套裝行程推薦，帶上親朋好友、一家老小，在我們推薦熱門又具高CP值地方下塌休息，看完這篇文章趕緊來規劃一下澎湖旅遊吧！

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澎湖住宿推薦排行榜

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澎湖住宿推薦地點

澎湖住宿推薦怎麼選?大多住宿名單可分這幾類「交通方便」、「海景視野」、「靠熱門景點」，大致分澎湖市區住宿、澎湖海景民宿，首推最繁華熱鬧區域馬公市，集中最多澎湖飯店、各星級飯店也位於此，內部附設泳池和娛樂設施超適合親子族群住宿，出門購物交通或吃喝玩樂超方便，澎湖花火節主會場也在這，能近距離悠閒欣賞煙火施放，找間適合飯店房間訂下去就對了。

澎湖住宿另一大賣點是擁海景視野澎湖海景住宿，打開窗便有無敵海景，從窗外就能看到碧海藍天，整體超有海島度假氣氛。

下圖標記大致澎湖住宿地點位置，離島富有特色澎湖民宿也加入本篇介紹，事不宜遲!一起來看看有那些民宿或是飯店選項，煩惱好可以快點訂起來等出發囉～

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澎湖住宿清單快速分類

澎湖飯店推薦 | 福朋喜來登酒店、澎澄飯店、海悅飯店、和田大飯店、雅霖大飯店

福朋喜來登酒店、澎澄飯店、海悅飯店、和田大飯店、雅霖大飯店 澎湖推薦民宿 | 那。故事水岸莊園、陽光棕櫚渡假民宿、夏灩民宿、候鳥潮間帶民宿、馬里布民宿

那。故事水岸莊園、陽光棕櫚渡假民宿、夏灩民宿、候鳥潮間帶民宿、馬里布民宿 澎湖旅館推薦 | 綠的旅店、彩虹文旅、綠洲旅店

綠的旅店、彩虹文旅、綠洲旅店 澎湖馬公住宿 | 樂圖漫遊會館、好思包棟民宿、沐日海邊民宿

澎湖住宿精選評價

澎湖住宿小知識

澎湖目前最熱門的住宿區皆在『馬公市區內』，住在馬公市的民宿與飯店、一出門即可輕鬆逛最熱門的澎湖景點與美食小吃！ 澎湖住宿或是包棟民宿都非常搶手！ 一般時節請提早3個月訂房，澎湖花火節期間請5個月以前訂房喔！ 多數澎湖飯店都有機場接駁、訂購前請先確認自己有沒有這樣的需求喔！

澎湖住宿推薦｜澎湖飯店推薦

#1 澎湖住宿

住宿位置：澎湖縣馬公市光復里同和路168號

住宿評價：Agoda 9.2 / Google 4.5

每晚房價：定價NT9,000+10%起～

優惠訂房： |

詳細資訊：澎澄飯店 Discovery Hotel 官網

就位在馬公南海碼頭旁全館共有236間客房的「澎澄飯店 Discovery Hotel」，旁邊直接連結到澎湖首座大型購物中心，昇恆昌免稅商場「Pier3澎坊三號港」。除了結合特色餐飲、Whiskey 101 體驗館、星探索極限運動場之外，還有in89 豪華影城等休閒娛樂設施。房型分為最基本房型的探索Discovery、以海上船屋概念設計的澎澄Loft、海島度假風格的行館Villa還有探險熱帶叢林樹屋概念的四季Loft Season等不同選擇。位在角間充滿開放感無敵景觀的浴室跟澎湖難得的高樓泳池都是超殺記憶體的拍照景點!

▼浴室開放感十足的無敵景觀!

澎湖住宿 #2 澎湖福朋喜來登酒店

住宿位置：澎湖縣馬公市新店路197號

住宿評價：Agoda 9.1 / Google 4.4

每晚房價：官網訂房NT4,648元起～

優惠訂房： |

詳細資訊：澎湖福朋喜來登酒店 官網

推薦位於馬公第三漁港旁澎湖五星級飯店，「澎湖福朋喜來登酒店」是由萬豪國際集團(Marriott International）旗下酒店及度假村品牌經營管理的五星級飯店。擁有三百間以上高雅設計且五星設備的客房，還有使用澎湖當地新鮮海產的餐廳可以選擇用餐。無邊際設計的泳池以及套房裡270度景觀的大浴缸，來澎湖也要享受五星級的服務以及高檔渡假氣氛。

▼無邊際設計泳池超適合拍照!

澎湖住宿 #3 和田大飯店

住宿地址：澎湖縣馬公市民權路2號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 8.5 / Google 4.2

優惠訂房： |

每晚房價：NT1,949起～

緊鄰海邊的「和田大飯店」是距離澎湖馬公渡船頭只要3分鐘腳程的馬公飯店，飯店一樓就是全家便利商店，走路就可以抵達澎湖最熱鬧的中正路商圈，生活機能相當好。雖然飯店外觀有點年代感，但內部重新裝修得相當溫馨，有乾濕分離的浴室、免治馬桶、以及寬敞的客房空間，洗髮沐浴用品還使用法國百年品牌「歐巴拉朵」，以住宿價格來看CP值相當高，有機會被安排到面對港口的房型的話還能坐擁整個澎湖馬公港。

澎湖住宿 #4 雅霖大飯店

住宿地址：澎湖縣馬公市同和路100號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 8.6 / Google 4.2

優惠訂房： |

每晚房價：NT5,400起～

「雅霖大飯店」位在南海遊客中心旁，若有排行程要到望安、七美等離島的話，走路到搭船位置只要3分鐘超方便！緊鄰港口的絕佳位置，無論白天或晚上都能夠從陽台眺望第三漁港與南海遊客中心的景色非常療癒。雖飯店已有年份，但客房依然整潔舒適維持三星級的水準，早餐的自助吧種類豐富也受到旅人們的讚賞。另外飯店一旁就是Pier3 三號港昇恆昌購物中心，白天跑完澎湖行程後晚上走路就可以直接來雪拼！

澎湖住宿 #5 澎湖海悅飯店

住宿地址：澎湖縣馬公市民福路75號 點我 導航 ）

住宿評價 : Agoda 8.9 / Google 4.3

優惠訂房： |

每晚房價：NT3,104起～

若你是每次旅遊都想住在最熱鬧的市區位置，那這家「澎湖海悅飯店」就是位在最熱鬧的澎湖馬公市區飯店的選擇。建築外觀氣派，從外面就可以看到一排的椰子樹與室外座椅相當有度假感。三星級飯店的規格，設施充足客房空間寬敞，高樓層還可以一睹港口美景，怎麼看也看不膩。飯店對面還有來澎湖必吃冰店「玉冠嫩仙草」，過一條街就到了想吃隨時可以來一碗。

澎湖住宿 #6 綠的旅店

住宿地址：澎湖縣馬公市文光路27-3號 點我 導航 ）

住宿住宿評價 : booking 4星 Agoda 9.2 / Google 4.6

優惠訂房： |

每晚房價：NT1,950起～

照片來源：

如果想找澎湖簡約風格飯店的話，這家「綠的旅店」的低調奢華與創新時尚的設計元素應該會相當適合你。飯店位在馬公市區鬧中取靜的位置，附近就是全聯、燦坤、及便利商店，飯店還有免費腳踏車可以使用，可以騎到附近的觀音亭，因此也是澎湖花火節飯店的首選之一。飯店房型風格不同於制式的商務旅館，採用透明玻璃衛浴以及可舒適泡澡的浴缸、還有Dyson 吹風機用到飽，房間就有溜滑梯，孩子住過一次就上癮，是一家兼顧質感、舒適性跟設備的超值澎湖飯店。

澎湖住宿推薦 | 馬公市住宿

澎湖住宿 #o2精品會館

住宿地址：澎湖縣馬公市東衛6-10號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 9.0 / Google 4.6

優惠訂房： |

每晚房價：NT2,693起～

圖片來源 : O2精品會館

O2精品會館位於澎湖馬公市東衛，交通便利，地理位置優越。民宿以大白灰色系為主，搭配綠色植栽，營造出舒適的度假氛圍。房型多樣，有兩人房、四人房、六人房等，每間房都以不同的風格設計，但都兼具高級質感和舒適度。其中，最受歡迎的是星空海景六人房，房間內有挑高玻璃窗，可以欣賞到遼闊的海景。設施齊全，有游泳池、健身房、按摩椅等，可以滿足住客的各種需求。此外，民宿還提供豐盛的早餐，讓住客可以一早就享受美味的海鮮料理。總而言之，O2精品會館是澎湖高級質感、極致奢華的住宿選擇，非常適合想要享受度假氛圍的旅客。

圖片來源 : O2精品會館

澎湖住宿 # 彩虹珊瑚礁民宿

住宿地址：澎湖縣馬公市案 山里 19-3 號 點我 導航 ）

住宿評價 : Agoda 9.4 / Google 4.8

優惠訂房： |

每晚房價：NT4.315起～

「彩虹珊瑚礁民宿」是一家獨棟的澎湖設計旅店，建築外觀純白色富有幾何設計感，入內後是滿滿綠色植栽彩色的溫暖水泥工業風，客房整體則是清水模文青內裝，每一間都有獨立的特色，住起來非常的享受。飯店位置略略遠離鬧區也因此鬧中取靜，旅人們還可上到頂樓賞景泡水療池公共設施，與其說是民宿，更多人評價是高級飯店等級的澎湖住宿了！

澎湖住宿推薦｜澎湖民宿

澎湖住宿 #7 馬里布民宿

住宿地址：澎湖縣馬公市東衛里5-8號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 7.1 / Google 4.3

優惠訂房： |

每晚房價：NT5,300起～

緊鄰澎湖東衛石雕公園的「馬里布民宿」也是一家可飽覽絕佳視野的澎湖景觀民宿，白色主體上有拱形窗及長方形窗台穿插其中，陽光照耀之下散發濃濃西班牙式建築風情。寬敞的公共空間隨處可見民宿老闆的親手畫作及藝術作品，客房內空間寬廣設計精緻處處都能感受到西班牙熱情的風格，最重要的是多數房型都有大面窗，開窗就能在室內賞景看夕陽，夜晚還能仰望滿天星斗。

澎湖住宿 #8 那。故事水岸莊園

位在馬公本島南邊，距離機場只要9分鐘車程。「那。故事水岸莊園」特殊造型的建築物是以水元素以及澎湖當地海底的片裝珊瑚生態為發想設計。更融合澎湖知名的柱狀玄武岩跟寬闊的星空印象，融入許多當地自然的元素規劃不同空間。房間內就可以一望窗外無敵海景，寬闊的景觀可以看夕陽的日落晚霞或是晚上的滿天星空。依住宿方案不同除了有提供機場或馬頭的接送服務，還有金龜敞篷車免費開方案，開在澎湖任何景點都超吸睛怎麼拍照都好看!

▼敞篷金龜車拍起照來就是好看啊!

澎湖住宿 #9 HSUEH Inn 薛客棧

住宿位置：澎湖縣湖西鄉沙港村沙港1之2號

住宿評價：Agoda 8.5/ Google 4.2

每晚房價：定價NT3,580元起～

優惠訂房：

詳細資訊：HSUEH Inn 薛客棧 官網

從民宿的建築外觀、入口大門開始，一直到客房內布置的大大小小細節，「HSUEH Inn 薛客棧」的優雅美式風格就像是電影裡看過的海岸渡假別墅。五星級飯店等級的超好睡床墊搭配窗外望出去就可以看到的海，晚上還可以在陽台上仰望滿天星空。可以有超級悠閒放鬆十分有度假感的住宿體驗，又十分舒適溫馨想住上一輩子。除了在民宿裡裡外外狂拍照外，都想把家裡也裝潢成這風格了啊!

▼門口拍起照來超有自家渡假別墅感!

澎湖住宿 #10 陽光棕櫚渡假民宿

住宿位置：澎湖縣馬公市五德里鷄母塢228號

住宿評價：Agoda 8.8 / Google 4.8

每晚房價：定價NT2,880元起～

優惠訂房： |

詳細資訊：陽光棕櫚渡假民宿 官網

像是國外渡假Villa一般的「陽光棕櫚渡假民宿」，不管是建物外觀或是大門口、房間陽台以及庭院裡的淺水泳池，超級渡假風格的白底搭配藍色調整個超級好拍、超級殺手機記憶體。「陽光棕櫚渡假民宿」不但有提供機場或港口的接送服務，還有提供租車服務不需要再另外去找租車行實在超級方便!民宿鄰近馬公本島的山水沙灘，也提供許多套裝行程可以選擇，來澎湖一次玩個夠!

▼超美潛水泳池不拍不行!

澎湖住宿 #11 沐日海邊民宿

除了澎湖民宿基本款的白色基底，「沐日海邊民宿」的白色建築物外觀還搭配上欄杆門框等黑色元素，多了一些不一樣的時尚設計感。每間客房有不同風格色調的設計擺設，提供多樣的度假住宿選擇。坐在一樓客廳兼餐廳空間裏面窗外的搖籃椅上放空發呆，沐日還有特殊設計的透明玻璃泳池，以及許多網友推薦好吃又好拍的早餐!

▼舒服的搖籃藤椅讓人只想坐著放空發呆!

澎湖住宿 #12 ENISHI RESORT VILLA緣民宿

住宿位置：澎湖縣湖西鄉隘門村45之3號

住宿評價：Agoda 8.2 / Google 4.3

每晚房價：定價NT5,500元起～

優惠訂房： |

詳細資訊：ENISHI RESORT VILLA緣民宿 官網

帶領台灣、日本與美國的頂尖設計團隊花了超過6年的時間建造，並且拿下台灣新銳建築大獎賽ADA新銳建築獎首獎的頭銜。比起說是民宿「ENISHI RESORT VILLA緣民宿」更像是在澎湖打造了一座藝術品，不同於其他追求度假風格的民宿，緣民宿無機質的水泥建築呈現著名建築師由腦波為發想的設計概念。不同於大城市內都市冷硬的混凝土印象，而是帶著澎湖不經修飾的自然樣貌。

▼清水模建築本身就超美!

澎湖住宿 #13 23.5蔚藍民宿

「23.5蔚藍民宿」最吸睛的就是位在海灘邊的一排超級可愛彩色浪漫小木屋了！除了超搶眼不拍不行的鮮豔可愛外觀之外，從小木屋裡望出去的海天景色也整個美到不行！除了海灘邊玩水後可以直接回房洗澡的彩色小木屋外，還有外觀造景整個就像是希臘還是峇厘島的渡假風格的玻璃屋餐廳，陽光灑落下來實在超級美！若想要盡情地享受澎湖的海灘風情的話，23.5蔚藍民宿絕對是不能錯過的選擇!

▼陽光灑落的感覺就像是到了南國小島渡假一樣!

澎湖住宿 #14 澎湖夏灩民宿

住宿位置：澎湖縣湖西鄉沙港村13號之一

住宿評價：Agoda 9.0 / Google 4.5

每晚房價：定價NT2,300元起～

優惠訂房： |

詳細資訊：澎湖夏灩民宿 官網

藍天白雲搭配上「澎湖夏灩民宿」鮮黃色的建物外觀，馬上讓人感受到渡假愉悅開心的心情。直接住在海邊，房間面對一整片澎湖沙港的無敵海景，除了陽台的觀闊景色外還有浴缸!讓人忘卻煩惱跟都市塵囂，只想要坐著曬曬太陽吹吹海風發呆一整天，晚上還有滿天星光!超可愛的店狗Boss也是很多人選擇回來住澎湖夏灩民宿的原因喔!

▼真的就是這麼近這麼美！

澎湖住宿 #15 澎湖候鳥潮間帶民宿

住宿地址：澎湖縣白沙鄉34-3號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 9.2 / Google 4.7

優惠訂房： |

每晚房價：NT5,600起～

這家位在城前漁港旁的「澎湖候鳥潮間帶民宿」堪稱澎湖夢幻民宿首選之一，純白的外觀由半月型與圓柱體建築構成，遠看還真像舒適的遊客中心或咖啡廳，特別的是民宿與周邊的戶外環境連為一體，一路延伸到一塊自己的沙灘，旅人們只要走出民宿就能在庭院曬陽光浴放空、玩水、看海、欣賞潮間帶等。以白色調為主的住宿空間每間房都有落地窗，光待在民宿一整天就很奢侈。

澎湖住宿 #16 海之徑澎湖民宿

住宿地址：馬公市西衛里83之52號 點我 導航 ）

住宿評價 : Agoda 9.5 / Google 5.0

優惠訂房： |

每晚房價：NT2,880起～

澎湖有一處馬公西衛海民宿村，這裡是由數棟藍、白、紫、黃、綠等獨棟建築所組成的色彩繽紛小村落，其中這棟以黃色為基底，呈現幾何形狀的「海之徑澎湖民宿」散發淡淡普羅旺斯風格特別搶眼。建築物前方帶有自家庭院，還有一個白色搖椅點綴一到門口就令人感到放鬆。走進內部公共空間色調多彩溫暖與建築外觀相呼應，從民宿內及客房數個角落都能夠從窗戶眺望其他民宿村的建築，整體視野彷彿置身夢幻陽光小鎮。

澎湖住宿 #17 緣民宿

住宿地址：澎湖縣湖西鄉45之3號 點我 導航 ）

住宿評價 : Agoda 8.5 / Google 4.3

優惠訂房： |

每晚房價：NT4,700起～

「緣民宿」與其說是一家民宿，倒不如說他是一處融合住宿與藝術的人文美感特色空間。由清水混凝土打造的建築外觀保留原色，並搭配凹凸線條的外型成為獨一無二的藝術作品。內部空間規劃了各具特色的10種房型，並有蜿蜒曲折的樓梯穿梭連結在三層樓間， 搭配透光與不透光玻璃相間的設計，內部光影變化豐富，入住客房時更能感受到異於一般民宿的格局及住宿體驗。頂樓還設有一處戶外泳池供夏日戲水，建築之美還榮獲ADA 台灣新銳建築大獎賽首獎頭銜 ，非常適合探索澎湖特色民宿的旅人。

澎湖住宿 #18 彩虹文旅

住宿地址：澎湖縣馬公市民族路58之1號 點我 導航 ）

住宿評價 :Agoda 9.5 / Google 4.2

優惠訂房： |

每晚房價：NT2,620起～

「彩虹文旅」位在馬公巴士總站與全家便利商店的二樓，飯店與兩者有如共構般，整體灰色水泥建築外觀相當一致，是一處舒適的澎湖質感小公寓。客房與飯店空間是呈現簡約調性的設計配合特殊的復古摩石子地板別有一般風味，無論在公共空間或客房裡都有點置身藝術空間的氣息。周邊就是中正路商圈以及澎湖花火節場地觀音亭彩虹橋，生活、交通、景點機能都相當便利，重點是房價不貴還有提供機場接送、免費早餐等服務，可作為小資旅行時的高性價比澎湖住宿選擇。

澎湖住宿推薦 | 離島住宿推薦

澎湖住宿 #20 夏澄 Villa

住宿地址 : 澎湖縣白沙鄉通梁25-8號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 4星 / Google 4.1

優惠訂房：

每晚房價：NT19,800起～

來澎湖除了住飯店以外你還可以選擇澎湖Villa來趟悠閒的度假之旅。位在澎湖白沙鄉的「夏澄 Villa」坐擁得天獨厚的澎湖珊瑚礁海岸線，設有A、B、橫礁館三館，每一館都是獨立不受干擾的超大設施，附有游泳池、戶外空間、度假庭院、以及一望無際的海景等，是一間相當適合三五好友或團體旅行時想要體驗遠離喧囂的澎湖包棟villa。

澎湖住宿推薦｜包棟民宿推薦

澎湖住宿 #21 澎湖好漫包棟民宿

住宿地址 : 澎湖縣馬公市四維路223號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 9.9 / Google 5.0

優惠訂房： |

每晚房價：NT11,057起～

圖片來源 : 澎湖好漫行旅

這座五層樓的民宿每個角落都打造得極為舒適，每個住房都經過細心佈置，處處散發著老闆的用心經營。充滿現代風格簡約設計，民宿提供的生活用品一應俱全，包括洗脫烘衣機、Dyson吹風機、完備的廚房和中島，連泡澡粉、洗衣精都免費供應，甚至還為旅客貼心地準備了暈船藥，應對澎湖特有的需求。價格也相當親民，不需要花費太多預算即可包下四人的房間。

澎湖住宿 #22 樂圖漫遊會館

住宿地址 : 澎湖縣馬公市西衛里261-8號 點我 導航 ）

住宿評價 : booking 9.4 / Google 4.8

優惠訂房： |

每晚房價：NT2,200起～

圖片來源 : 樂圖漫遊會館

圖片來源 : 樂圖漫遊會館

想挑遠離塵囂澎湖住宿，推薦一間安靜距鬧區10分鐘車程LOVE TOUR樂圖漫遊會館，藍天下白色建築相當搶眼，分LOVE館跟Tour館兩棟，中間公共空間用餐、聊天都隨意，鄉村風格裝潢給人溫馨感，要包棟記得選Tour館唷，民宿最熱門房間屬樓中樓設計VIP星空房，躺在閣樓上看星星浪漫感十足 ! 老闆就住在LOVE館一樓若有問題櫃台隨時協助旅客，是一間值得推薦的澎湖包棟民宿 !

澎湖住宿 #23 好思包棟民宿

住宿地址 : 澎湖縣馬公市民族路26-1號 點我 導航 ）

住宿評價 : agoda 9.4 / Google 4.9

優惠訂房： |

每晚房價：NT18,584起～

圖片來源 : 澎湖好思包棟民宿

私心推薦這間澎湖包棟民宿，精華地段附近有超商、餐廳、速食店機能性超優 ! 走路五分鐘到花火節場地，出團來澎湖4-8人數包棟輕鬆搞定，設施新穎且乾淨，廚房設備隨意使用，冰箱提供免費軟性飲料、啤酒免費享用，重視衛浴夥伴別擔心 ! 高級免治馬桶、沐浴用品用上高級品牌，晚上懶洋洋躺床，播放著高級音響陣陣音樂，讓入住這裡享有舒適的體驗

澎湖住宿套裝行程推薦